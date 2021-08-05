«Ушли непобеждёнными»: как оборона Одессы повлияла на ход Великой Отечественной войны

80 лет назад началась героическая оборона Одессы от гитлеровских захватчиков. Историки называют её одной из самых успешных операций советских войск на начальном этапе Великой Отечественной войны. Несмотря на то что группировка нацистов и их союзников по численности в несколько раз превосходила удерживавшие Одессу советские войска, врагу был нанесён огромный урон. Когда удержание города было признано нецелесообразным с военной точки зрения, а значительная часть его жителей была эвакуирована в тыл, советские войска организованно отошли по морю в Крым, где сыграли важную роль в обороне Севастополя. По словам историков, защитники Одессы на два с половиной месяца сковали несколько сотен тысяч военнослужащих противника, снизив тем самым общий темп наступления гитлеровских сил на южном направлении.

5 августа 1941 года советская Ставка Верховного Главнокомандования издала директиву, предписывавшую не сдавать Одессу наступающим гитлеровским войскам и оборонять её «до последней возможности». С этой даты историки отсчитывают начало операции по обороне Одессы в Великую Отечественную войну. Она продолжалась 73 дня и позволила сковать в районе города сотни тысяч военнослужащих противника, которые были отвлечены от продвижения в направлении Крыма и Кавказа.

Подготовка к обороне

По словам историков, наступление гитлеровских войск в южных регионах УССР и Молдавии продвигалось значительно медленнее, чем на других участках советско-германского фронта. Если наступавшие на московском направлении нацистские войска уже в июле 1941 года прошли Белоруссию и атаковали Смоленск, то в зоне ответственности советского Южного фронта почти весь июль бои шли в непосредственной близости от государственной границы — в Молдавии и Измаильской области.

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Несмотря на относительную стабильность фронта в южных регионах СССР в первые недели войны, уже 5 июля 1941 года в районе Одессы началось строительство мощных оборонительных рубежей. В самом городе возводились баррикады и оборудовались бомбоубежища.

В июле на базе прикрывавшей одесское направление Приморской группы войск была сформирована Отдельная Приморская армия (в дальнейшем — Приморская армия). В первые дни ей руководил генерал-лейтенант Никандр Чибисов, передавший затем командование генерал-лейтенанту Георгию Софронову, которого историки называют одним из самых успешных советских военачальников первых месяцев Великой Отечественной войны.

«Софронов был серьёзным специалистом по оборонительным боям, и организация обороны Одессы — это прежде всего его заслуга», — заявил в беседе с RT историк Григорий Попов.

Из числа сотрудников НКВД и военнослужащих Черноморского флота создавались отдельные полки для обороны Одессы. Кроме того, гражданские одесситы вступали в народное ополчение и истребительные батальоны (их в городе было создано восемь — в каждом районе и отдельный из сотрудников железной дороги).

Генерал-лейтенант Георгий Софронов

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К концу июля 1941 года ситуация на одесском направлении осложнилась — войска Южного фронта оставили Молдавию. 25 июля части Приморской армии заняли оборону на восточном берегу реки Днестр, прикрывая пути на Одессу и Николаев. В самой Одессе 1 августа начальником гарнизона был назначен командир Одесской военно-морской базы контр-адмирал Гавриил Жуков.

В начале августа у советского командования возник план использования Одессы для сковывания вражеского наступления. 4 августа 1941-го командующий войсками Юго-Западного направления маршал Семён Будённый в связи с неблагоприятным развитием событий на Украине предложил Ставке отвести основные силы Южного фронта к реке Ингул и городу Николаеву, поручив оборону Одессы Приморской армии. В Ставке с ним согласились лишь отчасти, отказавшись так далеко отводить основные силы. 5 августа 1941 года была издана директива Ставки об отводе войск Южного фронта на рубеж Днестровский лиман — Вознесенск — Чигирин.

«Одессу не сдавать и оборонять до последней возможности, привлекая к делу Черноморский флот», — подчёркивалось в директиве.

С этого момента историки отсчитывают начало операции по обороне Одессы.

Вице-адмирал Гавриил Жуков

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Город-герой

На Одессу наступали силы 4-й румынской армии, к которым в дальнейшем присоединился ряд немецких частей. 8 августа в городе было введено осадное положение. До 10-го числа советским войскам удавалось удерживать силы гитлеровской коалиции на дальних подступах к Одессе, однако под давлением превосходящих сил противника пришлось начать отступление. 12 августа врагу удалось прорваться восточнее Куяльницкого лимана. Советские войска смогли остановить это наступление. Но на следующий день гитлеровские войска обошли Одессу с востока и полностью блокировали город с суши.

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19 августа Ставка создала Одесский оборонительный район во главе с контр-адмиралом Жуковым. Генерал-лейтенант Софронов был назначен его заместителем, сохранив за собой пост командующего войсками Приморской армии.

