«Не допустить прорыва немцев на Кавказ»: как Ростовская наступательная операция изменила ход Великой Отечественной войны

80 лет назад началась Ростовская наступательная операция советских войск. По словам историков, она завершилась первой крупной победой над нацистами в годы Великой Отечественной войны. Силы Красной армии и НКВД СССР смогли не допустить прорыва гитлеровцев на Кавказ и отбить у врага Ростов-на-Дону. Боевые действия на ростовском направлении сковали крупные силы нацистских войск, не позволив немецкому командованию перебросить их под Москву. Крупная победа над гитлеровцами воодушевила советские войска, продемонстрировав на практике, что агрессору можно эффективно противостоять.

17 ноября 1941 года началась Ростовская наступательная операция советских войск, которая завершилась победой над гитлеровской группировкой, пытавшейся прорваться на Кавказ. Нацисты были отброшены к реке Миус, понеся при этом значительные потери. По словам историков, это стало первой крупной победой советских войск в годы Великой Отечественной войны.

Оборонительные бои

«Осенью 1941 года ситуация для Красной армии была крайне сложной. На южном фланге советско-германского фронта она понесла серьёзное поражение, в результате которого вынуждена была оставить большую часть Донбасса. Нацисты получили возможность выхода к Ростову-на-Дону, который был для них воротами в направлении Кавказа и Волги», — рассказал в беседе с RT доцент ГАУГН, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.

По его словам, потеря нефтяных месторождений Кавказа стала бы для СССР страшным ударом.

Также по теме «Ушли непобеждёнными»: как оборона Одессы повлияла на ход Великой Отечественной войны 80 лет назад началась героическая оборона Одессы от гитлеровских захватчиков. Историки называют её одной из самых успешных операций...

Как отмечают эксперты, несмотря на то, что нацистские войска, по сравнению со своими прошлыми кампаниями, несли в Советском Союзе огромные потери, гитлеровское командование всё ещё рассчитывало одержать быструю победу над СССР. Для наступления на ростовском направлении нацисты развернули 1-ую танковую армию, в состав которой входили 13-ая, 14-ая, 16-ая танковые, 60-ая моторизованная, 198-ая пехотная, 1-ая и 4-ая горнострелковые дивизии, моторизованные дивизии СС «Викинг» и «Адольф Гитлер», три итальянские пехотные и одна словацкая моторизованная дивизии. По словам историков, 1-ая танковая армия представляла собой грозную силу, особенно с учётом того, что она располагала примерно 300 танками и 100 бронемашинами.

В ходе осеннего наступления гитлеровское командование намеревалось окружить войска советского Южного фронта.

«Немцы изначально хотели с севера и востока обойти Ростов-на-Дону, взять город и прилегающие к нему территории в кольцо и, уничтожив советские войска, двинуться на Кавказ», — подчеркнул в разговоре с RT военный историк Сергей Перелыгин.

Нацистской ударной группировке противостояла советская 9-ая армия. Батальонные районы Красной армии перекрывали основные направления, по которым могли двигаться гитлеровские механизированные колонны.

Бои за Ростов-на-Дону в ноябре 1941 года

© topwar.ru

В конце октября гитлеровцы сосредоточили крупные силы в районах, прилегающих к переднему краю позиций 9-ой армии. Передовые подразделения нацистов вступили в бой с советскими войсками и вклинились в их оборону, создав условия для развёртывания главных сил вермахта на ростовском направлении.

5 ноября 1941 года началось масштабное наступление нацистских войск на южном фланге советско-германского фронта. Используя значительное превосходство в бронетехнике, гитлеровцы смогли продвинуться за день примерно на 17 км вглубь советских позиций, хотя и понесли при этом крупные потери.

Первые попытки нанесения советскими войсками контрударов оказались неудачными. Силы 9-ой армии отступали с боями. Однако, после того как нацисты продвинулись на 40 км, они были остановлены мужественно сопротивлявшимися советскими частями. Захватить с ходу Ростов-на-Дону ударом через Шахты и Новочеркасск гитлеровцы не смогли. Потери вермахта при наступлении составили почти полторы сотни танков и около 9 тыс. солдат и офицеров.

33-й полк в боях за Таганрог и Ростов

© topwar.ru

По словам Сергея Перелыгина, нацистам пришлось скорректировать свои планы, отказавшись от глубокого обхода Ростова-на-Дону с северо-востока. Гитлеровцы перегруппировали свои силы против 56-ой советской армии, намереваясь нанести на ростовском направлении мощный фронтальный удар. 12—16 ноября 1941 года немецкое командование сосредоточило для действий против частей 56-ой армии сильную группировку, включавшую 13-ую и 14-ую танковые дивизии, 60-ую моторизованную дивизию и моторизованную дивизию СС «Адольф Гитлер».

