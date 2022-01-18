«Сковать крупные силы врага»: как участники Вяземской десантной операции почти полгода сражались в нацистском тылу

80 лет назад началась Вяземская воздушно-десантная операция — одна из крупнейших в годы Великой Отечественной войны. По словам историков, главной задачей её участников было содействовать продвижению основных сил советских войск в направлении Вязьмы, нарушая коммуникации вермахта в глубоком тылу нацистов. Хотя, по словам экспертов, цели операции не были достигнуты в полной мере, десантники сумели оттянуть на себя крупные силы врага и нанесли гитлеровцам существенный урон.

18 января 1942 года началась Вяземская воздушно-десантная операция — одна из крупнейших в своём роде за годы Великой Отечественной войны. Несмотря на то что из-за спешки при её подготовке и тяжёлых погодных условий она сразу пошла не по плану, десантники смогли оттянуть на себя крупные силы врага и нанести значительный ущерб нацистам.

Подготовка к операции

По словам историков, в начале 1942 года сложившаяся под Москвой ситуация была сложной как для гитлеровских сил, так и для Красной армии. Нацисты были обескровлены и деморализованы крупным поражением, которое они потерпели в конце 1941-го. Непросто приходилось и советским войскам, измотанным интенсивным наступлением, которое продолжалось около месяца. Коммуникации были растянуты, начались сложности со снабжением.

Наибольших успехов удалось добиться соединениям Западного фронта, которые на разных участках продвинулись на расстояние от 100 до 300 км. Дальше всех прорвались части 10-й армии и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса. У советских войск появилась возможность выйти к городу Юхнов с дальнейшим продвижением к Вязьме, на важнейшие коммуникации нацистской группы армий «Центр».

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Для оказания помощи основным силам Красной армии, двигающимся вдоль Варшавского шоссе, советское командование приняло решение высадить в тылу у гитлеровцев десант. Его участникам была поставлена задача перерезать дорогу между Медынью и Гжатском, захватить станцию Мятлево и лишить немецкие войска возможности отступления.

Для участия в десанте были выделены группы парашютистов и 250-й воздушно-десантный полк (в ряде источников фигурирует под названием 250-й отдельный стрелковый полк, по своему прежнему наименованию), который должен был высадиться на аэродроме у Большого Фатьянова.

Выброска десанта началась 4 января 1942 года. Парашютный отряд — бойцы батальона майора Ивана Старчака — высадились в районе Большого Фатьянова и захватили аэродром. Описание дальнейших событий разнится в зависимости от источника.

По одной из версий, бой за аэродром затянулся, поэтому самолёты с бойцами 250-го полка не смогли вовремя совершить посадку. Согласно другой — аэродром был захвачен быстро, но отправка самолётов с основными силами советского отряда была отменена из-за метели.

Посадка десантников на самолёты, зима 1941—1942 годов

© Wikimedia commons

Десантникам майора Старчака было приказано перейти к самостоятельным действиям. Парашютисты захватили железнодорожную станцию Мятлево и уничтожили там два эшелона с гитлеровской военной техникой. В дальнейшем они в тяжелейших условиях вели бои с нацистами к югу от Медыни. 19 января 1942 года остатки отряда Старчака соединились с частями 43-й армии в районе села Никольское.

Уничтожая ледовые переправы для немецкой техники, тяжёлое обморожение ног получил майор Старчак. Когда его доставили в госпиталь, врачи настаивали на полной ампутации ног для спасения его жизни, но десантник отказался. Тогда в госпиталь на самолёте доставили жену майора, которая уговорила его согласиться хотя бы на ампутацию пальцев на ногах и пяточных костей. Несмотря на травму, Старчак в дальнейшем продолжил службу в десантных частях и, вопреки запрету врачей, прыгал с парашютом.

Несмотря на то что высадку основных сил десанта осуществить не удалось, бойцы Старчака нанесли серьёзный урон нацистам и оказали ощутимую помощь наступающим частям Красной армии. Некоторые историки отсчитывают начало Вяземской воздушно-десантной операции именно с действий парашютистов Старчака, однако в большинстве источников официальный старт операции связывают с событиями, произошедшими две недели спустя.

В тылу врага

В середине января 1942 года советские войска продолжили успешные боевые действия в направлении Вязьмы и Юхнова, вынуждая врага отступать и оставлять один населённый пункт за другим. Чтобы облегчить продвижение основным силам Красной армии, советское командование вернулось к идее высадки в тылу у нацистов крупного десанта.

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Десантники должны были перерезать шоссе из Вязьмы на Юхнов и железную дорогу Вязьма — Брянск, содействуя основным силам Западного фронта в окружении юхновской группировки гитлеровцев. Для участия в операции планировалось привлечь 250-й воздушно-десантный полк, а также подразделения 5-го воздушно-десантного корпуса.

По словам историков, схема нового десанта оставалась той же, которую планировали реализовать в первых числах января. Парашютисты должны были захватить аэродром (на этот раз Знаменский) для дальнейшей высадки на нём стартовой команды и основных сил десанта.

