«Бомбардировка была важна идеологически»: как советская авиация атаковала Берлин в 1941 году

80 лет назад советская авиация произвела первую бомбардировку Берлина. Авиаудары по столице Третьего рейха, ставшие полной неожиданностью для нацистского командования, лётчики СССР наносили почти месяц — до тех пор, пока вермахт не занял удобные для вылета на Берлин советские аэродромы. По словам историков, авиаудары по столице рейха стали ответом СССР на бомбардировку Москвы люфтваффе. Атаки советских лётчиков поднимали моральный дух солдат на фронте, оказывая мощное идеологическое влияние на Красную армию.

В ночь на 8 августа 1941 года самолёты советской морской авиации произвели бомбардировку Берлина. Авиаудар стал полной неожиданностью для нацистов и мощным идеологическим стимулом для советских воинов.

«22 июля 1941 года, ровно через месяц после начала войны, гитлеровская авиация совершила свой первый налёт на Москву. Воздушные атаки повторились. Это дало повод гитлеровскому министру пропаганды Йозефу Геббельсу публично заявить, что советские ВВС уничтожены и больше не представляют никакой опасности», — рассказал в интервью RT военный историк Сергей Перелыгин.

Стоит отметить, что главнокомандующий люфтваффе Герман Геринг вслед за Геббельсом заявил: «Ни одна бомба никогда не упадёт на столицу рейха!».

По словам сотрудника научного отдела Музея Победы Андрея Горбунова, несмотря на то, что советская противовоздушная оборона стойко держала удар нацистской авиации, бомбардировка Москвы стала «пощёчиной» для руководства СССР, которая требовала ответа.

Народный комиссар ВМФ СССР адмирал Николай Кузнецов и начальник авиации ВМФ генерал-лейтенант Семён Жаворонков выступили инициаторами бомбардировок Берлина.

«Ставка в начале войны не рассматривала вариантов с нанесением авиаударов по Германии, но военные убедили Сталина в том, что такие бомбардировки возможны», — отметил в беседе с RT историк Григорий Попов.

Подготовка бомбардировщика к боевому вылету

© Министерство обороны РФ

При определении подразделения для нанесения первого удара по столице Третьего рейха выбор пал на 1-й минно-торпедный авиационный полк 8-й авиабригады ВВС Краснознамённого Балтийского флота, которым командовал полковник Евгений Преображенский.

Для бомбардировки нацистской столицы Преображенский сформировал сводную группу лётчиков из всех эскадрилий полка, которую возглавил лично. В начале августа 1941 года она была переброшена на расположенный на острове Сааремаа (Эзель) аэродром Кагул. По словам историков, это было ближайшее на тот момент к Берлину место базирования советской авиации. Вскоре лётчики совершили разведывательный полёт, продемонстрировавший принципиальную возможность бомбардировки нацистской столицы.

«Эффект неожиданности»

Вечером 7 августа 1941 года 13 (согласно некоторым источникам — 15) бомбардировщиков ДБ-3Ф, которые несли на борту бомбы ФАБ-100 и листовки с фотографиями подбитой германской техники и погибших нацистских солдат, поднялись в воздух с аэродрома Кагул. Полёт проходил над морем на высоте около 7 тыс. м в тяжелейших условиях. Температура воздуха достигала минус 35—45 градусов по Цельсию. А между островами Готланд и Борнхольм советские самолёты попали в грозовую облачность.

Тем из пилотов, которые по техническим причинам не могли долететь до Берлина, были назначены запасные цели. Столицы Третьего рейха достигли пять советских самолётов (остальные нанесли удары по Штеттину).

Сотрудники противовоздушной обороны Берлина не ожидали удара, поэтому город был прекрасно освещён. Около половины второго ночи 8 августа 1941 года советские самолёты сбросили бомбы в районе нового индустриального квартала, вокзала и телеграфа Берлина.

«Моё место — Берлин! Задачу выполнили. Возвращаемся на базу!», — сообщил советский радист Владимир Кротенко.

По словам Григория Попова, «немецкое командование не думало, что такое вообще возможно. Удар оказался удачным за счёт эффекта неожиданности».

Андрей Горбунов, в свою очередь, напомнил, что сразу после бомбардировки немцы даже не рассматривали возможность того, что удар мог быть нанесён советской авиацией, и обвинили во всём англичан. Однако те все обвинения категорически отвергли.

Полковник П.Н. Преображенский с экипажем своего корабля

© Министерство обороны РФ

8 августа участникам бомбардировки нацистской столицы была объявлена благодарность и назначена денежная премия. А указом от 13 августа звание Героя Советского Союза получили полковник Преображенский, пилоты Василий Гречишников, Андрей Ефремов, Михаил Плоткин и флагманский штурман полка Пётр Хохлов. Остальные советские военнослужащие, участвовавшие в авиаударе и подготовке к нему, были награждены орденами Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды.

Бомбардировки Германии продолжились. Всего с 8 августа по 4 сентября 1941 года лётчики Балтийского флота совершили 86 вылетов на Третий рейх, и в ходе тридцати трёх из них были произведены бомбардировки Берлина. В результате действий советской морской авиации в нацисткой столице было зафиксировано 32 пожара. При этом группа Преображенского потеряла 18 самолётов и семь экипажей.

ТБ-7 в полете

© Министерство обороны РФ

Параллельно с морской авиацией Берлин бомбила 81-я дальняя авиационная дивизия дальнего действия, подчинявшаяся командующему ВВС Красной армии генерал-лейтенанту авиации Павлу Жигареву. Первая группа её пилотов на самолётах ТБ-7 и Ер-2 отправилась бомбить столицу Третьего рейха 10 августа 1941 года. 81-я дивизия бомбила Берлин вплоть до 5 сентября 1941 года, сбросив на нацистскую столицу в общей сложности 21,5 т бомб. Морская авиация, в свою очередь, сбросила на Берлин 36 т бомб и 34 контейнера с листовками.

«Бомбардировка Берлина была важна идеологически. Данные об авиаударах по столице Третьего рейха входили в сводки Совинформбюро. С помощью этих новостей поднимали моральный дух солдат на фронте», — рассказал в интервью RT военный историк Максим Синицын.

Экипаж бомбардировщика ДБ-3

© Министерство обороны РФ

В сентябре аэродромы, позволявшие наносить удары по Берлину, были захвачены вермахтом. Бомбардировки столицы Третьего рейха прекратились до тех пор, пока линия фронта снова не сдвинулась на запад.

«Бомбардировками Берлина в 1941 года наши лётчики показали, что воля советского народа не сломлена, а авиация не уничтожена и способна решать сложные технические задачи», — подытожил Сергей Перелыгин.