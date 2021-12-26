Битва за Крым: какую роль в Великой Отечественной войне сыграла Керченско-Феодосийская десантная операция

80 лет назад началась Керченско-Феодосийская десантная операция советских войск, призванная деблокировать Севастополь и освободить от гитлеровских оккупантов Крым. Красная армия смогла отбить у нацистов Керченский полуостров и облегчить положение осаждённого Севастополя, оттянув на себя часть немецко-румынских войск. Крым советским войскам, участвовавшим в операции, освободить не удалось, и в мае 1942 года они были эвакуированы. Историки отмечают, что, несмотря на поражение советских сил в Крыму, в результате Керченско-Феодосийской десантной операции было замедлено продвижение гитлеровских войск в направлении Волги и Кавказа, и это оказало существенное влияния на дальнейший ход войны.

26 декабря 1941 года началась одна из наиболее масштабных десантных операций Великой Отечественной войны — Керченско-Феодосийская. В ходе неё советское командование планировало разблокировать осаждённый Севастополь и освободить Крым от нацистов. Однако Красной армии удалось добиться лишь частичного успеха, временно изгнав врага с Керченского полуострова и оттянув от Севастополя часть подразделений вермахта. В мае 1942 года основные силы советских войск под напором нацистов вынуждены были покинуть восточную часть Крыма.

Керченско-Феодосийский десант

По словам историков, основные силы Красной армии в первый раз были вытеснены нацистами из Крыма в середине ноября 1941 года.

«Единственным оплотом советских войск в Крыму остался находящийся в осаде Севастополь. Однако сил Приморской армии, оборонявшей город, было недостаточно для того, чтобы нанести поражение осаждавшим его гитлеровским войскам», — рассказал в беседе с RT сотрудник Музея Победы Александр Арсеньев.

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Нацисты не смогли прорваться в Севастополь ни в ходе первого штурма города 11—21 ноября, ни в ходе второго, который начался 17 декабря. Однако положение его защитников было крайне тяжёлым. Как отмечают историки, сколько ещё Севастопольский оборонительный район мог продержаться без помощи из вне, было неясно. В связи с этим советское командование приняло решение провести масштабную десантную операцию, высадив крупную военную группировку в восточной части Крыма. Красноармейцы должны был деблокировать Севастополь и изгнать нацистов с Крымского полуострова. Разработка и проведение операции было возложено на руководство Закавказского фронта (командующий — генерал-лейтенант Дмитрий Козлов).

По словам историков, основные силы нацистов в Крыму были сконцентрированы в районе Севастополя, а оборона Керченского полуострова была возложена на группировку немецко-румынских войск общей численностью около 25 тыс.

Для участия в десантной операции советское командование выделило 44-ю и 51-ю армии. Силы Черноморского флота и Азовской флотилии на время её проведения были подчинены Закавказскому фронту и должны были обеспечить доставку десантников, военной техники и снаряжения в Крым.

Бойцы морской пехоты в районе Керчи

РИА Новости

© Александр Бродский

Главный удар должна была нанести 44-я армия на феодосийском направлении, а на керченском направлении действовала 51-я армия.

Операция началась 26 декабря 1941 года и сразу пошла не по плану. Из-за сильного шторма только небольшим отрядам десантников удалось высадиться в районе Керчи и закрепиться. Полноценная высадка возобновилась только два дня спустя — 28 декабря. Из-за нехватки тяжёлого вооружения части 51-ой армии вынуждены были вести преимущественно оборонительные бои.

Ситуацию изменили феодосийские события. После того, как советская штурмовая группа захватила маяк, а советский катер ворвался в бухту и сигнализировал о том, что путь свободен, в Феодосии в сжатые сроки высадились 23 тыс. военнослужащих с танками и артиллерией.

Схема Керченская десантной операции

© Wikimedia Commons

«Немцы понимали, что нечто подобное может произойти, но не знали заранее ни точных планов советских войск, ни сроков», — подчеркнул в разговоре с RT аспирант Института всеобщей истории РАН Максим Синицын.

Командир немецкого 42-го корпуса, отвечавшего за оборону Керченского полуострова, генерал-лейтенант граф Ганс фон Шпонек, опасаясь окружения, отдал своим войскам приказ отступать. Он был за это отдан под суд и приговорён к расстрелу. Смертную казнь ему заменили шестью годами крепости, но позже всё равно расстреляли.

Козлов Дмитрий Тимофеевич (1896-1967), советский военачальник

© Wikimedia Commons

Гитлеровские войска стремительно покинули Керченский полуостров. Эрих фон Манштейн, который на тот момент был командующим 11-ой армией вермахта, утверждал, что если бы советские войска успели воспользоваться сложившимися обстоятельствами, то ситуация для гитлеровской группировки в Крыму могла стать безнадёжной. Однако советское командование проявило осторожность. Высадившаяся в районе Феодосии группировка Красной армии двинулась не на запад, а навстречу частям 51-ой армии, которые успели занять Керчь и двигались по Керченскому полуострову. 2 января 1942 года советские войска вышли на рубеж Арабатский залив — Коктебель и только после этого развернулись фронтом на запад.

