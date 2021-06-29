«Театр боевых действий, требующий особой закалки»: как Красная армия остановила нацистов в Заполярье

80 лет назад началась Битва за Заполярье. Нацисты попытались прорвать советскую оборону, планируя быстро захватить Мурманск и Архангельск, чтобы лишить СССР выхода в Северный Ледовитый океан и получить новый маршрут движения на восток. Однако отчаянное сопротивление частей Красной армии, Военно-морского флота и пограничников остановило продвижение гитлеровцев, а на хребте Муста-Тунтури красноармейцы даже смогли сохранить в неприкосновенности пограничный знак бывшей советско-финской границы. По словам историков, успешные действия в Заполярье помогли Красной армии удержать Ленинград, а также сохранить пути обеспечения военных поставок по ленд-лизу.

29 июня 1941 года немецко-финские войска попытались прорвать оборону Красной армии в Заполярье. Нацисты планировали захватить порты Мурманска и Архангельска, однако смогли продвинуться только на незначительное расстояние из-за ожесточённого сопротивления советских войск. Таким образом, гитлеровцы лишись возможности заблокировать поставки по ленд-лизу и не смогли развить наступление вглубь СССР с северного направления.

Оборона Заполярья

«Нацисты заранее готовились к атаке на Мурманск. Они придавали захвату города серьёзное значение. Это позволило бы им взять под свой контроль незамерзающий порт на севере Европы, расположенный рядом с крупными базами Военно-морского флота. Кроме того, гитлеровцы рассчитывали организовать в Заполярье добычу никеля и получить возможность высаживать десанты по всему побережью Северного Ледовитого океана», — рассказал в беседе с RT специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

Для действий в Заполярье в ходе вторжения со стороны Финляндии гитлеровское командование разработало план под кодовым названием «Голубой песец», реализация которого была возложена на армию «Норвегия». Входивший в её состав горный корпус «Норвегия» должен был захватить военно-морскую базу в городе Полярный, блокировать Кольский залив и во взаимодействии с 36-м армейским корпусом оккупировать Мурманск. Находящийся в оперативном подчинении армии «Норвегия» 3-й финский корпус должен был захватить Ухту, Кестеньгу, посёлок Лоухи и перерезать Кировскую железную дорогу севернее Кеми.

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В дальнейшем в рамках реализации плана «Голубой песец» нацистские войска должны были занять Архангельск, заблокировать северные коммуникации, связывающие СССР с другими странами, а также прервать связь между северными и центральными регионами РСФСР.

Общая численность гитлеровской группировки, которую планировали задействовать в Советском Заполярье и Карелии, достигала 530 тыс. человек. Поддержку ей оказывали военно-морские и военно-воздушные силы рейха.

С советской стороны границу с Финляндией защищали силы Северного фронта общей численностью около 400 тыс. военнослужащих. Мурманск прикрывала входившая в его состав 14-я армия, в оперативном подчинении которой находились силы Северного флота и местные погранотряды.

Колонна нацистских войск на Мурманском направлении

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На рассвете 29 июня 1941 года силы нацистского горного корпуса «Норвегия», имея в полосе своего наступления четырёхкратное численное превосходство над частями Красной армии, попытались прорвать советскую оборону на мурманском направлении. Однако за день гитлеровцам удалось продвинуться на различных участках только на 3—12 км. Не слишком успешными были действия нацистов и в последующие дни.

7 июля гитлеровские войска попытались сделать новый рывок. Они форсировали реку Западная Лица и вклинились в оборону советских войск. Однако часть сил нацистов отвлёк высаженный у них в тылу десант, состоявший из батальона пограничников. Это позволило основным силам советских войск перейти в контрнаступление и отбросить врага.

Боевые действия на Кольском полуострове

© Минобороны России

В августе нацистское командование передисцлоцировало в Заполярье дополнительные части из Греции, Норвегии, а также подразделения финской армии. Однако новая попытка наступления, предпринятая в начале осени 1941 года, закончилась для гитлеровцев неудачей. 22 сентября командование вермахта решило приостановить наступление на Мурманск. Примерно в то же время нацистам пришлось перейти к обороне и на Кандалакшском направлении.

Как рассказал в беседе с RT действительный член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин, нацисты, не сумев прорваться к Мурманску, укрепились на хребте Муста-Тунтури, превратив его в настоящую крепость. Бои в этом районе продолжались более трёх лет. Причём всё это время красноармейцы сохраняли на Муста-Тунтури пограничный знак А-36 на старой советско-финской границе, которую в этом месте враг пройти не смог.

