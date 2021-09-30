«Первая стратегическая победа»: как советские войска отстояли Москву во время Великой Отечественной войны

80 лет назад началась Московская оборонительная операция советских войск, завершившаяся первой стратегической победой Красной армии во время Великой Отечественной войны. Несмотря на то что на момент начала нацистского наступления ситуация на московском направлении для советских сил была крайне тяжёлой, им удалось остановить врага и перейти в масштабное контрнаступление. Победа Красной армии у стен своей столицы, по мнению экспертов, предотвратила нападение на СССР со стороны Японии и Турции, а также продемонстрировала западным державам возможности Советского Союза как партнёра по Антигитлеровской коалиции. Неоднократно проверенная в Европе нацистская стратегия блицкрига потерпела крах.

30 сентября 1941 года нацистские войска развернули масштабное наступление на столицу СССР. С этого дня историки отсчитывают начало Московской оборонительной операции — первой стадии Битвы за Москву, завершившейся крупной победой Красной армии.

Подготовка к «Тайфуну»

Ещё на стадии планирования нападения на Советский Союз нацисты обозначили захват Москвы как одну из своих центральных задач. По мнению гитлеровского командования, это означало бы не просто крупный политический и экономический успех, но и блокирование важнейшего транспортного узла СССР.

«Потеря Москвы, помимо огромного символического значения, означала бы отсутствие возможности снабжать войска на северо-западе и, скорее всего, привело бы к падению всего севера страны», — рассказал в интервью RT доцент МПГУ Юрий Никифоров.

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По словам историков, в 1941 году валовая продукция столичных предприятий составляла 14,7% от всей продукции предприятий СССР, причём в сфере металлообработки и электротехники на долю Москвы приходилась почти половина от общесоветского производства.

После захвата Москвы нацисты планировали массовое уничтожение жителей столицы СССР. Для этого даже была создана специальная зондеркоманда.

Как отметил в беседе с RT доцент ГАУГН, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик, в сентябре нацисты бросили значительные силы на разгром сил Юго-Западного фронта, так как боялись оставлять у себя на южном фланге в районе Киева группировку численностью в несколько сот тысяч советских военнослужащих. Только после разгрома частей Красной армии в районе столицы УССР нацисты занялись непосредственной подготовкой к наступлению на Москву. План захвата советской столицы получил кодовое наименование «Тайфун».

«Изначально гитлеровцы планировали захватить Москву через 10—12 недель войны. Но за это время вермахт не подошёл даже к предместьям столицы СССР. Только Смоленское сражение задержало нацистов на два месяца», — подчеркнул Дмитрий Суржик.

Оборона Москвы, 30 сентября — 5 декабря 1941 года

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Однако в целом, по его словам, ситуация для Красной армии в сентябре 1941 года была крайне сложной, так как советские войска в первые месяцы войны потерпели ряд серьёзных поражений: в частности, под Минском и Киевом, в районе Умани и на других направлениях.

Несмотря на серьёзные успехи, вермахт столкнулся в СССР с таким сопротивлением, которого никогда раньше не встречал. К концу сентября 1941 года общие безвозвратные и санитарные потери германских войск достигли более 550 тыс. человек — около 16% состава сухопутных войск. Кроме того, нацисты потеряли свыше половины своих танков.

Гитлеровцы сконцентрировали на московском направлении в конце сентября 42% от всех своих сил на Восточном фронте, 75% танков, 33% орудий и миномётов, почти половину авиации. Всего войска группы «Центр» насчитывали 1,8 млн военнослужащих, 1700 танков, 14 тыс. орудий и миномётов. Командование защищавших Москву советских фронтов могло противопоставить им 1,25 млн личного состава, 1044 танка, около 10 тыс. артиллерийских орудий и миномётов.

Москвичи сооружают оборонительные укрепления

РИА Новости

© Борис Вдовенко

При этом, с точки зрения качественных параметров, ситуация была для Красной армии ещё хуже. Например, в войсках Западного фронта лишь около 9% танков относились к современной тяжёлой и средней бронетехнике. Остальные машины были либо лёгкими, либо принадлежали к устаревшим типам.

