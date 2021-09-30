«Первая стратегическая победа»: как советские войска отстояли Москву во время Великой Отечественной войны
- Зенитные установки у Театра Советской армии, ноябрь 1941 года
- РИА Новости
- © Олег Кнорринг
30 сентября 1941 года нацистские войска развернули масштабное наступление на столицу СССР. С этого дня историки отсчитывают начало Московской оборонительной операции — первой стадии Битвы за Москву, завершившейся крупной победой Красной армии.
Подготовка к «Тайфуну»
Ещё на стадии планирования нападения на Советский Союз нацисты обозначили захват Москвы как одну из своих центральных задач. По мнению гитлеровского командования, это означало бы не просто крупный политический и экономический успех, но и блокирование важнейшего транспортного узла СССР.
«Потеря Москвы, помимо огромного символического значения, означала бы отсутствие возможности снабжать войска на северо-западе и, скорее всего, привело бы к падению всего севера страны», — рассказал в интервью RT доцент МПГУ Юрий Никифоров.
По словам историков, в 1941 году валовая продукция столичных предприятий составляла 14,7% от всей продукции предприятий СССР, причём в сфере металлообработки и электротехники на долю Москвы приходилась почти половина от общесоветского производства.
После захвата Москвы нацисты планировали массовое уничтожение жителей столицы СССР. Для этого даже была создана специальная зондеркоманда.
Как отметил в беседе с RT доцент ГАУГН, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик, в сентябре нацисты бросили значительные силы на разгром сил Юго-Западного фронта, так как боялись оставлять у себя на южном фланге в районе Киева группировку численностью в несколько сот тысяч советских военнослужащих. Только после разгрома частей Красной армии в районе столицы УССР нацисты занялись непосредственной подготовкой к наступлению на Москву. План захвата советской столицы получил кодовое наименование «Тайфун».
«Изначально гитлеровцы планировали захватить Москву через 10—12 недель войны. Но за это время вермахт не подошёл даже к предместьям столицы СССР. Только Смоленское сражение задержало нацистов на два месяца», — подчеркнул Дмитрий Суржик.
- Оборона Москвы, 30 сентября — 5 декабря 1941 года
- © mil.ru
Однако в целом, по его словам, ситуация для Красной армии в сентябре 1941 года была крайне сложной, так как советские войска в первые месяцы войны потерпели ряд серьёзных поражений: в частности, под Минском и Киевом, в районе Умани и на других направлениях.
Несмотря на серьёзные успехи, вермахт столкнулся в СССР с таким сопротивлением, которого никогда раньше не встречал. К концу сентября 1941 года общие безвозвратные и санитарные потери германских войск достигли более 550 тыс. человек — около 16% состава сухопутных войск. Кроме того, нацисты потеряли свыше половины своих танков.
Гитлеровцы сконцентрировали на московском направлении в конце сентября 42% от всех своих сил на Восточном фронте, 75% танков, 33% орудий и миномётов, почти половину авиации. Всего войска группы «Центр» насчитывали 1,8 млн военнослужащих, 1700 танков, 14 тыс. орудий и миномётов. Командование защищавших Москву советских фронтов могло противопоставить им 1,25 млн личного состава, 1044 танка, около 10 тыс. артиллерийских орудий и миномётов.
- Москвичи сооружают оборонительные укрепления
- РИА Новости
- © Борис Вдовенко
При этом, с точки зрения качественных параметров, ситуация была для Красной армии ещё хуже. Например, в войсках Западного фронта лишь около 9% танков относились к современной тяжёлой и средней бронетехнике. Остальные машины были либо лёгкими, либо принадлежали к устаревшим типам.
Советское командование активно оборудовало на Московском направлении специальные заграждения и укрепления. Около 250 тыс. жителей Москвы и Московской области вместе с бойцами народного ополчения и инженерных частей возвели к концу сентября 2250 км противотанковых рвов и эскарпов, построили тысячи фортификационных сооружений.
