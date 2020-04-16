Штурм столицы рейха: как Берлинская операция Красной армии поставила точку в войне с Германией

75 лет назад началась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск. В ходе тяжёлых городских боёв Красной армии удалось овладеть столицей рейха и принудить германское командование к полной и безоговорочной капитуляции. Эксперты называют эту операцию уникальной, поскольку в истории человечества не было других примеров успешного штурма настолько крупных и хорошо укреплённых военно-политических центров.

16 апреля 1945 года началась Берлинская наступательная операция советских войск. Продолжавшееся три недели сражение закончилось безоговорочной капитуляцией группировки войск гитлеровской Германии.

Подготовка к операции

В начале 1945 года советские войска провели ряд успешных операций, позволивших им выйти на рубеж рек Одер и Нейсе, а также лишить Германию большей части захваченных в ходе Второй мировой войны восточноевропейских территорий. Это привело к резкому ухудшению экономического положения рейха. На подконтрольных Берлину землях сильно сократилась выплавка стали и добыча угля, объём производства военной продукции в марте 1945 года упал на 65% по сравнению с летом 1944 года.

Чтобы хотя бы частично восполнить потери на советско-германском фронте, нацистам пришлось начать призыв в силовые структуры подростков 16—17 лет. При этом гитлеровская армия всё ещё представляла собой грозную силу.

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«Поражение рейха было неизбежно, однако нацистская верхушка рассчитывала остановить советские войска и вступить в сепаратные переговоры с западными союзниками, чтобы капитулировать на почётных условиях или даже запустить процесс объединения против СССР», — рассказал военный историк Юрий Кнутов.

Причём западные союзники, по его словам, вопреки предварительным договорённостям с Москвой изучали возможность захватить Берлин самостоятельно.

«Советские войска находились к столице Германии ближе, но им каждый сантиметр приходилось брать с боем, а англичанам и американцам, которых они считали более идеологически близкими, немцы уже начинали массово сдаваться сами», — заявил собеседник RT.

Как отметил эксперт, вариант резкого броска на Берлин рассматривали и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, и отдельные представители американского командования. В дальнейшем от этого плана решили отказаться из-за скорости продвижения советских войск. Однако, по мнению Кнутова, если бы Берлинская операция Красной армии затянулась, нельзя было бы исключать активизацию действий союзников на этом направлении.

«Союзные отношения не мешали британскому руководству весной 1945 года разрабатывать операцию «Немыслимое», в одном из вариантов предполагавшую нападение уже летом на Советский Союз при поддержке американцев и капитулировавших немецких войск, которые для этих целей планировалось снова вооружить», — рассказал RT член Академии военных наук Андрей Кошкин.

Восточно-Померанская наступательная операция советских войск. Бойцы 1-го Белорусского фронта форсируют реку Одер

РИА Новости

© Российский государственный архив кинофотодокументов

Чтобы пресечь попытки нацистов затянуть войну, советским командованием был разработан план Берлинской наступательной операции. В ней планировалось задействовать силы трёх фронтов: 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского. Они должны были рассечь и уничтожить группировку противника южнее и севернее Берлина, овладеть германской столицей и выйти к реке Эльбе.

Разведывательная авиация провела тщательную аэрофотосъёмку Берлина, а военные топографы изготовили макет германской столицы, при помощи которого проводилось планирование операции.

«В районе Берлина находилось свыше 2,3 млн советских военнослужащих и порядка миллиона немецких. Существует мнение, что Берлинская операция стала самым крупным сражением в истории человечества», — заявил Юрий Кнутов.

На подступах к Берлину

14 апреля 1945 года войска 1-го Белорусского фронта провели разведку боем, выясняя расположение огневых средств немцев. Рано утром 16 апреля части 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов после мощной артподготовки начали массированное наступление на позиции противника.

«Одерско-нейсенский оборонительный рубеж включал в себя три полосы обороны. Его глубина в некоторых местах достигала 40 км. Главная оборонительная полоса имела до пяти линий траншей», — рассказал RT специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

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По словам Юрия Кнутова, особенностью советского наступления стало использование зенитных прожекторов, при помощи которых решался целый комплекс задач: улучшение видимости, «ослепление» оптических приборов и оказание морального воздействия на врага.

По итогам первого дня боёв части 1-го Белорусского фронта прорвали первую полосу обороны противника и продвинулись на 3—8 км, однако не смогли преодолеть Зееловские высоты, на удержание которых сделало ставку гитлеровское командование. У командующего фронтом маршала Георгия Жукова из-за этого произошёл тяжёлый разговор с Иосифом Сталиным. В ночь с 17 на 18 апреля 1945 года Зееловские высоты были взяты.

Войска 1-го Украинского фронта 16 апреля перешли в наступление под прикрытием дымовой завесы. Они быстро захватили плацдармы на левом берегу Нейсе и навели многочисленные переправы. Несмотря на отчаянные контратаки нацистов, красноармейцы прорвали оборону врага и продвинулись на глубину до 13 км. 17 апреля части 1-го Украинского фронта вышли к Шпрее и начали её форсировать. В дальнейшем они двинулись к Берлину и отсекли группу армий «Висла» от группы армий «Центр».

В ночь на 21 апреля танкисты 1-го Украинского фронта достигли внешнего Берлинского оборонительного обвода. Чуть позже в пригороды германской столицы ворвались подразделения 1-го Белорусского фронта.

