«Нацисты вгрызались в землю»: как советские войска освобождали Моонзундский архипелаг

75 лет назад завершилась Моонзундская десантная операция советских войск. Она стала заключительной частью масштабной Прибалтийской стратегической наступательной операции. Гитлеровские войска отчаянно пытались удержать Моонзундский архипелаг, чтобы затруднить действия советского флота в Балтийском море. Несмотря на то что нацисты сконцентрировали на островах значительные силы, военнослужащим Ленинградского фронта и Балтийского флота удалось преодолеть сопротивление врага. Благодаря успешному проведению операции советские войска смогли установить контроль над Финским и Рижским заливами.

Моонзундский архипелаг всегда был стратегически важной группой островов для государств, имеющих выход к Балтийскому морю. За контроль над ним боролись скандинавские викинги, расположенные в Прибалтике рыцарские ордена, Дания и Швеция. В XVIII веке по итогам Северной войны острова вошли в состав России. Ожесточённые сражения за них развернулись в годы Первой мировой и Гражданской войн. В 1919 году на Моонзундском архипелаге произошло масштабное восстание и была провозглашена советская власть. Однако эстонское правительство смогло восстановить свой контроль над островами. Позднее, в 1939 году, в рамках советско-эстонских договорённостей официальный Таллин разрешил Москве размещать на Моонзундских островах свои корабли и самолёты. А в 1940 году архипелаг как часть Эстонии вошёл в состав Советского Союза.

Оборона Моонзундского архипелага

В августе — сентябре 1941 года Моонзундский архипелаг привлёк внимание всего руководства нацистской Германии. Советское командование решило нанести психологический удар по гитлеровцам, устроив бомбардировку Берлина.

Входящий в состав Моонзундского архипелага остров Эзель (Сааремаа) оказался самой западной точкой суши в районе Балтийского моря, контролируемой Красной армией. В ночь с 7 на 8 августа советская авиация нанесла с него первый удар по столице Третьего рейха. Нацисты сначала даже не рассматривали вероятность того, что бомбардировка — дело рук советских лётчиков, и обвинили в ударе британцев. Когда же стало ясно, откуда на самом деле вылетели самолёты, Адольф Гитлер лично отдал приказ ликвидировать советские базы на Моонзундском архипелаге.

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РИА Новости

6 сентября 1941 года нацисты, действуя с побережья Эстонии, приступили к операции по захвату островов. Архипелаг обороняли части Северо-западного фронта и Балтийского флота численностью около 23 тыс. человек. Их позиции атаковали свыше 50 тыс. гитлеровцев из группы армий «Север» и финских частей, а также корабли Кригсмарине (официальное наименование германских Военно-морских сил в эпоху Третьего рейха).

Нацисты за несколько дней захватили острова Вормси и Муху, однако бои за Эзель и Хийумаа затянулись на несколько недель. Острова оказались под полным контролем нацистов только к концу осени 1941 года. Часть советских войск была эвакуирована на материк.

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«Значение боёв за острова Моонзундского архипелага трудно переоценить. Более месяца наши части своим сопротивлением сковывали и обескровливали значительные силы противника. А ведь эти силы предназначались для овладения Ленинградом. Кроме того, из-за длительной борьбы за острова противник не имел возможности пользоваться беспрепятственно морскими путями в Рижском и Финском заливах для доставки войск и боевой техники на фронт... Оборона островов Моонзундского архипелага так же, как и оборона полуострова Ханко, в значительной степени способствовала срыву планов гитлеровского командования, направленных на быстрейший захват Ленинграда», — написал в книге «В боях за Моонзунд» советский военный исследователь Александр Матвеев.

После захвата архипелага на нём, как и на остальных советских территориях, занятых нацистами, установился тяжёлый оккупационный режим. Недовольных новыми порядками местных жителей гитлеровцы отправляли в концлагеря или убивали, трудоспособное население угоняли в рабство в Германию.

Моонзундская десантная операция

В 1944 году советские войска провели десять стратегических наступательных операций, направленных на вытеснение нацистов с территории СССР и перенос боевых действий за границы Советского Союза. Эти операции известны как «десять сталинских ударов».

Восьмым «ударом» считается Прибалтийская стратегическая наступательная операция, которая началась 14 сентября 1944 года. В ней были задействованы силы пяти фронтов и Балтийского флота. Нанося удары по врагу с востока и юга, Красная армия вытесняла оккупантов с территории прибалтийских республик.

В результате проведённой с 17 по 27 сентября 1944 года Таллинской операции от нацистов была освобождена вся материковая часть Эстонии. Наступление в ходе Рижской операции (14 сентября — 22 октября 1944 года) позволило изгнать гитлеровцев с большей части Латвии. В результате Мемельской операции в октябре 1944 года советские войска смогли изолировать от восточно-прусской группировки остатки гитлеровской группы армий «Север».

Одной из наиболее сложных частей Прибалтийской операции стали начавшиеся в сентябре 1944-го бои за Моонзундские острова.

«Германское верховное командование решило удерживать Моонзундский архипелаг любой ценой, так как он оставался последним опорным пунктом, обеспечивавшим использование морских путей сообщения для снабжения немецких войск в районе Риги и блокирования действий Балтийского флота на море», — рассказал в беседе с RT сотрудник научно-методического отдела Музея Победы Борис Соколов.

