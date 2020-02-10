«Лишили повода для сепаратных переговоров»: как Восточно-Померанская операция сорвала планы гитлеровских дипломатов

75 лет назад началась Восточно-Померанская стратегическая операция советских войск. По мнению военных историков, это было одно из наиболее сложных наступлений Красной армии на завершающем этапе Великой Отечественной войны. Сконцентрированная на южном берегу Балтийского моря мощная группировка немецких войск давала Адольфу Гитлеру надежду на организацию масштабного контрнаступления на Восточном фронте и препятствовала разворачиванию советского наступления на Берлин. Возникшая в результате приостановки продвижения Красной армии пауза могла позволить руководству рейха активизировать переговоры с США и Великобританией о сепаратном мире. В этих условиях советское командование приняло решение с ходу атаковать гитлеровские позиции. Несмотря на усталость войск и сложный рельеф, Красной армии удалось разгромить противника.

10 февраля 1945 года началась Восточно-Померанская стратегическая наступательная операция советских войск и 1-й армии Войска польского. Она позволила ликвидировать угрозу нацистского удара во фланг и тыл наступающей на Берлин группировки Красной армии и сорвала планы руководства рейха на сепаратные переговоры с США и Великобританией.

Расстановка сил

В начале 1945 года Висло-Одерская наступательная операция Красной армии позволила прорвать сложную эшелонированную оборону немецких войск в междуречье Вислы и Одера, рассказал в беседе с RT специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

«Вермахт в Западной Польше потерпел сокрушительное поражение, откатившись на запад к рекам Одер и Нейсе», — отметил он.

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В этих условиях, по словам военного историка Юрия Кнутова, командование рейха решило сделать ставку на группировку вермахта и СС, находившуюся на южном побережье Балтийского моря — в Восточной Померании.

«В случае начала наступления на Берлин сил 1-го Белорусского фронта нацисты получали возможность в любой момент нанести им удар во фланг и в тыл. А мощная система укреплений и неудобный для наступления рельеф, по мнению гитлеровского командования, позволяли обезопасить группировку у берегов Балтийского моря от возможного советского наступления», — пояснил эксперт.

Как утверждают историки, у германского командования существовали и более масштабные планы — полностью выбить советские войска из Польши.

«Нацисты старались начать предметные сепаратные переговоры с США и Великобританией. Причём на Западе у этой идеи было немало сторонников. Остановка советского наступления на Восточном фронте могла бы теоретически стать доводом в пользу сепаратной капитуляции рейха перед Лондоном и Вашингтоном или даже для создания антисоветского союза», — подчеркнул Кнутов.

Гданьск, 1945 год

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По словам Александра Михайлова, к началу февраля 1945 года в Восточной Померании сформировалась довольно крупная группировка вражеских войск. Оборону региона осуществляли более 30 дивизий и бригад, входивших в состав группы армий «Висла».

«Ситуация сильно осложнялась тем, что в Восточной Померании находились полосы мощнейших укреплений старой германско-польской границы. А крупные населённые пункты региона были превращены по приказу Гитлера в настоящие крепости. Кроме того, холмистая равнина со множеством озёр, рек и болот была весьма удобна для обороны и крайне сложна для наступления», — заявил Кнутов.

«Каждый квартал — укрепрайон»

Он отметил, что времени на полноценную подготовку наступления из-за общей ситуации на фронтах у Красной армии не было. Приказы о наступлении были получены 8 февраля, а спустя всего два дня советские части должны уже были перейти в движение.

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Изначально задача по разгрому восточно-померанской группировки противника была возложена на 2-й Белорусский фронт Константина Рокоссовского. Однако впоследствии к операции присоединились также части 1-го Белорусского фронта под командованием Георгия Жукова.

Советское наступление началось 10 февраля 1945 года. По словам Александра Михайлова, части Красной армии были сильно утомлены предыдущими многомесячными наступлениями.

«Для проведения операции были задействованы почти миллион солдат, включая 1-ю армию Войска польского», — отметил историк.

Советские части стремительно продвигались, сминая передний край немецкой обороны в городах Эльбинг, Швец и Шенау, продолжил эксперт. 15 февраля 1945 года после упорных боёв были освобождены города Хойнице и Тухоля, 16 февраля — Пыжице и Банг.