Оборона Москвы
30 сентября 1941 года началось стратегическое наступление нацистских войск в направлении Москвы. Гитлеровцы атаковали советские силы сразу на нескольких участках фронта. В первые дни операции «Тайфун» боевые действия проходили крайне успешно для германских войск. Например, всего за два дня танковая группа Хайнца Гудериана продвинулась на 80 км в глубину обороны Брянского фронта. Гитлеровцы смогли быстро вклиниться в тыл фронта и захватить город Орёл. Над основными силами Брянского фронта нависла угроза окружения.
«Советским частям, ослабленным предыдущими действиями, было сложно реагировать на прорывы немецких танковых сил», — заявил в комментарии RT военный историк Григорий Попов.
Из-за прорыва нацистов брешь шириной до 40 км образовалась и в порядках Западного фронта. Немцы продвигались к Вязьме. Отступать под напором гитлеровцев пришлось также войскам Резервного фронта. Уже в начале октября несколько армий Западного и Резервного фронтов были окружены, однако своими действиями они сковывали значительные силы противника.
Советская Ставка предпринимала активные действия, чтобы остановить врага. Войска под Москву перебрасывались с других участков фронта и из глубины страны. Однако на это требовалось время. 5 октября 1941 года для отправки на фронт были подняты по тревоге курсанты московских и подмосковных военно-учебных заведений. Иосиф Сталин отозвал из-под Ленинграда Георгия Жукова, который был назначен представителем Ставки на Резервном фронте.
По словам историков, в первых числах октября ситуация для советских войск оказалась крайне сложной. Сотни тысяч советских военнослужащих были окружены в районе Вязьмы и Брянска. В советской стратегической обороне образовалась брешь шириной до 500 км.
- Бойцы воинской части занимаются на Чистопрудном бульваре в Москве
- РИА Новости
- © Леонид Доренский
Как напомнили эксперты, к юго-востоку от Вязьмы, в районе Юхнова, на пути у нацистов оказался только отряд из примерно 430 парашютистов-диверсантов, сформированный начальником парашютно-десантной службы Западного фронта капитаном Иваном Старчаком. Его бойцы взорвали большинство мостов в районе Юхнова, имитировали перед немецкой разведкой присутствие на берегах реки Угры крупных советских сил, а затем вступили в бой с прорывавшимися по направлению к Москве гитлеровскими частями, превосходившими советских десантников по численности примерно вчетверо.
«Небольшой отряд Старчака смог продержаться до подхода подкрепления, состоявшего из подольских курсантов (курсантов Подольского пехотного и Подольского артиллерийского училищ. — RT). Чуть позже в этот район прибыли силы 17-й танковой бригады», — отметил в разговоре с RT военный историк Сергей Перелыгин.
Передовой отряд подольских курсантов сражался на реке Угре бок о бок с десантниками Старчака. В то же самое время основные подразделения курсантов, усиленные танками, были размещены чуть дальше — на Ильинском рубеже, который был достаточно хорошо укреплён и на котором вскоре разгорелись ожесточённые бои. Даже после того как нацисты в нескольких местах прорвали оборону укрепрайона, курсанты, находившиеся в районе села Ильинское, продолжали удерживать свои позиции. Немецкая танковая колонна хитростью, подняв красный флаг, попыталась прорваться в их порядки с тыла, однако была практически полностью уничтожена.
- Под Юхновым, октябрь 1941 года. На переднем плане капитан И.Г. Старчак, старший политрук Н.Х. Щербина и лейтенант Н.Н. Сулимов
- © militera.lib.ru
По словам историков, большинство десантников Старчака и подольских курсантов погибли, однако те дни, на которые они задержали нацистов, дали советскому командованию время, чтобы стянуть к Москве резервы и провести реорганизацию в управлении войсками.
