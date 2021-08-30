«Благодаря ожесточённому напору»: как под Ельней была одержана одна из первых крупных побед Красной армии в 1941 году

80 лет назад началась Ельнинская наступательная операция Красной армии в Великой Отечественной войне. Несмотря на отсутствие численного превосходства, советские войска смогли освободить город Ельню и срезать так называемый Ельнинский выступ, который нацисты планировали использовать для организации дальнейшего наступления вглубь территории СССР. Ельнинская операция стала одной из первых крупных побед Красной армии во время войны, позволившей замедлить скорость продвижения нацистских войск на московском направлении. По словам историков, успех под Ельней имел огромное моральное значение, так как продемонстрировал способность Красной армии, несмотря на общую сложную ситуацию, наступать и побеждать врага.

30 августа 1941 года началась Ельнинская наступательная операция Красной армии. Всего за десять дней боёв советские войска, несмотря на отсутствие численного превосходства, смогли срезать так называемый Ельнинский выступ, который гитлеровцы планировали использовать для прорыва позиций Красной армии и дальнейшего наступления вглубь территории СССР. Ельнинская операция стала одной из первых крупных побед Красной армии в Великой Отечественной войне, имевшей большое моральное значение.

Ельнинский выступ

По словам историков, в июле 1941 года нацистское командование, с учётом своих успехов в первые дни агрессии против Советского Союза, практически не сомневалось в возможности в сжатые сроки разбить Красную армию и захватить Москву. Согласно гитлеровскому замыслу, решающее значение в войне должны были иметь действия на смоленско-московском направлении. Советские войска здесь оказались в сложном положении: они выдвигались из глубины СССР, не успевая завершить сосредоточение и развёртывание к моменту начала боёв с немцами. Поспешно занятые и не подготовленные в инженерном плане позиции не позволяли организовать устойчивую оборону. В этих условиях 19 июля 1941 года немецкие войска смогли захватить город Ельню Смоленской области.

«Нацисты создали так называемый Ельнинский выступ. Он был опасен развитием дальнейшего гитлеровского наступления и потенциальным окружением частей Красной Армии, а также возможностью ускорить продвижение к Москве, до которой оставалось всего около 300 км», — рассказал в беседе с RT cпециалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

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По словам специалистов, Ельнинский выступ позволял немцам контролировать важное пересечение дорог, а также, благодаря удобному рельефу, накапливать силы для развития наступления вглубь советской территории.

Прекрасно осознавало угрозу, исходящую от расположившихся в районе Ельни гитлеровских войск, и советское командование. Силы 24-й армии Резервного фронта под командованием генерал-майора Константина Ракутина отчаянно контратаковали. Враг не смог продолжить продвижение вперёд, но позиции под Ельней не сдавал.

«Особенно напряжённое положение в районе Ельни, где противник ведёт упорные атаки со всех сторон… Огонь артиллерии противника невыносим… Можно рассчитывать, что удача наступления на Рославль облегчит положение у Ельни. Не сдавать Ельню ни в коем случае», — писал в июле-августе 1941 года в своём дневнике начальник генерального штаба сухопутных войск Германии генерал-полковник Франц Гальдер.

Маршал Жуков в октябре 1941 года. Фото опубликовано в газете «Красная звезда» по личному указанию Сталина

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В конце июля 1941 года начальником Резервного фронта Красной армии был назначен генерал армии Георгий Жуков, занимавший до этого должность начальника Генштаба. Под его руководством началось планирование новой наступательной операции под Ельней.

«21 августа Жуков приказал войскам временно прекратить наступательные действия и готовиться к нанесению удара в направлении Ельни с её последующим освобождением. Создавались три ударные группы и мощная ударная группировка артиллерии. Основную роль в проведении операции должна была сыграть 24-я армия», — рассказал RT военный историк Сергей Перелыгин.

Ельнинская операция

В конце августа на Ельнинском выступе на фронте протяжённостью около 70 км оборонялись четыре немецкие дивизии общей численностью около 70 тыс. солдат и офицеров. В их распоряжении было порядка 500 артиллерийских орудий и миномётов, а также около 40 танков.

