«Срыв планов немецкого командования»: какую роль в Великой Отечественной войне сыграла оборона Киева в 1941 году

80 лет назад Красная армия начала оборону города Киева, которая продолжалась более двух месяцев. Из-за упорного сопротивления защитников столицы УССР, не позволившего нацистам в кратчайшие сроки установить контроль над Украиной, германскому командованию пришлось перебрасывать под Киев силы, изначально задействованные в наступлении на Москву. И хотя оборона города завершилась поражением советских войск, даже немецкие военачальники ставили под сомнение стратегический успех своих операций. По словам историков, задержка нацистов под Киевом сорвала общие планы гитлеровского командования и помогла Красной армии лучше подготовиться к обороне Москвы.

11 июля 1941 года передовые отряды гитлеровских войск подошли к Киеву. Но вопреки ожиданиям немецких военачальников, быстро взять город не удалось. Оборона столицы УССР продолжалась более двух месяцев, сорвав сроки наступления вермахта на Москву.

Начало обороны

Первую бомбардировку Киева нацисты провели утром 22 июня 1941 года. Как пишет историк Алексей Исаев в своей книге «История Великой Отечественной войны», киевляне сначала подумали, что на окраинах города советские военные проводят учения. Даже когда стало ясно, что началась война, паники в столице УССР не было: сотрудники коммунального хозяйства проводили плановые мероприятия, в Киеве проходили гастроли Московского театра сатиры, в кинотеатрах шли показы новых фильмов.

«После успешного для немцев приграничного сражения советские войска получили приказ об отступлении и организации обороны на линии укреплённых районов вдоль старой госграницы (до начала ВОВ граница СССР проходила вдоль границ нынешней Западной Украины). Киев был защищён оборонительными сооружениями Киевского укреплённого района», — рассказал в интервью RT доцент МПГУ Юрий Никифоров.

Михаил Кирпонос

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Войсками Киевского военного округа с января 1941 года командовал генерал-полковник Михаил Кирпонос. После начала войны он был назначен командующим Юго-Западным фронтом.

Как рассказал в беседе с RT историк Егор Яковлев, по результатам боёв за УССР нацисты планировали решить для себя важные экономические задачи: взять под контроль аграрные районы на юге республики, получить доступ к добыче угля в Донбассе и пробить себе дорогу к кавказской нефти.

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В начале июля 1941 года гитлеровцы прорвались через «линию Сталина» (укрепления на старой границе) — дорога на Житомир, который находился всего в 140 км от Киева, была открыта.

Утром 9 июля гитлеровцы вышли непосредственно к Житомиру. Среди немецкого командования начались дискуссии: одни нацистские военачальники предлагали внезапным ударом захватить Киев, другие — развернуться на юг и окружить советские войска на Правобережной Украине. Адольф Гитлер изначально поддерживал позицию последних, однако командующий 1-й танковой группой вермахта генерал-полковник Эвальд фон Клейст двинулся к столице УССР.

11 июля Иосиф Сталин отправил первому секретарю Киевского обкома ВКП(б) Никите Хрущёву телеграмму, содержащую требование удерживать город и не допустить отхода войск на левый берег Днепра.

В различных исторических исследованиях отсчёт начала обороны Киева идёт либо с 7 июля (когда нацисты вышли на отдалённые подступы к городу), либо с 11 июля, когда немецкие танки прорвались непосредственно к укреплениям столицы Украинской ССР.

По Житомирской трассе гитлеровцы вышли к протекающей под Киевом реке Ирпени. Однако советские войска успели уничтожить мосты через реку и встретили нацистов ожесточённым огнём. Попытка гитлеровцев 13 июля 1941 года прорваться в Киев провалилась.

Киевляне копают противотанковый ров

© Из фондов ЦГКФФА Украины имени Г. С. Пшеничного

Вместе с кадровыми военнослужащими Красной армии на оборону Киева от нацистов поднялось гражданское население. В городе были сформированы 19 отрядов народного ополчения общей численностью около 30 тыс. человек. Численность ополчения в Киевской области в целом достигала 90 тыс.

Бои за Киев

Как пишет Алексей Исаев, в конце июля к Киеву подошла пехота 6-й немецкой армии, усиленная артиллерией и огнемётами. 30 июля гитлеровцы нанесли удар по советским позициям к югу от города.

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Нацистам удалось потеснить советские стрелковые части. При этом гарнизоны некоторых ДОТов (долговременная огневая точка. — RT) продолжали сражаться в окружении по несколько дней.

В начале августа нацисты нанесли удар уже непосредственно по Киеву. Гитлеровцы смогли прорвать укрепления города, однако, как рассказывает Алексей Исаев, уже 8 августа советские войска перешли в наступление.

«Загрохотала советская артиллерия. Через десять минут последовала атака. Поначалу немецкие пехотинцы не поверили своим глазам — в контратаку на них шли лётчики. Одетые в комбинезоны и лётные шлемы бойцы Красной армии атаковали, стреляя на ходу из автоматов и пулемётов. Немцы посчитали, что победа близка: у защитников Киева больше нет резервов и поэтому в бой бросили экипажи самолётов. На самом деле наступающие немецкие части были контратакованы 5-й воздушно-десантной бригадой полковника А.И. Родимцева, будущего героя Сталинградской битвы. Советские десантники тех лет носили близкую к авиационной по покрою и знакам различия униформу», — пишет в своей книге Алексей Исаев.