Однако вскоре, по словам Юрия Кнутова, наступление замедлилось, а нацисты начали предпринимать успешные контратаки. В марте средние темпы наступления в отдельных районах снизились до 1—1,5 км в сутки. В некоторые дни советским войскам удавалось продвинуться всего на несколько сот метров. Тяжело было форсировать под огнём противника водные преграды и штурмовать мощные укрепления.

Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский (слева) и маршал Советского Союза Георгий Жуков в Польше

РИА Новости

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«Ещё до начала Второй мировой войны немцами против Польши был сооружён Померанский вал — одна из мощнейших линий обороны», — пояснил Александр Михайлов.

4 марта части 19-й армии взяли штурмом Кёзлин, а 7 марта 61-я армия заняла Массов. Тяжелейшие бои развернулись за Кольберг. На его окраины Красная армия вышла ещё 5 марта, однако полностью разгромить отчаянно сопротивлявшиеся гитлеровские части в городе советские и польские войска смогли только 18 марта.

«Кульминацией операции стали бои за Гдыню и Данциг. Мало того что города были окружены фортификационными сооружениями, так ещё и каждый дом был превращён в укрепление, а каждый квартал — в укрепрайон», — заявил Юрий Кнутов.

Гитлеровцы совершали в районе важнейших городов Померании до 20 контратак в день. 24 марта части 2-го Белорусского фронта вошли в пригороды Гдыни. Четыре дня спустя крупнейший порт региона был освобождён от нацистов. А 30 марта советские войска заняли и Данциг.

4 апреля Красная армия окончательно разгромила Восточно-Померанскую группировку противника и очистила регион от нацистов.

Боевые действия в ходе Восточно-Померанской операции

РИА Новости

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Итоги операции

Уже к концу марта Красная армия освободила 52 крупных города и сотни других населённых пунктов. Закономерным итогом окончания в начале апреля Восточно-Померанской операции стало установление полного контроля над всеми районами восточного берега Одера, включая его устье, рассказал Александр Михайлов.

По словам историка, это дало возможность Красной армии начать подготовку к броску на Берлин.

«В кровопролитных боях Восточно-Померанской операции погибли более 52 тыс. советских солдат и офицеров и почти 3 тыс. польских военнослужащих. Германские войска потеряли до 90 тыс. солдат и офицеров убитыми, около 100 тыс. гитлеровцев сдались в плен. Вермахт потерял 21 дивизию, были захвачены 850 танков и штурмовых орудий, уничтожено свыше 400 самолётов, захвачено свыше 5,5 тыс. орудий и миномётов», — подчеркнул эксперт.

Изгнание гитлеровцев из Восточной Померании резко осложнило положение нацистской группировки, находящейся в курляндском котле, и очень сильно помогло союзникам, утверждает Юрий Кнутов. У берегов Померании действовала мощная немецкая военно-морская группировка, а на судостроительных и судоремонтных предприятиях находилось значительное количество кораблей, в том числе подводных лодок.

Десятки немецких судов были захвачены красноармейцами в портах и на заводах, и это позитивно сказалось на обеспечении безопасности англо-американских перевозок в Атлантике. Также Германия лишилась огромных сельскохозяйственных угодий и ряда стратегически важных предприятий военно-промышленного комплекса.

По словам историка, нельзя недооценивать и международно-политического значения Восточно-Померанской операции.

«Нацистов лишили повода для сепаратных переговоров с США и Великобританией. Западные союзники получили подтверждение мощи Красной армии и осознали неизбежность штурма Берлина советскими войсками», — отметил он.

Бои под Гданьском

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Кроме того, изгнание из Восточной Померании немецких войск создало предпосылки для возвращения этого региона, некогда занятого германскими государствами, в состав Польши.

«Нужно признать, что Восточно-Померанская операция была одним из сложнейших наступлений советских войск на завершающем этапе войны. Красная армия столкнулась с мощной группировкой противника, опирающейся на серьёзные укрепления, труднопроходимый рельеф и поддержку флота, но победила», — подытожил Юрий Кнутов.