10 октября Ставка объединила Западный и Резервный фронты в единый Западный. Его командующим стал Георгий Жуков.
По словам Сергея Перелыгина, 16 октября в Москве возникла паника. Имели место случаи стихийной эвакуации и грабежей, однако ситуация была быстро взята властями под контроль. Иосиф Сталин дал чётко понять своему окружению, что столицу СССР покидать не собирается ни в коем случае. С 20 октября Москва была официально переведена на осадное положение.
Огромную роль в обороне Москвы, по словам экспертов, сыграли подразделения НКВД. Из личного состава наркомата были сформированы 2-я мотострелковая дивизия особого назначения, отдельная мотострелковая бригада особого назначения, штаб охраны Московской зоны обороны и другие подразделения. Сотрудники НКВД не только поддерживали порядок в тылу, но и активно выполняли оперативно-боевые задачи.
В конце октября нацисты вышли к Туле. На начальном этапе обороны в городе почти не было кадровых частей Красной армии. Первые удары врага приняли на себя 732-й отдельный зенитный артиллерийский полк, 156-й полк НКВД, сформированный из народного ополчения, Тульский рабочий полк и батальон милиции. 30 октября на них обрушились около 50 немецких танков, действовавших при поддержке мотопехоты. За день защитники Тулы отбили четыре атаки нацистов. Оказались бесплодными и дальнейшие попытки гитлеровцев овладеть городом. В ноябре подошедшие к Туле советские части уже успешно контратаковали противника.
- Командующий военным парадом С.М. Буденный. Москва, Красная площадь. 7 ноября 1941 года
- © encyclopedia.mil.ru
Как отмечают эксперты, большое значение для поддержания морального духа защитников Москвы сыграл парад, проведённый 7 ноября 1941 года на Красной площади. С речью к бойцам обратился сам Иосиф Сталин. Прямо из центра Москвы военнослужащие уходили на фронт.
В середине ноября жестокий удар нацистов приняли на себя бойцы 316-й стрелковой дивизии (под командованием Ивана Панфилова) и 50-й кавалерийской дивизии. Герои-панфиловцы, остановив вражеские танки под Волоколамском, дали возможность другим советским частям закрыть пробитую нацистами брешь в советской обороне.
Наивысшего напряжения ситуация под Москвой достигла в начале декабря 1941 года. Наступательные возможности нацистов были исчерпаны. На ряде участков фронта они начали отступать или переходить к обороне без приказа своего командования. Всего пять—шесть километров нацистам оставалось пройти для окружения Тулы, но преодолеть этот отрезок они не смогли.
- Танк Т-34 на дальних подступах к столице, в районе Волоколамского шоссе, Западный фронт, ноябрь 1941 года
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5 декабря нацистское командование отдало приказ своим частям готовиться к возможному отходу. В этот же день началось масштабное контрнаступление советских сил.
«Красная Армия в битве под Москвой впервые за шесть месяцев войны нанесла крупнейшее поражение главной группировке гитлеровских войск. Это была наша первая стратегическая победа над вермахтом», — писал в своих воспоминаниях Георгий Жуков.
Представители гитлеровского командования признавали, что под Москвой провалились идеи блицкрига и что Красная армия оказалась очень серьёзным противником.
- Контрнаступление советских войск в битве под Москвой (1941—1942). Бойцы в маскхалатах идут в атаку в подмосковной деревне, занятой немецко-фашистскими войсками. Кадр из документального фильма «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой»
- РИА Новости
По словам Юрия Никифорова, победа Красной армии под Москвой заставила отказаться от идеи нападения на СССР Японию и Турцию. Произвела она сильное впечатление и на западные державы.
«Весь ход Второй мировой войны мог бы быть иным и шансы победы фашистского блока на победу в войне кратно увеличились, если бы Гитлеру удалось захватить советскую столицу. То, что нацистов удалось остановить, — это великое свершение наших предков», — подытожил Никифоров.
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