Работа советских реактивных систем залпового огня в Берлине

РИА Новости

«На улицах города строились тяжёлые баррикады, противотанковые заграждения, завалы, возводились бетонированные сооружения. Окна домов укреплялись и превращались в бойницы. Был создан штаб обороны Берлина, который предупредил население, что необходимо готовиться к ожесточённым уличным боям, к боям в домах, что борьба будет вестись на земле, в воздухе и под землёй. Рекомендовалось использовать метро, подземную канализационную сеть, средства связи. В специальном приказе штаба обороны предлагалось жилые кварталы превратить в крепости. Каждая улица, площадь, каждый переулок, дом, канал, мост становились составными элементами общей обороны города», — писал в своих воспоминаниях Георгий Жуков.

Силы 2-го Белорусского фронта перешли в наступление 20 апреля. Под прикрытием артиллерийского огня и дымовых завес они форсировали Одер. Советские войска сковали главные силы немецкой 3-й танковой армии, лишив её возможности помочь Берлину, а затем развернули наступление на запад.

«24 апреля части 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов окружили к юго-востоку от Берлина 200-тысячную нацистскую группировку. Это было важное достижение. Если бы она прорвалась в город, это могло бы очень сильно затянуть штурм. В начале мая большая часть этой группировки была уничтожена», — рассказал Юрий Кнутов.

Рейхстаг в огне

По словам Андрея Кошкина, 25 апреля 1945 года советские войска замкнули кольцо окружения вокруг Берлина. Гарнизон города составлял не менее 200 тыс. военнослужащих вермахта и СС, а также бойцов отборных частей полиции и ополчения-фольксштурма. У них на вооружении было большое количество противотанковых гранатомётов одноразового действия — фаустпатронов.

Как отмечает Александр Михайлов, в боевых действиях на территории Берлина 26 апреля принимали участие свыше 400 тыс. советских военнослужащих. Вечером 28 апреля части Красной армии вышли в район здания Рейхстага, а через два дня начался его штурм. 1 мая 1945 года над немецким парламентом был поднят штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии. Тем не менее отдельные группы нацистов сопротивлялись в здании Рейхстага до 2 мая.

Аэрофотосъёмка Бранденбургских ворот в Берлине в 1945 году

© Waralbum.ru

30 апреля 1945 года Адольф Гитлер разрешил командующему обороной Берлина генералу Гельмуту Вейдлингу готовить отход войск на запад, однако затем отменил свой приказ и вскоре покончил с собой.

1 мая Йозеф Геббельс, ставший рейхсканцлером, и рейхсминистр по делам партии Мартин Борман вступили в переговоры с советским командованием, однако отказались выполнять требование о безоговорочной капитуляции.

Вечером 1 мая по подконтрольной нацистам части Берлина был нанесён мощный артиллерийский удар. В ночь на 2 мая остатки берлинского гарнизона были разбиты советскими войсками на ряд мелких групп.

Точка в войне

В ночь на 2 мая 1945 года немецкие военные отправили советским войскам радиограмму с просьбой о прекращении огня и переговорах. При личной встрече парламентёры передали, что генерал Вейдлинг заявляет об окончании сопротивления. В шесть часов утра он перешёл линию фронта и сдался в плен. При этом генерал подчеркнул, что действует без санкции Геббельса и что капитулировал пока только непосредственно подчинённый ему 56-й танковый корпус. Советское командование рекомендовало Вейдлингу написать приказ о капитуляции всего берлинского гарнизона, что тот и сделал.

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Приказ был передан по радио, после чего началась массовая сдача немецких войск в плен. За день войска 1-го Белорусского фронта пленили более 100 тыс. немецких военных, а части 1-го Украинского — около 34 тыс. Во второй половине дня было подавлено сопротивление нацистских групп, не собиравшихся сдавать оружие.

С 3 по 8 мая в районе Берлина продолжались бои с отдельными группами и опорными пунктами нацистских войск. Гитлеровское командование пыталось сдаться западным союзникам, однако советская сторона настояла на подписании Акта о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил в Берлине. 8 мая 1945 года Берлинская наступательная операция была официально завершена.

«Советские безвозвратные потери в ходе этой операции были достаточно весомы и составили около 78 тыс. человек убитыми и пропавшими без вести. Это было связано с беспрецедентно сложными условиями наступления в городе. Нацисты потеряли убитыми порядка 400 тыс., не менее 380 тыс. сдались в плен, небольшие группы прорвались из города и в дальнейшем капитулировали перед американцами или англичанами», — рассказал Юрий Кнутов.

Немецкие солдаты на улицах Берлина после капитуляции

© Иван Шагин/РИА Новости

Жителям германской столицы советское командование передало значительное количество зерна, муки и картофеля, тысячи голов крупного рогатого скота, лекарства. Красная армия приступила к восстановлению инфраструктуры жизнеобеспечения Берлина.

«Штурмом Берлина советские войска поставили точку в истории гитлеризма и определили дальнейший ход событий в Европе и мире на десятилетия вперёд. В исходе Второй мировой войны больше не было никакой интриги. Сама операция была единственной в своём роде в ХХ веке. История больше не знает примеров успешного штурма настолько крупных и хорошо укреплённых военно-политических центров», — резюмировал Юрий Кнутов.