Советское командование планировало ударами с севера и юга под основание Ельнинского выступа прорвать оборону врага и окружить находящиеся на этой территории нацистские силы. А удар с востока должен был рассечь немецкую группировку на две части.

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Ракутин мог задействовать в операции девять дивизий 24-й армии общей численностью около 60 тыс. человек, 800 орудий и около 35 танков. По количеству личного состава советская наступательная группировка уступала нацистам, а по численности артиллерии — превосходила их.

«Нужно сказать, что количественное превосходство в вооружении на начальном этапе войны вовсе не означало качественное. Вплоть до 1943 года значительная часть нашего вооружения была морально устаревшей», — отметил в разговоре с RT историк Григорий Попов.

Авиационное обеспечение Ельнинской операции оказалось слабым. Основные силы авиации были в то время переброшены на Брянский фронт. Оставшиеся самолёты использовались преимущественно для разведки и корректировки огня. Причём, по словам Сергея Перелыгина, на момент начала операции в районе Ельни стоял сильный туман, что дополнительно осложняло действия советских войск.

Советские войска в районе Ельни

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Утром 30 августа 1941 года части Красной армии, несмотря на сложные погодные условия и плохую видимость, нанесли мощный артиллерийский удар по нацистским позициям, после чего в бой вступила пехота и бронетехника. Враг отчаянно сопротивлялся. За два дня боёв советские части смогли продвинуться вглубь немецкой обороны на расстояние до 2 км.

Нацисты пытались перейти в контратаку. 586-й стрелковый полк Красной армии был атакован сразу с нескольких направлений. Командир полка полковник Иван Некрасов, будучи раненым, продолжил руководить подразделением. Несмотря на отчаянное положение, полк смог удержать свои позиции. Иван Некрасов вскоре был удостоен звания Героя Советского Союза.

Герой Советского Союза Иван Некрасов

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3 сентября 1941 года советские войска смогли сузить горловину Ельнинского выступа до 6—8 км. Положение нацистов становилось критическим. Гитлеровское командование начало отвод войск.

6 сентября 1941 года части 24-й армии освободили Ельню. А два дня спустя полностью очистили от врага Ельнинский плацдарм и вышли к оборонительному рубежу противника по линии Новые Яковлевичи — Ново-Тишово — Кукуево. Противник потерял убитыми, ранеными и пленными около 45 тыс. человек, а советская 24-я армия — 17 тыс.

Первое освобождение Ельни. Советские войска входят в город. 6 сентября 1941 года

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По словам историков, именно во время Ельнинской операции родилась советская гвардия. Приказом народного комиссара обороны СССР 100-я и 127-я стрелковые дивизии 24-й армии были преобразованы в 1-ю и 2-ю гвардейские стрелковые дивизии.

«Под Ельней была разработана продуманная система ведения огня артиллерии, которая в дальнейшем успешно применялась на различных участках фронта. Это сыграло центральную роль в успехе ельнинского наступления. Но успех этот был частичным, так как окружить гитлеровские войска в районе Ельни всё же не удалось», — отметил Григорий Попов.

Константин Ракутин, Герой Советского Союза (посмертно)

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Тем не менее, по его словам, Ельнинская операция стала важной победой Красной армии, так как немецкие войска, расположившиеся на данном плацдарме, представляли угрозу для всего фронта.

«Благодаря ожесточённому напору частей и соединений удалось отбросить немецкие войска. Был сбит темп их наступления и нарушены планы по продвижению вглубь СССР в направлении Москвы. Фронт на этом участке стабилизировался почти на месяц», — подчеркнул Александр Михайлов.

Путь к Победе. К 75-летию победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов: Ельнинская операция

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По мнению Сергея Перелыгина, победа под Ельней имела большое моральное значение.

«В череде тяжёлых поражений произошла победа. Это очень сильно повлияло на людей в моральном плане. Кроме того, это была первая успешная в годы Великой Отечественной войны операция, которой руководил лично Жуков. Под Ельней он учил советских командиров, которые потом одержали множество других важных побед», — подытожил Сергей Перелыгин.