Ростовская наступательная операция

Как отмечают историки, 17 ноября 1941 года на ростовском направлении практически синхронно началось два наступления: советское и немецкое. Подразделения 1-ой танковой армии вермахта атаковали части 56-ой армии и уже к середине дня 19 ноября смогли прорваться к ней в тыл, к северо-восточным предместьям Ростова-на-Дону. 56-ая армия отошла на рубеж Ростовского оборонительного района. 20 ноября ожесточённые бои развернулись на окраинах самого Ростова-на-Дону. Гитлеровцев сдерживали части 343-ой, 353-ей и 31-ой стрелковых дивизий, 230-ий стрелковый полк НКВД и выдвинутая из резерва 347-ая стрелковая дивизия. Однако нацистам удалось потеснить защитников города. В ночь на 21 ноября советские части получили приказ отступить на левый берег Дона.

Отход советских войск прикрывали подразделения войск НКВД, и в том числе 230-го полка. При этом бойцы НКВД заняли важный плацдарм — остров Зелёный. Они отбивали атаки передовых отрядов нацистов, пока советская артиллерия не ликвидировала переправу.

Также по теме «Символ мужества советских солдат»: как сражались с нацистами защитники Севастополя 80 лет назад началась оборона Севастополя от нацистских захватчиков. Советские войска и жители города, не имея сухопутного сообщения с...

Ворвавшиеся в Ростов-на-Дону гитлеровцы устроили зверства, известные в историографии, как «Кровавая неделя» (хотя, если быть точными, оккупация продолжалась восемь дней). Нацисты успели за это время уничтожить сотни мирных жителей: стариков, женщин и детей.

Однако дальше Ростова-на-Дону гитлеровцы продвинуться не смогли. С 17 ноября успешно развивалось наступление частей 37-ой советской армии. Нацисты пытались сдержать советские войска, бросив против них дивизию СС «Викинг» и 16-ую танковую дивизию. Однако советское командование 20 ноября ввело в бой кавалерийский корпус генерал-майора Иосифа Хоруна, усиленный 71-ой бригадой НКВД и 3-ей танковой бригадой.

«Успешное наступление наших войск привело к охвату немецких частей в районе Ростова-на-Дону с трёх сторон», — заявил Сергей Перелыгин.

Как отмечают историки, нацистская группировка оказалась под угрозой окружения. Чтобы избежать этого, немецкому командованию пришлось срочно перебрасывать войска на реку Тузлов, ослабив свои позиции в Ростове-на-Дону.

Наблюдательный пункт советских войск на подступах к Ростову. Зима 1941 года

© mil.ru

Советская Ставка в свою очередь направила все силы Южного фронта и 56-ой отдельной армии на разгром ростовской группировки врага и освобождение Ростова-на-Дону. Части 9-ой, 37-ой и 56-ой отдельной армий двинулись к городу. Его штурм начался утром 27 ноября. Но лишь в ночь на 29 ноября передовые подразделения советских войск вступили на западные окраины Ростова-на-Дону. По словам историков, основная тяжесть городских боёв легла на плечи 347-ой и 343-ей стрелковых дивизий, 230-го полка НКВД и Ростовского стрелкового полка народного ополчения. Сотрудники НКВД и ополченцы наступали под ожесточённым огнём противника в авангарде, прокладывали дорогу через баррикады и первыми ворвались в город.

Части 37-ой армии стремительно развивали наступление на западном направлении. 27 ноября они форсировали Тузлов, а 2 декабря вышли к реке Миус. Однако там нацисты сумели подготовить оборону для подразделений 1-ой танковой армии. Линия фронта временно стабилизировалась. Действуя на ростовском направлении, советские войска нанесли нацистам следующие потери: около 30 тыс. солдат и офицеров, 275 танков, свыше 350 артиллерийских орудий.

Памятник солдатам, павшим в боях у переправы на Зеленый остров

© topwar.ru

«Фактически это было первое удачное контрнаступление советских войск таких масштабов. Им удалось не только остановить, но и отбросить врага, освободить от оккупантов большой город», — отметил Сергей Перелыгин.

По его словам, действия советских войск на ростовском направлении сковали крупные силы нацистов, не позволив гитлеровскому командованию отправить подкрепление под Москву и сорвав стратегические планы вермахта.

Освобождение Ростова от немецких захватчиков. 29 ноября 1941 год

© mil.ru

Как отметил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, Ростовская наступательная операция советских войск не только сохранила кавказскую нефть для нужд обороны СССР, но и укрепила моральный дух борцов с нацизмом.

«Благодаря Ростовской операции не произошло прорыва немцев на Кавказ. В то же время она показала, что нацистов можно бить, их можно сбрасывать с позиций и успешно наступать. Это было крайне важно с моральной точки зрения. Кроме того, это ещё до начала контрнаступления под Москвой продемонстрировало нашим союзникам по антигитлеровской коалиции, что советская армия не разбита», — подытожил Михаил Мягков.