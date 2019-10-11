«Шаг к окончательному изгнанию нацистов»: Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Риги

К 75-й годовщине освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков Министерство обороны РФ обнародовало ряд ранее засекреченных документов. На сайте ведомства опубликованы фотокопии донесений и докладных записок, схема боевых действий, выдержки из газет тех лет и приказы о награждении отличившихся воинов. Обнародованные материалы также свидетельствуют о зверствах нацистов на оккупированной территории: в них приводятся факты истребления местного населения и советских военнопленных.

К 75-й годовщине освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков Министерство обороны России опубликовало ряд ранее засекреченных документов из фондов Центрального архива ведомства. В них входят фотокопии журналов боевых действий, политдонесений, газетные публикации и наградные листы наиболее отличившихся в ходе Рижской операции бойцов.

Годы оккупации

Латвия превратилась в арену ожесточённых боёв между советскими войсками и немецко-фашистскими оккупантами с самого начала Великой Отечественной войны. В конце июня 1941 года гитлеровцы ворвались на территорию республики, а 1 июля захватили Ригу.

«В Латвии в это время жили разные люди. Одни были готовы до последнего сражаться с нацизмом, вступая в добровольческие полки Красной армии. Другие — выжидали, что будет дальше, и пытались просто выжить. А третьи были представителями агрессивного меньшинства, настроенного на сотрудничество с оккупантами. Они нападали на отступающие части Красной армии, а потом сразу же приступали к массовым убийствам и пыткам людей, неугодных фашистам», — рассказал в интервью RT военный историк Юрий Кнутов.

8 июля 1941 года Латвия была полностью оккупирована германскими войсками и включена в состав рейхскомиссариата «Остланд» в качестве генерального округа с центром в Риге. Латвийские промышленные предприятия и земля были объявлены германской собственностью.

Латышский отряд карателей и группа евреев в городе Лиепая, июль 1941 года

© Deutsches Bundesarchiv

У истоков коллаборационистского движения Латвии стоял Виктор Арайс, который до вхождения республики в состав СССР работал в полиции, а в советские годы получил диплом юриста. 1 июля 1941 года он лично приветствовал в Риге начальника айнзацгруппы «А» Вальтера Шталекера. Гитлеровские спецслужбы поручили ему создать карательное полицейское формирование. Всего за несколько дней Арайс набрал в свою зондеркоманду около ста человек — преимущественно бывших силовиков, студентов и старшеклассников. Со временем численность коллаборационистов выросла примерно до 1200.

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После создания Рижского гетто боевики Арайса перешли к систематическому уничтожению евреев, а также инакомыслящих латышей, русских и представителей других народов, проживавших в республике. Около 46 тыс. жителей они убили в Бикерниекском лесу. В Румбульском лесу в конце 1941 года они казни порядка 28 тыс. евреев. По свидетельствам очевидцев, взрослых они расстреливали, а детей забивали прикладами.

На базе команды Арайса нацисты стали разворачивать батальоны вспомогательной полиции — всего около 40 подразделений, которые оставили кровавый след не только в Прибалтике, но и в России, Белоруссии, на Украине. Только члены одного из них — 18-го батальона шуцманшафта — приняли участие в казни порядка 10 тыс. евреев в ходе ликвидации Слонимского гетто.

В 1942 году на базе нескольких латышских батальонов была сформирована бригада, а в 1943 году — дивизия СС (15-я ваффен-гренадёрская). В начале 1944 года на основе других карательных батальонов развернули 19-ю ваффен-гренадёрскую дивизию СС.

Свидетельства конкретных преступлений, совершённых нацистами и коллаборационистами в Латвии, можно найти в документах, рассекреченных Министерством обороны РФ.

«Военнопленные в лагере физически истреблялись установленным немцами режимом голода, умышленным распространением заразных заболеваний: тифа, дизентерии, туберкулеза, а также путём оставления раненых военнопленных без медицинской помощи... Суточный паёк составлял от 80 до 100 грамм хлеба, наполовину из древесных опилок, и один-два литра травяного супа, так называемой баланды...», — говорится в докладной записке в Главную военную прокуратуру Красной Армии.

В ней же приводятся и такие данные: «6 января 1943 года немцы-охранники заставили евреев вешать друг друга. Заключённых женщин раздевали догола и гоняли палками по лагерю... Тут же насиловали их. От матерей отнимали маленьких детей... Больше их никто не видел». И это далеко не полный перечень совершённых на территории республики преступлений.

Концентрационный лагерь «Куртенгоф» в городе Саласпилс

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Всего за время гитлеровской оккупации на территории Латвийской ССР были убиты порядка 300 тыс. советских военнопленных и примерно столько же мирных жителей, включая 40 тыс. детей.