Рано утром 18 января в районе деревни Желанья были выброшены 452 парашютиста 201-й воздушно-десантной бригады. Это событие большинство историков называют началом Вяземской воздушно-десантной операции. Из-за ухудшения погоды высадку пришлось прервать. Продолжена она была только спустя сутки. К утру 19 января в районе деревни Желанья находились уже 642 советских десантника, установивших связь с местными партизанами.

Из-за невозможности занять хорошо укреплённый Знаменский аэродром десантники вместе с партизанами и жителями ближайших сёл приступили к самостоятельной расчистке посадочной полосы на другом аэродроме. С 20 января она начала принимать самолёты. Несмотря на сложные погодные условия и бомбардировки противника, за три дня на неё удалось высадить около 1100 бойцов 250-го полка, два 45-мм орудия, 34 миномёта и 11 противотанковых ружей.

Десантники получают боевую задачу

© www.smolensk-museum.ru

Часть парашютистов приступили к боевым действиям, не дожидаясь высадки основных сил десанта. Одна из рот перерезала дорогу Вязьма — Юхнов, захватила вражеский обоз и отбила несколько атак нацистов, пытавшихся разблокировать свои коммуникации.

Советское командование поставило задачу десантникам захватить деревню Ключи и Знаменку, а также всеми силами блокировать движение между Юхновом и Вязьмой. Однако поставленную задачу удалось реализовать лишь частично. Дорога в нескольких местах перешла под контроль десантников, но взять хорошо укреплённую Знаменку им не удалось. Несколько дней спустя они соединились с частями 1-го гвардейского кавалерийского корпуса.

Минирование железнодорожного полотна

© www.smolensk-museum.ru

Так как задача по окружению вяземской и юхновской группировок нацистов не была полностью решена, советское командование решило продолжить выброску воздушных десантов. Для этого в оперативное подчинение командования Западного фронта был передан 4-й воздушно-десантный корпус.

В 20-х числах января 1942 года благодаря успешным действиям 1-го гвардейского кавалерийского корпуса, войск 33-й армии и других советских соединений основные силы немецкой группы армий «Центр» оказались под угрозой окружения. Бойцы 4-го воздушно-десантного корпуса должны были обеспечить окончательное окружение врага, заблокировав ему возможность отступать на запад и получать подкрепление. При этом, как рассказал RT военный историк Сергей Перелыгин, на фоне быстро меняющейся ситуации на фронте подготовка нового десанта происходила в спешке.

«Смысл действий десантников был в добивании группы армий «Центр» и лишении нацистов возможности создать плацдарм для нового удара по Москве. Однако наши войска испытывали острую нехватку большегрузных самолётов, плюс в это время погодные условия были очень сложными», — добавил военный историк Григорий Попов.

Командир 4-го воздушно-десантного корпуса полковник Александр Казанкин и бригадный комиссар Василий Оленин принимают донесение разведчика

РИА Новости

© Евгений Бордуков

По словам историков, новый этап высадки начался 27 января. Как отметил Сергей Перелыгин, процесс шёл медленно, часть войск из-за сложных метеоусловий и ошибок пилотов выбрасывали в стороне от намеченных районов. Часть десантников перешли в подчинение 1-му гвардейскому кавалерийскому корпусу, который совместно с 33-й армией смог окружить юхновскую группировку вермахта. Однако из-за истощения сил советские войска не смогли долго удерживать кольцо окружения. В начале февраля нацисты смогли прорваться к своим основным силам. В итоге в окружении оказались советские кавалеристы и десантники. Советское командование приняло решение продолжить высадку десантов.

В феврале к востоку от станции Угра удалось высадить свыше 7 тыс. бойцов двух бригад 4-го воздушно-десантного корпуса. Однако из-за сильного разброса сбор войск происходил медленно. Наступление основных сил Красной армии на данном направлении в это время остановилось. Десантники, бойцы 1-го гвардейского кавалерийского корпуса и части 33-й армии оказались в глубоком тылу противника и действовали там до лета 1942 года. В конца мая — начале июня для усиления 1-го кавалерийского корпуса был высажен дополнительный десант. Согласно воспоминаниям начальника штаба Сухопутных войск Германии Франца Гальдера, в июне 1942 года кавалеристы и десантники отвлекали на себя семь немецких дивизий. В конце июня они смогли прорваться на соединение с основными силами Красной армии.

Бойцы 1-го гвардейского кавалерийского корпуса на марше

РИА Новости

© Леонид Бать

Всего в Вяземской воздушно-десантной операции были задействованы около 10 тыс. советских военнослужащих, сражавшихся в глубоком тылу противника около пяти месяцев. Они уничтожили до 15 тыс. вражеских солдат и офицеров.

По словам историка Музея Победы Александра Михайлова, десантники, отвлекая на себя внимание нацистов, помогли основным силам Красной армии освободить ряд населённых пунктов в центральной части России и лишили гитлеровцев возможности подготовить новый удар на этом направлении. Вяземская операция стала одним из крупнейших применений воздушно-десантных войск в Великой Отечественной войне, подарившим Красной армии бесценный опыт, отмечают эксперты.

«Операция оказалась незавершённой по не зависящим от самих десантников причинам. Но она позволила сковать крупные силы врага. Наши войска не добились на этом направлении стратегического преимущества, но его не смогли добиться и немцы», — подытожил Григорий Попов.