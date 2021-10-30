«Символ мужества советских солдат»: как сражались с нацистами защитники Севастополя

80 лет назад началась оборона Севастополя от нацистских захватчиков. Советские войска и жители города, не имея сухопутного сообщения с основными силами Красной армии, более восьми месяцев отражали атаки врага. По словам историков, борьба за Севастополь сыграла важную роль в сдерживании нацистского наступления вглубь СССР, не позволив войскам гитлеровцев быстро прорваться к Волге и Кавказу.

30 октября 1941 года прорвавшиеся в Крым нацистские войска атаковали Севастополь. Гитлеровцы рассчитывали взять город с ходу, однако в итоге вынуждены были потратить на это более восьми месяцев. Защитники Севастополя сковали крупные силы вермахта, задержав наступление нацистов вглубь территории Советского Союза.

Начало обороны

Нацисты начали наносить авиаудары по Севастополю с 22 июня 1941 года. По мнению части историков, именно Севастополь был первым городом, подвергнувшимся бомбардировке со стороны гитлеровской авиации.

На фоне быстрого продвижения вермахта вглубь территории СССР летом 1941 года советское командование уже в июле распорядилось возводить вокруг Севастополя укрепления. Система обороны города состояла из трёх рубежей: тылового, главного и передового, которые включали пулемётные и артиллерийский доты и дзоты, траншеи, минные поля и проволочные заграждения. Два из них к моменту начала боёв за Севастополь были полностью оборудованы. Работы не были завершены только на передовом рубеже. Основу обороны Севастополя со стороны моря составляли две бронебашенные батареи — №30 и №35. Каждая из них имела по четыре орудия калибра 305 мм.

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В середине сентября 1941 года нацисты подошли к Крыму. Бои в северной части полуострова продолжались более месяца. 18 октября 11-я немецкая армия начала масштабное наступление на советские части, оборонявшие Ишуньские позиции в северном Крыму. Десять дней спустя гитлеровцам благодаря вводу в бой двух свежих дивизий удалось прорваться вглубь полуострова. Советские войска, включая части эвакуированной в Крым из Одессы Приморской армии, начали отходить к Севастополю.

«В подразделениях, первыми встретивших врага на севере Крыма, было много неопытных резервистов. И когда они были оттеснены от Перекопского перешейка, в степной части Крыма зацепиться Красной армии в плане рельефа было не за что. Это предопределило отход к Севастополю», — рассказал в беседе с RT военный историк Григорий Попов.

29 октября 1941 года в Севастополе было официально введено осадное положение. На следующий день на подступах к городу в районе села Николаевка (ныне посёлок Николаевка Симферопольского района) начались бои с передовыми отрядами 11-й немецкой армии.

Бойцы морской пехоты атакуют фашистские позиции во время обороны Севастополя

РИА Новости

© Евгений Халдей

«Части 11-й армии были хорошо подготовлены, имели богатый боевой опыт, многие из них прошли до этого всю Европу. Это была одна из элитных армий вермахта», — рассказала в комментарии RT начальник экскурсионно-просветительского отдела севастопольского Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея» Татьяна Уманская.

С этого момента историки отсчитывают начало обороны Севастополя. К началу первых боёв на подступах к городу основу его гарнизона составляли подразделения морской пехоты и курсанты военных учебных заведений. Части Приморской армии подошли к городу позже.

По словам Татьяны Уманской, командующий 11-й армией вермахта Эрих фон Манштейн изначально считал Севастополь «слабой крепостью» и планировал взять город с ходу. Однако сопротивление, оказанное нацистам защитниками Севастополя, не позволило гитлеровцам реализовать этот план. Бои приняли затяжной характер.

Немецкое артиллерийской орудие «Дора» под Севастополем

© Wikimedia Commons

В начале ноября из Севастополя на другие военно-морские базы были выведены основные силы Черноморского флота. 4 ноября 1941 года приказом командующего войсками Крыма вице-адмирала Гордея Левченко для обороны города с суши был создан Севастопольский оборонительный район (СОР). Три дня спустя Ставка Верховного Главнокомандования издала директиву, согласно которой СОР отвечал за оборону Севастополя не только с суши, но и с моря и с воздуха. Его командующим был назначен вице-адмирал Филипп Октябрьский.

10 ноября 1941 года гитлеровские войска полностью блокировали Севастополь со стороны суши. На следующий день начался первый штурм города (некоторые историки считают началом первого штурма уже события 30 октября). Как отмечают эксперты, в ходе ноябрьских боёв гитлеровцам удалось захватить только несколько населённых пунктов и вклиниться в советскую оборону восточнее Балаклавы (в наши дни — город в составе Балаклавского района Севастополя). 21 ноября вермахт временно прекратил активные наступательные действия.

В середине ноября общая численность защитников Севастополя оценивалась примерно в 55 тыс., включая части береговой обороны, ВВС и ПВО Черноморского флота, а также Приморской армии. Как отмечают историки, им противостояли немецко-румынские войска общей численностью около 60 тыс., значительно превосходившие силы СОР по количеству артиллерии, бронетехники и авиации.

