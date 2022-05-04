В Москве началась акция «Поздравь ветерана»

Короткая ссылка
Свыше 150 волонтёров примут участие в акции «Поздравь ветерана», которая стартовала в Москве.
В Москве началась акция «Поздравь ветерана»

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«До 6 мая на площадях и в парках все желающие смогут подписать открытки для героев и опустить их в специальные ящики. Накануне праздника подписанные открытки с пожеланиями передадут в пансионаты ветеранов и партнёрские фонды», — отмечается в сообщении.

Пункты праздничной акции будут работать каждый день с 15:00 до 18:00 на восьми площадках города: у главного входа в «Парк Горького» и на ВДНХ, на большом лугу в парке «Зарядье» и в других местах.

Ранее ФАН сообщало, что выставка-инсталляция «Чувство времени» открылась в Москве.

Экспозиция приурочена к 80-летию окончания Битвы за Москву, а также к предстоящему Дню Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить