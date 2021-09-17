«Важное слагаемое Победы»: как военный всеобуч повлиял на ход Великой Отечественной войны

80 лет назад было подписано постановление Государственного комитета обороны «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР». Этот документ восстанавливал в Советском Союзе существовавшую во время Гражданской войны, но ликвидированную после её завершения систему военной подготовки будущих призывников. По словам историков, благодаря всевобучу в Красную армию призывались уже подготовленные бойцы, имевшие представление о пользовании оружием и военной дисциплине. Кроме того, из обучающихся советских граждан формировались целые дивизии народного ополчения.

17 сентября 1941 года было подписано постановление Государственного комитета обороны «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР». Этим документом в Советском Союзе восстанавливалась ликвидированная после завершения Гражданской войны система массовой военной подготовки будущих призывников. По словам экспертов, военный всеобуч стал важным слагаемым Победы СССР в Великой Отечественной войне.

Создание военного всеобуча (всевобуча)

Первый декрет «Об обязательном обучении военному искусству» был принят ВЦИК РСФСР 22 апреля 1918 года. Он предполагал создание системы военной подготовки боевых резервов Красной армии. Все граждане в возрасте от 18 до 40 лет, прошедшие курс обязательного военного обучения, ставились на учёт как военнообязанные. Мужчин в системе всевобуча делили на три основные категории: школьную (в возрасте до 16 лет), подготовительную (16—18 лет) и призывную (18—40 лет). Женщины обучались военному делу добровольно.

Организация всевобуча на местах возлагалась на военные комиссариаты. