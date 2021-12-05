«Начало коренного перелома»: как советское контрнаступление под Москвой изменило ход Второй мировой войны

80 лет назад началось масштабное контрнаступление советских войск под Москвой. Несмотря на то что Красная армия не обладала ни количественным, ни техническим преимуществом, уже к 7 января 1942 года ей удалось отбросить врага на 100—250 км от столицы СССР, ликвидировав непосредственную угрозу Москве и создав предпосылки для продолжения наступления. По словам историков, успеха советскому командованию удалось добиться благодаря умелому планированию операций, мужеству советских солдат и морально-психологическому фактору. Как отмечают эксперты, красноармейцев воодушевило то, что руководство СССР даже в самые сложные моменты Битвы за Москву не покинуло город.

5 декабря 1941 года советские войска перешли в масштабное контрнаступление под Москвой. По словам историков, это стало первой стратегической наступательной операцией Красной армии таких масштабов в борьбе с нацизмом. Успех советских войск, по мнению экспертов, стал началом коренного перелома не только в Великой Отечественной, но и во Второй мировой войне в целом.

Московская наступательная операция

Как отмечают историки, в конце осени — начале зимы 1941 года положение под Москвой для советских войск было достаточно тяжёлым. На московском направлении вермахт сосредоточил до 40% дивизий, 70% танков, 40% артиллерии и более 30% самолётов всей армии.

Первые планы контрнаступления в районе Москвы появились у советского командования ещё в ноябре 1941 года, однако они не были реализованы сразу из-за активных действий противника. К столице в спешном порядке перебрасывались все возможные резервы Красной армии. Только на перевозку 10-й, 26-й и 61-й резервных армий и соединений, предназначенных для усиления правого крыла Западного фронта, советскому руководству пришлось найти в течение десяти дней около 60 тыс. вагонов.

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Окончательный план контрнаступления разрабатывался в крайне ограниченные сроки. 29 ноября командующий войсками Западного фронта генерал армии Георгий Жуков, докладывая боевую обстановку, попросил Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина отдать советским войскам приказ о переходе в контрнаступление. Своё предложение он мотивировал истощением немецких войск и необходимостью разгромить их до того момента, когда они смогут получить крупные резервы. Ставка предложение поддержала. Уже на следующий день военные советы фронтов разработали конкретные планы операций. 2 декабря штаб Западного фронта отдал директиву о переходе в контрнаступление, в тот же день боевой приказ о контрнаступлении был подписан командующим Калининским фронтом, а два дня спустя их примеру последовал штаб Юго-Западного фронта.

«Время удара было выбрано с полководческой гениальностью Жукова. При этом очень хорошо были определены уязвимые места гитлеровских войск», — рассказал RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Нацисты в перспективу советского наступления не верили. Начальник Генерального штаба сухопутных сил Германии генерал-полковник Франц Гальдер и командующий группой армий «Центр» Федор фон Бок в первых числах декабря заявили, что у Красной армии нет сил для организации наступательной операции под Москвой. Хотя гитлеровцы и видели, что война развивается не по запланированному ими сценарию, они всё ещё надеялись на скорое падение советской столицы.

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5—8 декабря 1941 года Красная армия развернула масштабное наступление на части вермахта. При этом, по словам историка Музея Победы Александра Михайлова, советские войска не имели под Москвой ни количественного, ни технического преимущества. Силы Красной армии в районе Москвы насчитывали, по разным данным, от 1,1 млн до 1,3 млн человек, порядка 7,6 тыс. орудий и миномётов, до 800 танков. Им противостояла гитлеровская группировка, численность которой, по разным оценкам, достигала 1,7—2 млн человек, 13,5 тыс. орудий и миномётов, почти 1,2 тыс. танков.

Ожесточённые бои развернулись на Калининском, Клинском, Солнечногорском, Истринском, Тульском и Елецком направлениях.

«На направлениях главного удара советские войска сумели сконцентрировать мощные группировки войск. Эффект внезапности наступления также сыграл немаловажную роль вкупе с падающим моральным духом немецких солдат», — подчеркнул Александр Михайлов.

Советские самолёты облетают вражеские позиции под Москвой

РИА Новости

© Самарий Гурарий

Кроме того, советское командование настаивало на том, чтобы силы Красной армии вместо фронтальных атак просачивались между нацистскими подразделениями, рассекая их позиции и громя оказавшиеся в окружении подразделения.

Советское руководство тех лет долгое время публично не раскрывало подробности наступления под Москвой. Только 13 декабря по радио было официально объявлено, что немецкое наступление на Москву провалилось. По словам экспертов, это сообщение вызвало сильный моральный подъём у советских граждан.

15 декабря Красная армия выбила гитлеровцев из Клина, а 16 декабря от нацистских оккупантов был освобождён Калинин (в настоящее время — Тверь). При этом гитлеровцам удалось вывести из города не все свои войска, часть из них были блокированы и уничтожены Красной армией.

Командующий 16-й армией генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский (второй слева), член Военного совета А.А. Лобачёв и писатель В.П. Ставский осматривают захваченную советскими войсками технику противника

РИА Новости

© Александр Капустянский

Хотя нацистское руководство пыталось списать провалы своих войск под Москвой на сильные морозы, историки подчёркивают полную несостоятельность подобных утверждений, так как резкое снижение температуры было непродолжительным. Напротив, выпавший в дальнейшем сильный снег затруднял наступление советских солдат.

Во второй половине декабря войска Калининского фронта разгромили силы вермахта в районе Старицы и развернули наступление на Ржевском направлении. Успешно действовали и части Западного фронта. При этом советское командование настаивало на том, чтобы части Красной армии преследовали отступающих нацистов, не давая им оторваться.

Диорама «Лобня. Наступление. 06.12.1941 года»

© Wikimedia commons / Vitaly V. Kuzmin

К 7 января 1942 года положение нацистской группы армий «Центр» оказалось критическим. Фашисты были отброшены на различных участках фронта под Москвой на 100—250 км, потеряв около 300 тыс. личного состава. Общие потери советских войск за тот же период и с учётом наступательного характера боевых действий составили порядка 370 тыс.

Завершение Битвы за Москву

8—10 января 1942 года началось новое масштабное наступление советских войск, в котором участвовали силы Калининского, Северо-Западного и Западного фронтов. Эксперты отмечают, что планы советского командования в начале 1942 года с учётом общего соотношения сил СССР и Германии были ещё слишком амбициозны и их не удалось реализовать в полной мере. Однако в целом завершающий этап Битвы за Москву, которая шла с 8 января по 20 апреля 1942 года, был успешен.

Для того чтобы хоть как-то спасти ситуацию, Адольф Гитлер был вынужден спешно перебросить на советско-германский фронт около 890 тыс. солдат и 18 эшелонов с оружием и военной техникой из Западной и Юго-Восточной Европы. Большая их часть была направлена на усиление группы армий «Центр».

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В конце зимы — начале весны 1942 года советские войска продолжали теснить врага, однако добиться решающего успеха, несмотря на многодневные кровопролитные бои, не удалось ни на одном из направлений. На данном этапе достижения носили преимущественно местный характер.

В апреле ситуация ещё больше усложнилась из-за половодья и распутицы. Сталин был вынужден принять предложение Жукова о прекращении наступления. 20 апреля 1942 года советские войска перешли к обороне. С этой датой большинство историков связывают завершение Битвы за Москву.

Всего с 5 декабря по 20 апреля советские войска освободили от нацистских оккупантов 13 171 населённый пункт на территории СССР. С 30 сентября 1941 года (с начала Битвы за Москву в целом) в боевых действиях в районе столицы СССР с обеих сторон были задействованы свыше 7 млн человек и более 33 тыс. орудий. В боях за советскую столицу вермахт потерял в пять раз больше людей, чем во всех военных кампаниях, предшествовавших нападению на СССР.

Cапёры готовятся к строительству моста после освобождения Наро-Фоминска

РИА Новости

© Александр Устинов

По словам Михаила Мягкова, Битва за Москву кардинально изменила всю ситуацию на советско-германском фронте и окончательно сорвала гитлеровский план «молниеносной войны» против СССР.

«Нацистская армия теперь была вынуждена вести затяжную войну на истощение противника, а СССР получил время для накапливания резервов, чтобы эвакуированные на восток страны предприятия вступали в строй, на дополнительную мобилизацию населения и на окончательное сколачивание антигитлеровской коалиции», — подчеркнул эксперт.

Историки отмечают, что сохранение Москвы играло для СССР не только моральное, но и огромное логистическое значение. Потеря московского транспортного узла могла бы привести к коллапсу всех военных перевозок в Советском Союзе.

Сдающиеся в плен немецкие солдаты выходят к позиции красноармейцев

© Министерство обороны РФ

«Но всё же самое главное — это то, что советские люди убедились: врага можно бить! В тылу у противника активизировалось партизанское движение, а за границей западные правительства убедились в том, что СССР представляет собой мощную силу», — отметил Мягков.

По словам исполнительного секретаря Ассоциации историков Союзного государства Дмитрия Суржика, огромную роль в успехе советского контрнаступления под Москвой сыграл морально-психологический фактор.

«Люди увидели, что Сталин не растерялся и остался в Москве. Эту укрепило одновременно веру в победу и осознание того, что отступать некуда. Страна мобилизовала все силы, чтобы дать отпор противнику. А вот немецкие военные всё чаще выражали своё недовольство действиями Гитлера. Боевой дух нацистов падал. Причём победа под Москвой имела колоссальное значение не только для СССР, но и для всего мира, объединившегося для борьбы с нацизмом», — подчеркнул эксперт.

Советские кавалеристы во время контрнаступления под Москвой

© Wikimedia commons

Как отметил Михаил Мягков, Битва за Москву стала «началом коренного перелома как в Великой Отечественной, так и во Второй мировой войне в целом».

«Окончательный перелом произошёл под Сталинградом. Но без Москвы и Сталинграда не было бы. Основа для будущей великой Победы ковалась именно под Москвой», — заключил Мягков.