Советские силы не смогли быстрым ударом окружить или разгромить немецкие войска в Крыму, но создали крупный плацдарм и вынудили нацистов начать срочную переброску войск из-под Севастополя в восточную часть Крыма.

Крымский фронт

Советское командование нарастило свою группировку в Крыму более чем до 250 тыс. военнослужащих, 347 танков и около 3,5 тыс. орудий и миномётов. Тем не менее продвинуться вглубь Крыма советские войска не смогли.

«Находящиеся в распоряжении советских войск портовые мощности не были рассчитаны на объём грузов, необходимый для таких операций. По моему мнению, расчёт по снабжению войск перед самой операцией просто не был проведён», — отметил в разговоре с RT военный историк Григорий Попов.

Переброшенные из-под Севастополя гитлеровские войска уже в январе 1942 года нанесли контрудар и снова захватили Феодосию. Ситуация со снабжением советской группировки после потери крупного порта стала ещё более сложной.

28 января 1942 года из состава Кавказского (бывшего Закавказского) фронта был выделен новый Крымский фронт. Его командующим стал генерал-лейтенант Козлов.

В качестве представителя Ставки в Крым был отправлен начальник Главного политического управления Красной армии армейский комиссар 1-го ранга Лев Мехлис, у которого сразу же сложились плохие отношения с Козловым.

Бригадный комиссар Веселов (справа) обучает бойцов. Крымский фронт, апрель-май 1942 года

РИА Новости

© Анатолий Гаранин

В период с 27 февраля по 13 апреля 1942 года войска Крымского фронта трижды переходили в наступление, однако смогли продвинуться лишь на незначительное расстояние. Тем не менее в Крыму оказались скованы крупные силы нацистов. Помимо войск, вступивших на полуостров ранее, Манштейн получил в своё распоряжение свежую 22-ую танковую дивизию.

Историки отмечают, что после провала нацистского наступления на Москву и крушения стратегии «молниеносной войны» гитлеровцы сделали ставку на разрыв коммуникаций между Москвой и южными регионами СССР, из которых Красная армия получала нефть. А события в Крыму сдерживали немецкое продвижение на восток.

Бойцы Красной армии занимают деревню Карпечь. Крымский фронт, апрель-май 1942 года

РИА Новости

© Анатолий Гаранин

Для разгрома советской группировки в восточной части Крыма штаб 11-ой армии вермахта разработал план наступательной операции под кодовым названием «Охота на дроф». 8 мая 1942 года Манштейн имитировал наступление по всему фронту, но основной удар нанёс на его 6-километровом участке, который обороняла 63-ая стрелковая дивизия 44-ой армии. Одновременно гитлеровцы высадили в тылу у советских войск десант. Взаимодействие между советскими частями было нарушено, и они начали отступать на восток.

Советская Ставка требовала нанести контрудар по врагу, но командование Крымским фронтом не смогло выполнить этот приказ из-за отсутствия связи с войсками. В Москве были недовольны, как Козловым, так и Мехлисом. В Керчь в срочном порядке отправился главком Северо-Кавказского направления маршал Семён Будённый. Однако, ознакомившись со сложившейся ситуацией, он смог только отдать приказ об эвакуации советских войск из восточной части Крыма, которая началась 15 мая и продолжалась пять дней. При этом, уже 16 мая в Керчи начались уличные бои.

Ночью после боя санитары оказывают помощь раненым бойцам. Крымский фронт, апрель-май 1942 года

РИА Новости

© Анатолий Гаранин

На Таманский полуостров из Керчи удалось вывести около 140 тыс. красноармейцев. Советский сводный отряд, прикрывавший эвакуацию, отступил в Аджимушкайские каменоломни и сопротивлялся там врагу до 31 октября.

По словам историков, отступление советских войск из восточной части Крыма сделало отчаянным положение Севастополя. Против города была брошена немецко-румынская группировка численностью свыше 200 тыс. солдат и офицеров. Его обстреливали сотни крупнокалиберных орудий. 7 июня нацисты начали третий штурм Севастополя. Несмотря на отчаянное сопротивление со стороны красноармейцев и краснофлотцев, в первой половине июля город был захвачен гитлеровцами.

Советские бойцы идут в атаку у Стрелки. Крымский фронт, апрель-май 1942 года

РИА Новости

© Анатолий Гаранин

Козлов был снят с должности командующего фронтом и разжалован в генерал-майоры. Одни историки считают, что, несмотря на глубокие теоретические знания, он оказался недостаточно компетентен для практического руководства войсками фронта, другие эксперты полагают, что Козлов стал жертвой обстоятельств. Мехлис также был снят с должности и понижен в звании до корпусного комиссара.

По мнению Максима Синицына, несмотря на поражение войск Крымского фронта, именно благодаря высадке советских войск в восточной части Крыма, Севастополь смог продержаться до лета 1942 года.