«Организация встречи требовала серьёзной подготовки»: Минобороны рассекретило документы о Ялтинской конференции

В преддверии 75-й годовщины проведения Ялтинской конференции Министерство обороны России опубликовало ранее засекреченные документы. В материалах из фондов Центрального архива ведомства, в частности, рассказывается о работах по обеспечению безопасности встречи лидеров СССР, США и Великобритании в феврале 1945 года. Также представлены доклады и отчёты об организации сопутствующих мероприятий в окрестностях Ялты, в том числе с участием советских солдат и военнослужащих союзных войск.

К 75-летию проведения Ялтинской конференции с участием лидеров союзных держав во Второй мировой войне — СССР, США и Великобритании — Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы из фондов Центрального архива ведомства. Эта публикация стала продолжением усилий Минобороны по охране и защите исторической правды, противодействию фальсификациям истории и попыткам пересмотра итогов войны.

«Подборка рассекреченных документов из фондов Центрального архива Министерства обороны рассказывает о напряжённой, скрупулёзной подготовке к обеспечению всесторонней безопасности этого знакового исторического события, подготовке, основную тяжесть которой приняли на себя силы базировавшегося в Крыму Черноморского флота», — говорится в описании нового историко-познавательного раздела.

Отмечается, что обеспечение безопасности в месте, где недавно шли боевые действия, требовало серьёзных подготовительных мероприятий. Необходимо было не только восстановить разрушенную инфраструктуру, но и привлечь «множество людей, штабов, спецподразделений и родов войск» к работам по налаживанию надёжной связи, разминированию береговой линии, защите неба, суши и моря вблизи Ялты.

Так, представлен доклад командующего эскадрой Черноморского флота вице-адмирала Сергея Горшкова от 19 января 1945 года. В нём говорится о проведении специальных мероприятий на кораблях в рамках подготовки к встрече руководителей трёх стран.

Согласно документу, офицерскому составу было предписано изучить правила взаимоотношений с иностранцами, положение о флагах и салютах. Также было дано распоряжение выделить переводчиков, офицеров-экскурсоводов и организовать почётные караулы.

© Минобороны России

Минобороны также отмечает, что Ялта, её окрестности и акватория в ходе подготовки к конференции превратились «в неприступную крепость». Для защиты города как с моря, так и с воздуха в регион были переброшены значительные силы.

«Для усиления береговой обороны Ялты передислоцировать и установить в районе Симеиза 76-мм батарею 386-го отдельного Краснознамённого батальона морской пехоты...», «для предотвращения внезапного удара противника со стороны моря по району главной базы организовать дальний морской дозор в составе двух подводных лодок», — говорится в боевой директиве штаба Черноморского флота.

Кроме того, были созданы Северная и Южная группы Военно-воздушных сил для обеспечения безопасности южного побережья Крыма, аэродромов Саки, Сарабуза и Севастополя.

«Южная группа ВВС самостоятельно и во взаимодействии с группой войск ПВО КА не допускает налётов авиации противника на южные районы Крыма, уничтожает одиночные и группы самолётов днём и ночью методами перехвата, патрулирования в зонах и дежурства на земле всего боевого состава», — пояснялось в боевом приказе №-01/оп.

Кроме того, в спецразделе Минобороны представлены рассекреченные командирские карты черноморского побережья, дна Азовского и Чёрного морей с пометками и описаниями оперативной обстановки.

© Минобороны России

Помимо этого, на Крымском полуострове после оккупации немецко-фашистскими захватчиками пришлось заново восстанавливать систему связи, в том числе с Москвой. В рассекреченных документах речь идёт об осуществлении связи не только между подразделениями Красной армии, но и с авиацией и военно-морскими силами союзников. Так, командованием была поставлена задача обеспечить радиосвязью американскую и английскую военно-морские миссии. Советские связисты уделили «серьёзное внимание» вопросу мест дислокации подвижных радиостанций из-за плохого прохождения коротких радиоволн в Ялте, которая опоясана горным хребтом.

«Радиообмен узла связи ЧФ с американскими и английскими кораблями был незначительным, но следует отметить: ...по американским кораблям — ...знание и умение пользоваться русскими сочетаниями... вольность в эфире и многословность... По английским кораблям — ...исключительная чёткость работы на ключе... исключительная лаконичностью при применении международного кода», — говорится в отчёте начальника связи Черноморского флота контр-адмирала Георгия Громова.

К тому же связь была установлена с базами Великобритании и США на острове Мальта и в Гибралтарском проливе, оттуда поступали сообщения о маршруте самолётов иностранных делегаций.

Вместе с тем Минобороны представил документы с пофамильными списками членов американской и британской делегаций, прибывших в Ялту. При этом борт с президентом США Франклином Рузвельтом прибыл на пять минут раньше самолёта с премьер-министром Соединённого Королевства Уинстоном Черчиллем. Оба использовали грузо-пассажирский самолёт Douglas C-54 Skymaster.

Из доклада начальника главной ВМБ Черноморского флота также становится известно о разминировании Английского кладбища, тралении бухты, военно-морской базы, Ялтинского порта, оборудовании спецпалаты и выделении опытного персонала в военно-морском госпитале.

Кроме того, российское оборонное ведомство выложило уникальные и ранее не публиковавшиеся фотоснимки с мероприятий, которые проводились в период Ялтинской конференции. Среди них — посещение Черчиллем Сапун-горы и совместное застолье моряков СССР, США и Великобритании.