«Не сумев захватить Мурманск, нацисты в отместку подвергали город варварским бомбардировкам. Согласно некоторым подсчётам, Мурманск стал вторым после Сталинграда советским населённым пунктом по количеству нацистских бомб, сброшенных на квадратный метр его территории. В некоторые дни количество налётов достигало более 15», — подчеркнул эксперт.

Разрушенные немецкими бомбардировками жилые кварталы Мурманска

© histrf.ru

По словам Александра Михайлова, характер боевых действий в Заполярье существенно отличался от боёв на других участках советско-германского фронта. Особенности рельефа осложняли использование военной техники и обустройство сплошных линий обороны, а из-за климатических условий постоянное нахождение на боевых позициях превращалось в тяжёлое испытание.

«Советское командование практиковало заброску разведывательно-диверсионных групп в тыл врага. Нашим бойцам приходилось совершать многокилометровые марши в тяжелейших погодных условиях. Учитывая малое количество населённых пунктов, у них не было возможности отдохнуть и обогреться. Заполярье — это театр боевых действий, требующей особой силы и закалки как физической, так и моральной», — заявил в разговоре с RT доцент ГАУГН Дмитрий Суржик.

Ушедших на фронт мужчин на предприятиях Мурманска заменяли старики, женщины и дети, часто работавшие до 14 часов в сутки. Жители столицы советского Заполярья продолжали ловить рыбу и обеспечивать продуктами не только население города, но и фронт.

Оборонительные бои 14-й армии на мурманском направлении. Июль — сентябрь 1941 г.

© Минобороны России

Как отметил Александр Михайлов, благодаря тому, что Красная армия остановила нацистов в Заполярье, Мурманск и другие северные порты стали важными «морскими воротами», через которые СССР принимал поставки по ленд-лизу. В одном только Мурманске было обработано не менее 1,2 млн тонн иностранных грузов.

Переломный момент

В 1942 году Красная армия попыталась отбросить нацистов с территории Советского Заполярья, однако из-за сложных погодных условий и нехватки боеприпасов эти действия не увенчались успехом. Линия фронта на суше стабилизировалась. В 1943 году советской авиации удалось завоевать господство в воздухе.

«Летом 1944 года Красная армия блестяще провела Выборгско-Петрозаводскую операцию, после чего власти Финляндии, которые ещё совсем недавно вели себя уверенно, сами запросили мира с Москвой. Это сразу же сделало положение нацистов в Заполярье не таким устойчивым, как раньше. Германия потеряла важного союзника», — отметил Андрей Кошкин.

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7 октября 1944 года советские войска начали Петсамо-Киркенесскую операцию. В это время непосредственно в районе Мурманска гитлеровцы держали 53-тысячную группировку, усиленную артиллерий и бронетехникой и опиравшуюся на хорошо подготовленные укрепления.

Основу советской ударной группировки составила 14-я армия. Её численность была свыше 113 тыс. человек. Наступление сухопутных сил Красной армии поддерживалось высадкой морских десантов в тылу противника.

В ночь на 15 октября 1944 года советские войска разгромили нацистскую группировку в районе Петсамо. 21 октября части советского 113-го стрелкового корпуса достигли границы с Норвегией. На следующий день подразделения Красной армии овладели посёлком Никель. 25 октября красноармейцы освободили от нацистов норвежский город Киркенес. Четыре дня спустя советские войска завершили Петсамо-Киркенесскую операцию, освободив от нацистов Советское Заполярье и изгнав их из Северной Норвегии.

Советские войска в ходе боевых действий 1944 года

© histrf.ru

«Хотя борьба за Заполярье в годы Великой Отечественной войны не так «на слуху», как Сталинградская или Курская битва, роль в войне она сыграла колоссальную. Если бы нацисты лишили нас Мурманска и Архангельска, то получили бы возможность наносить удары по нашим войскам с северного направления, перебросили бы под Ленинград освободившиеся силы и заблокировали бы значительную часть связей СССР с внешним миром. В этом случае всё могло сложиться для нас не лучшим образом. При этом следует отметить, что вопросы обороны северных рубежей решались Красной армией эффективно и сравнительно небольшими силами», — подытожил Андрей Кошкин.