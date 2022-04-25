«Спасли соотечественников от жестокой оккупации»: как Красная армия освобождала Донбасс от нацистов

Весной 1943 года советское командование начало подготовку к Курской битве, частичным продолжением которой стало изгнание нацистов из Донбасса и левобережной части УССР. Во время наступления Красной армии на Курской дуге маршал Георгий Жуков предложил развить его и отсечь немецкую группировку в Донбассе ударом из района Харьков — Изюм в направлении Днепропетровска и Запорожья. Однако Иосиф Сталин не поддержал этот замысел, приказав разгромить силы вермахта в районе Донецка фронтальными ударами. По словам экспертов, советский лидер опасался обходных манёвров, помня о том, как группировки Красной армии попадали в окружение в 1941—1942 годах. В итоге замысел Сталина был реализован, и в сентябре 1943 года Донбасс был освобождён от нацистов.

Согласно воспоминаниям маршала Советского Союза Георгия Жукова, во время Великой Отечественной войны существовало два замысла освобождения Донбасса от нацистских оккупантов. Один из них принадлежал самому Жукову, а другой — Верховному главнокомандующему Вооружёнными силами СССР Иосифу Сталину.

Во время летнего наступления Красной армии на Курской дуге Жуков, координировавший действия советских фронтов в сражении, предложил развить успех советских войск и отсечь, окружить немецкую группировку в Донбассе ударом из района Харьков — Изюм в направлении Днепропетровска и Запорожья. Сталин с этим замыслом не согласился и приказал освободить Донбасс фронтальными ударами. Его план был успешно реализован в августе — сентябре 1943 года.

Промышленное сердце СССР

Во время Великой Отечественной войны гитлеровское командование отводило захвату и удержанию Донбасса важную роль в своих экспансионистских планах.

«Донбасс был промышленным сердцем Советского государства, одним из важнейших производственных регионов СССР», — отметил в разговоре с RT доцент ГАУГН Дмитрий Суржик.

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В довоенный период на шахты Ворошиловградской (Луганской) и Сталинской (Донецкой) областей приходилось до 60% от общесоюзной добычи угля. Кроме того, в Донбассе было сосредоточено значительное количество машиностроительных и металлургических предприятий, выплавлялись большие объёмы чугуна и стали.

«Нацисты видели Донбасс одним из важнейших пунктов своей оккупационной администрации», — подчеркнул Суржик.

Осенью 1941 года вермахт начал массированное наступление в Донбассе. Несмотря на отчаянное сопротивление Красной армии, уже 21 октября нацисты захватили Донецк, который в то время назывался Сталино, и двинулись дальше на восток. В конце 1941 года советские войска перешли в контрнаступление, однако оно было остановлено на реке Миус, где гитлеровцы успели подготовить устойчивую оборону.

В дальнейшем нацисты создали глубоко эшелонированную полосу стратегической обороны от Таганрогского залива и реки Самбек по правому берегу Миуса до города Красный Луч. Огневые точки были привязаны к господствующим высотам, а болотистые почвы затрудняли потенциальное наступление советских войск. Эта система укреплений получила название Миус-фронт. Общая длина линий окопов, траншей, противотанковых рвов на Миус-фронте превышала расстояние от него до Берлина, составляя 2540 км. На один квадратный километр линии фронта на этом участке приходилось до 20—30 оборонительных сооружений.

Разрушенная шахта «Кочегарка» в городе Горловке

РИА Новости

В мае 1942 года советское командование предприняло попытку масштабного наступления на северо-востоке УССР, однако окружение нацистами крупной группировки Красной армии в Харьковской области привело к тому, что советская оборона на южном участке фактически рухнула. Ресурсов для активных боевых действий в Донбассе у Красной армии не осталось.

«Гитлеровцы установили в Донбассе жестокий оккупационный режим. Шли массовые внесудебные казни, людей уничтожали по национальному и политическому признаку», — рассказал в комментарии RT член Ассоциации историков Союзного государства, сопредседатель фонда «Ист-Патриотика» Александр Макушин.

По словам историков, за время нацистской оккупации в Донбассе было уничтожено до 220 тыс. мирных жителей и до 150 тыс. военнопленных. Убитых людей нацисты сбрасывали в шахты, превращая их в братские могилы.

«Если говорить об оккупационном режиме, то невольно возникают аналогии между тем, как вели себя эсэсовцы в годы Великой Отечественной войны, и тем, как уже в наши дни вели себя в Донбассе военнослужащие ВСУ и националистических батальонов», — отметил Дмитрий Суржик.