«Сформированные из моряков части, защищавшие Севастополь, отличались высоким моральным духом», — подчеркнул Григорий Попов.

Битва за Севастополь

«Основой обороны города была артиллерия. Крупнокалиберные орудия береговых батарей позволяли эффективно противостоять нацистам. Между артиллеристами и стрелковыми частями было налажено эффективное взаимодействие. Огонь тяжёлых орудий срывал вражеские атаки на позиции советских войск», — пояснил в беседе с RT методист Музея Победы Андрей Горбунов.

Второй штурм Севастополя начался 17 декабря 1941 года. После мощной артиллерийской подготовки и бомбардировок нацисты попытались нанести главный удар вдоль долины реки Бельбек и вспомогательные — на Инкерман и Балаклаву. Гитлеровцам удалось потеснить советские войска, но взять Севастополь они снова не смогли.

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«В конце декабря 1941 года началась Керченско-Феодосийская десантная операция. В северо-восточной части Крыма высадилась мощная советская группировка, которая должна была освободить Крым и деблокировать Севастополь. Эту задачу выполнить в конечном итоге не удастся, однако будет создан Крымский фронт, который на долгие месяцы оттянет значительные силы нацистов и отвлечёт на себя их внимание от Севастополя», — рассказал в комментарии RT военный историк Сергей Перелыгин.

В январе 1942 года силы Севастопольского оборонительного района перешли в контрнаступление и оттеснили гитлеровцев от города. Ситуация на фронте в районе Севастополя снова на некоторое время стабилизировалась.

«Во время второго штурма нацисты осознали, что Севастополь — одна из самых неприступных крепостей в мире», — подчеркнула Татьяна Уманская.

По её словам, период относительного затишья тоже был напряжённым для города. Бои, бомбардировки и обстрелы продолжались.

А. Дейнека. Оборона Севастополя. 1942

© Wikimedia Commons

Как отмечают историки, по морю и воздуху в Севастополь прибывало подкрепление, поступало оружие, боеприпасы и провиант. К лету 1942 года советская группировка в городе достигала численности около 106 тыс., имелось 600 орудий, 40 танков, свыше 100 самолётов. Около 15 тыс. горожан ушли в народное ополчение. В тылу у нацистов действовали партизаны. Жители Севастополя под вражескими обстрелами ремонтировали военную технику.

В середине мая 1942 года нацисты овладели Керчью. Одна часть советских войск была эвакуирована с Керченского полуострова на Таманский, другая оказалась блокирована в Аджимушкайских каменоломнях. Гитлеровцы снова смогли сконцентрироваться на действиях против Севастополя.

Общая численность немецко-румынских войск в районе города достигла 166 тыс., у них имелось 1,3 тыс. артиллерийских орудий, 450 самоходок и танков, более 500 самолётов. Гитлеровское командование даже доставило под Севастополь крупнейшее в мире орудие — «Дору» с калибром 800 мм, а также две самоходные мортиры «Карл» калибра 600 мм.

С 20 мая по 6 июня 1942 года гитлеровцы подвергли Севастополь массированным артобстрелам и бомбардировкам. По словам историков, город буквально стирали с лица земли. А 7 июня начался третий штурм Севастополя. Основной удар наносился с севера и северо-востока, а вспомогательный — с юго-востока. 17 июня нацисты блокировали, а девять дней спустя захватили бронебашенную батарею №30. 18 июня гитлеровцы вышли на берег Северной бухты. 30 июня под контроль нацистов перешли ключевые высоты Севастополя — Сапун-гора и Малахов курган, а следующей ночью — железнодорожный вокзал и исторический центр города.

Эрих фон Манштейн на фоне руин зданий в Севастополе в 1942 году

© audiovis.nac.gov.pl

Под натиском превосходящих сил противника советские войска с боями отходили в западную часть Гераклейского полуострова: сначала к Стрелецкой и Камышовой бухтам, а затем — к Казачьей.

«Советские солдаты и матросы были готовы отдать жизнь за Родину. Город пришлось оставить только потому, что нечем уже было сражаться. Сражались даже голыми руками, в буквальном смысле рвали врага зубами. Корабли, с помощью которых осуществлялась связь между Новороссийском и Севастополем, гибли. Снарядов не хватало. Советский флот не мог подойти к городу, потому что у немцев был огромный военный перевес», — рассказала Татьяна Уманская.

Из-за мощных обстрелов эвакуация советских сил была осуществлена в крайне ограниченных объёмах. Из города в последние дни обороны смогли вывезти всего около 3 тыс. человек. 30 тыс. в эти дни погибли и около 40 тыс. попали в плен. Сопротивление в районе бронебашенной батареи №35 продолжалось до 12 июля 1942 года. Общие безвозвратные потери советских войск за весь период обороны Севастополя составили около 157 тыс.

В 1942—1944 годах нацисты убили около 27 тыс. севастопольцев, ещё 45 тыс. угнали в рабство в Германию. Освобождён город был в мае 1944 года. В 1965 году за Севастополем официально было закреплено звание города-героя.

По словам Сергея Перелыгина, Севастополь стал «символом мужества советских солдат» и моряков.