Бои за Латвию

Летом 1944 года в ходе реализации операции «Багратион» советские войска вошли на территорию Латвии и освободили 27 июля от нацистов второй по численности город республики — Даугавпилс. Однако после выхода советских войск в центральную часть республики их продвижение замедлилось. Командование Красной армии стало готовить новый масштабный удар по нацистам.

14 сентября 1944 года началась Прибалтийская стратегическая наступательная операция советских войск. Её первыми составляющими частями стали Таллиннская и Рижская операции.

О плане Рижской наступательной операции рассказывает обнародованная Минобороны РФ докладная записка командующего Ленинградским фронтом Маршала Советского Союза Леонида Говорова Верховному Главнокомандующему Иосифу Сталину. В документе указываются задачи для войск 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов, а также предлагается сосредоточить массированную огневую поддержку на направлениях решающего удара.

«Немецко-фашистское командование к тому времени, то есть к концу лета 1944 года, значительно расширило строительство оборонительных сооружений и усилило группировку войск. Севернее Даугавы, где действовал 2-й Прибалтийский фронт, было подготовлено четыре оборонительных рубежа, эшелонированных на всю глубину, включительно до Риги», — вспоминал в своей книге «Храбрые сердца однополчан» Герой Советского Союза Иван Третьяк.

Как рассказал Юрий Кнутов, советское командование планировало рассечь на части нацистские войска в районе превращённой в крепость Риги, а затем добивать их по отдельности в котлах.

По словам методиста научного отдела Музея Победы Алексея Кузьмина, с советской стороны в Рижской операции были задействованы 119 стрелковых дивизий, шесть танковых дивизий, один механизированный корпус и 11 отдельных танковых бригад. В разных источниках численность советских войск оценивается в 900 тыс. — 1,3 млн человек. Им противостояли свыше 700 тыс. нацистов и коллаборационистов.

© Министерство обороны РФ

Как отметил Кнутов, несмотря на то, что численный перевес советских войск был небольшим для подобной операции, им удалось успешно «справиться со своей задачей».

25-27 сентября красноармейцы вышли к мощному рубежу обороны «Сигулда» в 60 км от Риги. Укрепления здесь удерживали части вермахта и латышские СС. Бои за хорошо подготовленные позиции продолжались несколько дней. Только 6 октября нацисты отступили к Риге.

Освобождение Риги

10–11 октября советские войска подошли к предместьям Риги, наступая сразу по обоим берегам Западной Двины. 12 октября начался штурм самого города. На следующий день красноармейцы прорвались в его центр. Важную роль при этом сыграла операция по форсированию озера Тиш-Эзерс на машинах-амфибиях. Данные события описаны в журнале боевых действий 3-го Прибалтийского фронта.

«Каждый дом был превращён гитлеровцами в дот, а каждая дверная ручка обладала свойством гранатной чеки, подразделения полка вели бои в самых различных условиях: то приходилось отражать фланговый удар, то самим нападать, упреждая вражескую атаку», — описывает бои за Ригу в своей книге Иван Третьяк.

В наградных документах, обнародованных Минобороны РФ, описаны подвиги советских военнослужащих, совершённые в боях за Ригу. Так, старший лейтенант Леонид Крылов, начальник разведки дивизиона 1486-го пушечного артиллерийского полка, вместе с разведчиками первым 13 октября 1944 года ворвался в столицу Латвийской ССР. Там его группа встретила ожесточённое сопротивление фашистов и в результате боя уничтожила 15 гитлеровских солдат, а четверых взяла в плен.

Мужество и доблесть проявил капитан Михаил Лукьянов, командир дивизиона 1486-го пушечного артиллерийского полка в боях на подступах к городу и в самой Риге, уничтожив огнём дивизиона две миномётных, четыре артиллерийских батареи и два станковых пулемёта противника.

Схема боевых действий по овладению Ригой

© Министерство обороны РФ

Воинов Красной армии жители Риги встречали как освободителей. Начальник политотдела 43-й гвардейской латышской стрелковой дивизии в своём докладе отмечал, что «горожане встречали бойцов и офицеров с цветами и красными флагами».

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«Рижская операция в целом была завершена 22 октября 1944 года блокированием значительной нацистской группировки в так называемом Курляндском котле. Большая часть Латвии при этом была освобождена. Были разгромлены 23 и полностью уничтожены три вражеские дивизии», — рассказал Алексей Кузьмин.

На сайте Минобороны РФ размещён Приказ Верховного Главнокомандующего от 13 октября 1944 года № 194.

«Сегодня, 13 октября, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов, в том числе латышскому корпусу генерал-майора Бранткалн, овладевшими столицей советской Латвии городом Рига, — двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трёхсот двадцати четырёх орудий», — говорится в документе.

По словам Юрий Кнутова, освобождение Риги было одним из этапов вывода боевых действий за пределы Советского Союза.