Александр Родимцев

© Wikimedia

Десантники оттеснили нацистов на два-три километра от Киева. Вечером на помощь защитникам столицы УССР подошли резервы. В контрнаступление перешли четыре стрелковые дивизии и воздушно-десантный корпус. В ходе боёв 11—14 августа были освобождены несколько населённых пунктов в пригородах Киева, а также деблокированы советские ДОТы, сражавшиеся в полном окружении.

«Успешное отражение немецкого августовского наступления на Киев стало важной вехой в истории боёв 1941 года, да и всей войны. Советскими войсками было сорвано хорошо подготовленное наступление. Это был пусть частный, но триумф», — пишет в одной из своих статей Исаев.

Стойкость защитников Киева заставила Гитлера внести коррективы в планы войны против СССР. Нацистского фюрера беспокоили как экономические вопросы, так и угрозы, которые советские войска на Украине представляли для флангов группы армий «Центр» и румынских нефтепромыслов. Поэтому Гитлер решил развернуть на Украину участвовавшую в захвате Белоруссии 2-ю танковую группу Гейнца Гудериана.

23 августа Гудериан лично вылетел на встречу с нацистским фюрером и попытался убедить его продолжить наступление на Москву ввиду приближения зимы и необходимости срочного захвата московского транспортного узла. Но Гитлер в резкой форме отверг его предложения, обвинив в непонимании принципов военной экономики.

В ночь на 30 августа гитлеровцы смогли захватить плацдарм на левом берегу Днепра. В начале сентября развернувшиеся на юг танки Гудериана прорвали советский фронт и захватили мост через Десну в тылу у частей Красной армии. 10 сентября немцы заняли находящийся к востоку от Киева город Ромны Сумской области.

Для противодействия прорвавшимся в тыл нацистам Кирпонос предложил Генштабу задействовать силы Красной армии, оборонявшие в это время Киев, — около 100 тыс. военнослужащих. Командование отклонило предложение Кирпоноса. На следующий день главком войск Юго-Западного направления маршал Семён Будённый высказал советскому командованию аналогичные соображения, заявив о нависшей над Юго-Западным фронтом угрозе окружения. Однако он также не был услышан.

По словам историков, объяснять позицию Ставки одними только политическими соображениями не стоит. Советское командование полагало, что сдерживать нацистов удобнее всего, «держась за Днепр». Выступавшего за отвод войск Будённого отстранили от командования Юго-Западным направлением, заменив его маршалом Семёном Тимошенко.

Бои в районе Киева

© Bundesarchiv, Bild 146-1974-099-45 / Hähle, Johannes / CC-BY-SA 3.0

В это время нацисты успели провести быструю перегруппировку войск в районе Кременчуга, резко сократив дистанцию до находящихся в советском тылу сил Гудериана. Уже 14 сентября гитлеровцы замкнули кольцо окружения вокруг войск Юго-Западного фронта. Согласно оценкам Исаева, ссылающегося на подсчёты командования Юго-Западного фронта, в котле оказались 532 тыс. советских военнослужащих, включая непосредственно защитников Киева. Историк называет окружение частей Красной армии в районе Киева крупнейшим в истории войн.

16 сентября советское командование приняло решение об отходе войск Юго-Западного фронта. В ночь с 18 на 19 сентября части Красной армии покинули Киев. Однако прорваться из окружения удалось лишь небольшой части советских военнослужащих. Кирпонос в бою был ранен немецкой пулей, а затем погиб от осколка мины.

Один из постов вермахта в Киеве, захваченном накануне. На заднем плане горит разрушенный мост через Днепр

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«Стратегическим итогом событий в районе Киева стал общий откат фронта на восток. По всему Юго-Западному направлению его пришлось восстанавливать, проводя перегруппировку сил. Противник получил возможность прорваться к Харькову и Донбассу. Это была серьёзная потеря», — констатировал историк Григорий Попов.

Однако общий ход войны пошёл совсем не по тому сценарию, на который рассчитывали нацисты.

«Задача, которая была поставлена нацистским войскам гитлеровским командованием, — быстрый захват Украины и разгром советских войск на Юго-Западном фронте — не была реализована. В итоге немцам пришлось завоёвывать Украину в течение целого года, а это в их планы изначально не входило», — заявил RT историк Евгений Спицын.

Как отметил специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов, события под Киевом летом — осенью 1941 года заставили гитлеровцев потратить на продвижение в глубь СССР значительно больше времени и сил, чем это было предусмотрено планом «Барбаросса».

«Это был срыв планов немецкого командования», — подчеркнул эксперт.

По словам Юрия Никифорова, оборона Киева и других советских городов летом 1941 года существенно повлияла на дальнейший ход Великой Отечественной войны.

«Задержка с организацией наступления на Москву привела к тому, что проводить его пришлось уже осенью, когда погодные условия перестали способствовать быстрому прорыву подвижных немецких соединений в глубь советской обороны. В итоге советским войскам под командованием Георгия Жукова удалось сначала сорвать немецкое наступление на Москву, затем перейти в контрнаступление и нанести поражение группе армий «Центр»», — резюмировал Никифоров.