Советское командование активно оборудовало на Московском направлении специальные заграждения и укрепления. Около 250 тыс. жителей Москвы и Московской области вместе с бойцами народного ополчения и инженерных частей возвели к концу сентября 2250 км противотанковых рвов и эскарпов, построили тысячи фортификационных сооружений.

Оборона Москвы

30 сентября 1941 года началось стратегическое наступление нацистских войск в направлении Москвы. Гитлеровцы атаковали советские силы сразу на нескольких участках фронта. В первые дни операции «Тайфун» боевые действия проходили крайне успешно для германских войск. Например, всего за два дня танковая группа Хайнца Гудериана продвинулась на 80 км в глубину обороны Брянского фронта. Гитлеровцы смогли быстро вклиниться в тыл фронта и захватить город Орёл. Над основными силами Брянского фронта нависла угроза окружения.

«Советским частям, ослабленным предыдущими действиями, было сложно реагировать на прорывы немецких танковых сил», — заявил в комментарии RT военный историк Григорий Попов.

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Из-за прорыва нацистов брешь шириной до 40 км образовалась и в порядках Западного фронта. Немцы продвигались к Вязьме. Отступать под напором гитлеровцев пришлось также войскам Резервного фронта. Уже в начале октября несколько армий Западного и Резервного фронтов были окружены, однако своими действиями они сковывали значительные силы противника.

Советская Ставка предпринимала активные действия, чтобы остановить врага. Войска под Москву перебрасывались с других участков фронта и из глубины страны. Однако на это требовалось время. 5 октября 1941 года для отправки на фронт были подняты по тревоге курсанты московских и подмосковных военно-учебных заведений. Иосиф Сталин отозвал из-под Ленинграда Георгия Жукова, который был назначен представителем Ставки на Резервном фронте.

По словам историков, в первых числах октября ситуация для советских войск оказалась крайне сложной. Сотни тысяч советских военнослужащих были окружены в районе Вязьмы и Брянска. В советской стратегической обороне образовалась брешь шириной до 500 км.

Бойцы воинской части занимаются на Чистопрудном бульваре в Москве

РИА Новости

© Леонид Доренский

Как напомнили эксперты, к юго-востоку от Вязьмы, в районе Юхнова, на пути у нацистов оказался только отряд из примерно 430 парашютистов-диверсантов, сформированный начальником парашютно-десантной службы Западного фронта капитаном Иваном Старчаком. Его бойцы взорвали большинство мостов в районе Юхнова, имитировали перед немецкой разведкой присутствие на берегах реки Угры крупных советских сил, а затем вступили в бой с прорывавшимися по направлению к Москве гитлеровскими частями, превосходившими советских десантников по численности примерно вчетверо.

«Небольшой отряд Старчака смог продержаться до подхода подкрепления, состоявшего из подольских курсантов (курсантов Подольского пехотного и Подольского артиллерийского училищ. — RT). Чуть позже в этот район прибыли силы 17-й танковой бригады», — отметил в разговоре с RT военный историк Сергей Перелыгин.

Передовой отряд подольских курсантов сражался на реке Угре бок о бок с десантниками Старчака. В то же самое время основные подразделения курсантов, усиленные танками, были размещены чуть дальше — на Ильинском рубеже, который был достаточно хорошо укреплён и на котором вскоре разгорелись ожесточённые бои. Даже после того как нацисты в нескольких местах прорвали оборону укрепрайона, курсанты, находившиеся в районе села Ильинское, продолжали удерживать свои позиции. Немецкая танковая колонна хитростью, подняв красный флаг, попыталась прорваться в их порядки с тыла, однако была практически полностью уничтожена.

Под Юхновым, октябрь 1941 года. На переднем плане капитан И.Г. Старчак, старший политрук Н.Х. Щербина и лейтенант Н.Н. Сулимов

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По словам историков, большинство десантников Старчака и подольских курсантов погибли, однако те дни, на которые они задержали нацистов, дали советскому командованию время, чтобы стянуть к Москве резервы и провести реорганизацию в управлении войсками.

