В Москве началась акция «Поздравь ветерана»

Свыше 150 волонтёров примут участие в акции «Поздравь ветерана», которая стартовала в Москве.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«До 6 мая на площадях и в парках все желающие смогут подписать открытки для героев и опустить их в специальные ящики. Накануне праздника подписанные открытки с пожеланиями передадут в пансионаты ветеранов и партнёрские фонды», — отмечается в сообщении.

Пункты праздничной акции будут работать каждый день с 15:00 до 18:00 на восьми площадках города: у главного входа в «Парк Горького» и на ВДНХ, на большом лугу в парке «Зарядье» и в других местах.

Ранее ФАН сообщало, что выставка-инсталляция «Чувство времени» открылась в Москве.

Экспозиция приурочена к 80-летию окончания Битвы за Москву, а также к предстоящему Дню Победы.