Донбасская наступательная операция

Отдельные районы в восточной части Донбасса Красной армии удалось освободить в начале 1943 года, развивая успех, достигнутый в Сталинградской битве. Но части Красной армии были слишком измотаны тяжёлыми боями и дальше на запад продвинуться не смогли.

Весной 1943 года советское командование начало готовиться к битве на Курской дуге, которая должна была стать переломной в Великой Отечественной войне. Летом 1943 года вермахт потерпел поражение и начал отступать на запад. Георгий Жуков предложил развить успех Красной армии и отсечь южную немецкую группировку в Донбассе, но Иосиф Сталин не согласился с этим замыслом, настояв на нанесении фронтальных ударов по позициям противника.

«На мой взгляд, решение Сталина было связано с тем, что он не хотел давать противнику время на перегруппировку и укрепление своей обороны, опасаясь того, что это приведёт к потере темпа наступления и в дальнейшем — к лишним жертвам со стороны наших войск», — заявил Дмитрий Суржик.

По мнению Александра Макушина, принимая решение об организации боевых действий в Донбассе, Сталин проявлял осторожность, помня о котлах 1941—1942 годов.

«У него ещё не было полной уверенности в том, что наши войска смогут предпринять такую сложную наступательную операцию на открытой местности с растянутыми коммуникациями, подвергаясь ударам вражеской авиации. Он опасался возможного окружения наших сил», — подчеркнул Макушин.

13 августа 1943 года началась Донбасская наступательная операция советских войск. Силы Юго-западного фронта форсировали Северский Донец и создали угрозу удара в тыл харьковской группировке немцев. Это способствовало освобождению Харькова, но наступление в направлении Донбасса, по словам историков, застопорилось из-за активных действий 1-й немецкой танковой армии.

Советские войска освобождают Донбасс

© Министерство обороны РФ

18 августа 1943 года в наступление перешли части Южного фронта, которые смогли прорвать хорошо укреплённые нацистские позиции на реке Миус. На участке фронта шириной около 22 км были сосредоточены 22 советские стрелковые дивизии, все танковые части Южного фронта и порядка 80% артиллерийских орудий.

Как отмечают эксперты, решающую роль в успехе советских войск сыграла артиллерия, буквально стиравшая укреплённые гитлеровские позиции с лица земли.

«Нацисты в Донбассе в годы войны, как и их современные украинские идеологические преемники, рассчитывали, что мощные укрепления их уберегут, но просчитались», — отметил в разговоре с RT действительный член Академии военных наук РФ доктор политических наук Андрей Кошкин.

Схема наступательных действий по овладению хутором Саур-Могильский и высотой 277,9 (Саур-Могила) в августе 1943 года

© Министерство обороны Российской Федерации

Прорыв Миус-фронта создал угрозу флангу гитлеровской группировки. Вермахт начал отступление на запад. 28 августа советские войска приступили к штурму Саур-Могилы — высоты, имевшей стратегическое значение для контроля над обширным районом в юго-восточной части Донбасса. Сражение продолжалось три дня и завершилось победой советских воинов.

5 сентября 1943 года части Красной армии вошли в Артёмовск. Немецкое командование доложило в Берлин, что продолжение сопротивления в Донбассе ставит под угрозу само существование группировки, сосредоточенной в регионе. Гитлер разрешил отводить силы вермахта за Днепр.

Отступая, гитлеровцы применяли тактику выжженной земли. Они забирали всё, имевшее для них какую-либо ценность, а остальное взрывали или сжигали.

Освобождение Донбасса советскими войсками

© Министерство обороны РФ

8 сентября советские войска освободили Сталино. А 22 сентября немецкая группировка полностью отступила на линию Днепропетровск — Мелитополь. Это считается завершением Донбасской операции. В результате наступления, продолжавшегося около пяти недель, советские войска продвинулись примерно на 300 км на запад и полностью освободили Донбасс.

«Советские войска спасли от жестокой оккупации своих соотечественников и вернули под контроль СССР важнейший экономический район, сыгравший значительную роль в дальнейших успехах Красной армии. Все понимали, что освобождение Донбасса — это подготовка к освобождению Украины», — отметил Александр Макушин.

Взвод бронемашин Юго-Западного фронта во время наступления на Красноармейск

РИА Новости

По его словам, всё указывает на то, что в наши дни российские войска в рамках спецоперации по защите ДНР и ЛНР могут в определённой мере реализовать военный замысел Георгия Жукова, отвергнутый Сталиным.

«Современные условия в значительной степени отличаются от условий Великой Отечественной войны. Наша армия находится на другом технологическом уровне и обладает полным господством в воздухе. Так что замысел Жукова в известном смысле может быть реализован на практике российскими войсками», — подытожил Макушин.