10 октября Ставка объединила Западный и Резервный фронты в единый Западный. Его командующим стал Георгий Жуков.

По словам Сергея Перелыгина, 16 октября в Москве возникла паника. Имели место случаи стихийной эвакуации и грабежей, однако ситуация была быстро взята властями под контроль. Иосиф Сталин дал чётко понять своему окружению, что столицу СССР покидать не собирается ни в коем случае. С 20 октября Москва была официально переведена на осадное положение.

Огромную роль в обороне Москвы, по словам экспертов, сыграли подразделения НКВД. Из личного состава наркомата были сформированы 2-я мотострелковая дивизия особого назначения, отдельная мотострелковая бригада особого назначения, штаб охраны Московской зоны обороны и другие подразделения. Сотрудники НКВД не только поддерживали порядок в тылу, но и активно выполняли оперативно-боевые задачи.

В конце октября нацисты вышли к Туле. На начальном этапе обороны в городе почти не было кадровых частей Красной армии. Первые удары врага приняли на себя 732-й отдельный зенитный артиллерийский полк, 156-й полк НКВД, сформированный из народного ополчения, Тульский рабочий полк и батальон милиции. 30 октября на них обрушились около 50 немецких танков, действовавших при поддержке мотопехоты. За день защитники Тулы отбили четыре атаки нацистов. Оказались бесплодными и дальнейшие попытки гитлеровцев овладеть городом. В ноябре подошедшие к Туле советские части уже успешно контратаковали противника.

Командующий военным парадом С.М. Буденный. Москва, Красная площадь. 7 ноября 1941 года

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Как отмечают эксперты, большое значение для поддержания морального духа защитников Москвы сыграл парад, проведённый 7 ноября 1941 года на Красной площади. С речью к бойцам обратился сам Иосиф Сталин. Прямо из центра Москвы военнослужащие уходили на фронт.

В середине ноября жестокий удар нацистов приняли на себя бойцы 316-й стрелковой дивизии (под командованием Ивана Панфилова) и 50-й кавалерийской дивизии. Герои-панфиловцы, остановив вражеские танки под Волоколамском, дали возможность другим советским частям закрыть пробитую нацистами брешь в советской обороне.

Наивысшего напряжения ситуация под Москвой достигла в начале декабря 1941 года. Наступательные возможности нацистов были исчерпаны. На ряде участков фронта они начали отступать или переходить к обороне без приказа своего командования. Всего пять—шесть километров нацистам оставалось пройти для окружения Тулы, но преодолеть этот отрезок они не смогли.

Танк Т-34 на дальних подступах к столице, в районе Волоколамского шоссе, Западный фронт, ноябрь 1941 года

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5 декабря нацистское командование отдало приказ своим частям готовиться к возможному отходу. В этот же день началось масштабное контрнаступление советских сил.

«Красная Армия в битве под Москвой впервые за шесть месяцев войны нанесла крупнейшее поражение главной группировке гитлеровских войск. Это была наша первая стратегическая победа над вермахтом», — писал в своих воспоминаниях Георгий Жуков.

Представители гитлеровского командования признавали, что под Москвой провалились идеи блицкрига и что Красная армия оказалась очень серьёзным противником.

Контрнаступление советских войск в битве под Москвой (1941—1942). Бойцы в маскхалатах идут в атаку в подмосковной деревне, занятой немецко-фашистскими войсками. Кадр из документального фильма «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой»

РИА Новости

По словам Юрия Никифорова, победа Красной армии под Москвой заставила отказаться от идеи нападения на СССР Японию и Турцию. Произвела она сильное впечатление и на западные державы.

«Весь ход Второй мировой войны мог бы быть иным и шансы победы фашистского блока на победу в войне кратно увеличились, если бы Гитлеру удалось захватить советскую столицу. То, что нацистов удалось остановить, — это великое свершение наших предков», — подытожил Никифоров.