В конце месяца в районе Одессы на позиции четырёх советских дивизий (трёх стрелковых и одной кавалерийской) наступали 11 пехотных дивизий, три кавалерийских, одна моторизованная и одна пехотная бригада врага. С 28 августа, помимо румынских частей, в штурме Одессы принимали участие немецкие сухопутные войска.

«Немцы отправили под Одессу части 72-й пехотной дивизии, артиллерийские дивизионы, сапёрные подразделения. 4-я румынская армия сама по себе к таким боевым действиям была технически не готова», — отметил Григорий Попов.

Связь Одессы с Большой землёй осуществлялась по морю. Суда Черноморского флота вывозили из осаждённого города мирное население, раненых, оборудование промышленных предприятий и культурные ценности. В Одессу доставлялось пополнение (за время обороны в город прибыли более 58 тыс. военнослужащих), оружие и боеприпасы. 19 сентября из Новороссийска в Одессу прибыла 157-я стрелковая дивизия.

Жители Одессы готовятся к обороне города. Великая Отечественная война 1941—1945 гг.

РИА Новости

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В конце сентября пяти советским дивизиям противостояли уже 14 дивизий и пять бригад гитлеровской коалиции. Общая численность осаждавших Одессу румынско-немецких войск составляла, по некоторым оценкам, 340 тыс. военнослужащих, притом что количество советских сил, оборонявших город, на пике достигло всего 86 тыс. человек.

Несмотря на численное преимущество противника, 22 сентября 1941 года советские войска нанесли комбинированный удар по врагу: две стрелковые дивизии перешли в наступление на участке Гильдендорф — Фонтанка с одновременной высадкой морского и воздушного десантов в тылу у врага.

«Противник был отброшен на 5—8 км, лишившись возможности обстреливать Одессу из артиллерийских орудий. Две румынские дивизии утратили боеспособность. Фронт в районе Одессы стабилизировался», — рассказал в беседе с RT военный историк Сергей Перелыгин.

Оборона Одессы в 1941 году

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Рабочие оставшихся в Одессе заводов наладили производство оружия, боеприпасов и даже бронетехники. Они создавали собственные модели миномётов, а обычные тракторы и паровозы бронировали и превращали в танки и бронепоезда. Гранаты производили из заполненных взрывчатой смесью консервных банок.

«Несмотря на весь героизм защитников Одессы, полностью изменить ситуацию на советско-германском фронте они, к сожалению, не могли, а она всё ещё складывалась неблагополучно. В сентябре 1941 года нацисты вышли к Перекопу, и войска Приморской армии понадобились для обороны Крыма. 30 сентября Ставка приняла решение эвакуировать защитников Одессы на Крымский полуостров», — рассказал в комментарии RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

С 1 по 16 октября 1941 года из Одессы по морю были вывезены 86 тыс. военнослужащих, 15 тыс. мирных жителей, 462 артиллерийских орудия и свыше 1 тыс. автомашин. Общая численность эвакуированных судами Черноморского флота из Одессы за всё время её обороны оценивается примерно в 190 тыс. человек.

Оборона Одессы

© Министерство обороны РФ

Согласно подсчётам историков, общие потери Красной армии при обороне Одессы составили около 40 тыс. человек (из них порядка 16 тыс. человек — безвозвратно). Потери румынско-немецких войск под Одессой оцениваются в различных источниках от 90 до 160 тыс. человек.

«Оборона Одессы закончилась 16 октября 1941 года не поражением, а по приказу командования. Защитники города ушли непобеждёнными», — заявил в разговоре с RT сотрудник научного отдела Музея Победы Андрей Горбунов.

Несколько десятков тысяч одесситов и сотрудников советских силовых структур остались в Одессе, чтобы уйти в катакомбы и продолжить борьбу в подполье. Их сопротивление продолжалось вплоть до освобождения города Красной армией в 1944 году.

Оккупированная Одесса

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В приказе №20 Верховного главнокомандующего от 1 мая 1945 года Одесса, наравне с Ленинградом, Сталинградом и Севастополем, была названа городом-героем. В 1965 году после официального утверждения положения о почётном звании «город-герой» Одессе была вручена «Золотая Звезда» и орден Ленина.

По словам действительного члена Академии военных наук РФ Андрей Кошкина, оборона Одессы сыграла важную роль в истории Великой Отечественной войны в целом.

«73 дня защитники Одессы оттягивали на себя сотни тысяч военнослужащих гитлеровской коалиции. Эти силы с огромной долей вероятности могли бы решить не в нашу пользу ситуацию с обороной Крыма и Севастополя, позволив нацистам с ходу атаковать Кавказ. Если бы не героическая оборона Одессы, шансы нацистов перерезать поставки кавказской нефти в центральные регионы СССР выросли бы многократно. Что это означало бы для страны, думаю, объяснять не нужно», — подытожил специалист.