По словам историка, для обороны островов гитлеровское командование создало мощную группировку, состоящую из 23-й пехотной дивизии и четырёх охранных батальонов — всего около 11,5 тыс. человек. Кроме того, на базе в Виндаве базировались лёгкие силы немецкого флота: два миноносца, 22 быстроходные и артиллерийские десантные баржи, 14 тральщиков и два торпедных катера.

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Учитывая, что противник находился на хорошо оборудованных оборонительных позициях, освобождение архипелага было сложной задачей, требующей длительного планирования.

«На подготовку подобных операций уходил почти месяц, но даже десятидневная задержка привела бы к ещё большему усилению немецкой группировки, созданию мощных фортификационных сооружений, минных полей и так далее. К тому же в район островов направлялась большая группа мощных военных кораблей Военно-морских сил рейха, в то время как основные силы Балтийского флота были по-прежнему блокированы в Финском заливе. Всё это привело бы к огромным потерям людей и техники, задержке темпов стратегического наступления и в конечном итоге к срыву планов советского командования», — отметил Соколов.

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По его словам, «в жестоком цейтноте Моонзундская десантная операция была подготовлена за пять дней. Из имеющихся сил смогли создать 30-тысячную группировку при поддержке более 130 судов, а в районах высадки добиться более чем трёхкратного превосходства над противником».

Десантирование советских войск на Моонзундские острова началось 27 сентября. К операции были привлечены силы Ленинградского фронта и Балтийского флота.

«27 сентября неожиданно для противника на остров Вормси с торпедных катеров, рыбачьих лодок, шлюпок и иных подручных средств был высажен десант, состоявший из отряда морской пехоты и подразделения бойцов Ленинградского фронта. Ожесточённое сопротивление вражеского гарнизона было сломлено... Одновременно с освобождением острова Вормси на побережье, в районе Виртсу, началась форсированная подготовка к осуществлению первого удара, предусмотренного планом операции, то есть к освобождению острова Муху», — рассказывает Александр Матвеев в своей книге «В боях за Моонзунд».

По словам военного историка Юрия Кнутова, в освобождении архипелага также принимали участие эстонские части, входившие в состав Красной армии. «Это имело важное символическое значение», — подчеркнул собеседник RT.

В ночь на 29 сентября на остров Муху на рыбачьих лодках проникли советские разведчики. За два дня на острове была высажена с катеров и машин-амфибий 249-я стрелковая дивизия. При этом отличился высадившийся в числе первых взвод под командованием старшего лейтенанта Альберта Репсона. Его бойцы в крайне тяжёлых условиях смогли оттеснить гитлеровцев от берега. Сам Репсон был дважды ранен, но продолжил командовать боем. 24 марта 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 1 октября остров Муху был полностью освобождён от нацистов, а 2—3 октября советские войска освободили и остров Хийумаа.

Герой Советского Союза Альберт Репсон

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В четверг, 5 октября, силы Красной армии и флота приступили к самой сложной части операции — освобождению самого большого в архипелаге острова Сааремаа.

«На острове была создана наиболее сильная оборона, в частности построены мощные защитные сооружения с глубоко эшелонированным профилем. На многочисленных отмелях, которыми изобилуют подходы к острову, были установлены многорядные противодесантные проволочные заграждения», — писал Александр Матвеев.

Несмотря на плотный огонь, высадка советских войск прошла успешно. К вечеру 8 октября была освобождена большая часть острова, однако гитлеровцы закрепились на полуострове Сырве, который был превращён в сплошной оборонительный район и позволял контролировать вход в Рижский залив. Гитлеровское командование перебросило сюда дополнительные силы из материковой части Прибалтики. Бои временно приняли позиционный характер. В наступление советским войскам удалось перейти только через полтора месяца — 18 ноября 1944 года.

«Это был сложнейший бой. Плотность огня была такой, что боевые действия в районе Сырве потом сравнивали с севастопольскими. Нацисты вгрызались в землю и не желали отступать», — рассказал Юрий Кнутов.

Последний штурм немецких позиций начался 23 ноября. А утром 24 ноября 1944 года остров был полностью освобождён. Моонзундская операция завершилась.

«Здесь, на узком участке фронта, были наголову разбиты 215-я, 218-я и 23-я немецкие пехотные дивизии, 531-й и 532-й артиллерийские дивизионы, 583-й охранный батальон войск СС и подразделения многих других соединений общим числом около 40», — писал Александр Матвеев.

Огромное значение операции в беседе с RT подчеркнул Борис Соколов.

«Освобождение Моонзундского архипелага имело важное стратегическое значение: создавалась непосредственная угроза левому флангу войск противника, а корабли Балтийского флота получили возможность контролировать Финский и Рижский заливы», — отметил он.

Кроме того, по словам историка, этот успех имел и далеко идущие последствия.

«Балтийский флот получил возможность развернуть активные действия на коммуникациях противника в средней и южной частях Балтийского моря, что существенно повлияло на баланс сил в регионе и приблизило нашу победу», — подытожил Борис Соколов.