«Героическая страница»: как оборона Моонзундских островов повлияла на ход Великой Отечественной войны

80 лет назад советские войска завершили оборону Моонзундских островов. Даже оказавшись в глубоком тылу нацистов, советские военнослужащие продолжали оказывать сопротивление превосходящим по численности и вооружению гитлеровским силам. Они сумели оттянуть на себя мощную группировку противника, которая, по мнению историков, могла оказать существенное влияние при наступлении вермахта на Ленинград. О военной операции, которую эксперты сравнивают с обороной Брестской крепости, — в материале RT.

22 октября 1941 года советские войска завершили операцию по обороне Моонзундского архипелага (группа островов, расположенных в восточной части Балтийского моря. — RT), которая продолжалась около полутора месяцев. В начале сентября защитники архипелага оказались в тылу у нацистских войск, но, несмотря на это, продолжили сражаться. В ходе операции большая часть советских военных, оборонявших Моонзундские острова, погибли или были взяты в плен. Однако, продолжая оказывать сопротивление, они оттянули на себя крупные силы врага, которые в противном случае могли быть брошены против защитников Ленинграда.

Начало войны

Возведение советских артиллерийских батарей на Моонзундском архипелаге началось в 1940 году. Оборона островов была частью береговой обороны Балтийского района (БОБР). По словам историков, к началу Великой Отечественной войны архипелаг был хорошо укреплён. На нём были построены 15 батарей, в том числе три мощных башенных батареи с орудиями калибра 180 мм.

«Батареи Моонзундского архипелага на тот момент были вполне современными и эффективными», — рассказал RT военный историк Сергей Перелыгин.

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Как отмечают эксперты, острова находились в выгодном географическом положении и играли важную роль в обороне входов в Рижский и Финский заливы. Архипелаг планировали использовать в качестве базы для лёгких сил Балтийского флота. Кроме того, к началу войны на островах активно шло строительство военных аэродромов.

Однако сухопутную оборону Моонзундского архипелага эксперты считают ограниченной по возможностям. Её обеспечивали 3-я отдельная стрелковая бригада, четыре инженерных батальона и отдельные воинские части. Защитникам островов очень не хватало зенитных орудий.

Общая численность советских войск на островах на тот момент оценивалась примерно в 24 тыс. военнослужащих. При этом возведение инженерных сооружений на архипелаге, в отличие от батарей, началось только в мае 1941 года.

Ранее считалось, что у советских военнослужащих на Моонзундских островах не было и танков, но, согласно данным последних исследований, на островах дислоцировался взвод химических (огнемётных) танков. Кроме того, защитники архипелага переделали в импровизированные танки четыре трактора, укрепив их стальными листами и оснастив пулемётами.

С августа 1941 года с аэродрома на Моонзундских островах советская морская авиация начала наносить удары по Берлину и другим городам третьего рейха. Это вызывало сильное беспокойство у нацистского командования.

Бомбардировка Берлина

© Министерство обороны РФ

«Как только позволит обстановка, следует совместными усилиями соединений сухопутных войск, авиации и военно-морского флота ликвидировать военно-воздушные базы противника на островах Эзель и Даго. При этом особенно важно уничтожить вражеские аэродромы, с которых осуществляются воздушные налеты на Берлин», — приказал в августе 1941 года начальник штаба верховного главнокомандования вооруженными силами Германии Вильгельм Кейтель.

«Немцы рвались к Ленинграду и стремились вывести из строя Балтийский флот, чтобы полностью контролировать море, Рижский и Финский заливы», — рассказал в беседе с RT сотрудник Музея Победы Александр Михайлов.

В конце августа 1941 года, в связи с эвакуацией сил Балтийского флота из Таллина (эти события известны сегодня как Таллинский переход или Таллинский прорыв), большинство советских кораблей покинули и Моонзундские острова. На архипелаге остались только шесть торпедных катеров, а также несколько тральщиков и малых судов.

Бои за Моонзундские острова

Из-за тяжёлых боёв в Прибалтике и действий советских кораблей на Балтийском море нацисты долгое время не могли осуществить высадку на Моонзундских островах. Только в сентябре 1941 года они сумели сконцентрировать на морском побережье архипелага немецкие и финские части общей численностью около 50 тыс. человек.

6 сентября 1941 года советская артиллерия предотвратила попытку высадки нацистского десанта на Моонзундском архипелаге. Однако два дня спустя гитлеровцы всё-таки высадились на острове Вормси (Вормс) и к 11 сентября заняли его. 14 сентября нацисты высадились на остове Муху (Моон), бои за который продолжались четыре дня. Однако противостояние врагу на острове Сааремаа (Эзель) приняло затяжной характер, несмотря на то, что мощные удары по советским войскам наносила нацистская авиация.

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К 23 сентября защитники Сааремаа вынуждены были отойти на полуостров Сырве. 4 октября часть из них на торпедных катерах прорвались на остров Хийумаа, остальные вели бои с нацистам ещё два дня.

На Хийумаа гитлеровцы высадились 12 октября. Несмотря на то, что у нацистов было серьёзное численное преимущество, советские войска оказали врагу ожесточённое сопротивление.

Эвакуацию защитников Моозундского архипелага осуществляли экипажи мотоботов гидрослужбы — ветхих и имевших малую осадку. Эти суда подвергались жёстким атакам гитлеровской авиации. Часть из них погибли вместе с экипажами.

«В некотором смысле оборону Моонзундских островов можно сравнить с обороной Брестской крепости. Оказавшись в тылу немецких войск, защитники укреплений, расположенных на островах, продолжали героически сопротивляться врагу», — подчеркнул Александр Михайлов.

Последние участники обороны архипелага отошли на полуостров Тахкуна, в район береговых батарей № 316 и 26, продолжая оказывать отчаянное сопротивление нацистам.

В последние дни с острова Хийумаа были вывезены 570 человек. 22 октября 1941 года на полуостров Ханко прибыла шхуна «Мария» — последнее судно, доставившее на материк около 60 советских военнослужащих.

«Оборона Моозундского архипелага — это героическая страница нашей истории. Защитники островов держались, пока у них оставались патроны и продовольствие. Их брали в плен только тогда, когда им совершенно нечем было сопротивляться», — заявил Сергей Перелыгин.

По словам экспертов, в обороне Моонзундских островов осталось немало белых пятен. В частности, существуют разногласия в оценке потерь сторон в ходе операции. Однако в целом известно, что большая часть защитников архипелага погибли или попали в плен к врагу.

Моонзундские острова в наши дни

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Как отметил военный историк Григорий Попов, защита Моонзундских островов оказала серьёзное влияние на оборону Ленинграда.

«На захват Моонзундского архипелага были отвлечены крупных силы гитлеровских войск. Сами нацисты говорили, что при наступлении на Ленинград им, возможно, не хватило всего одного батальона. В любом случае, у них в этот момент каждый солдат был на счету. Эта операция действительно имела большое значение в срыве немецкого наступления на Ленинград», — подытожил Григорий Попов.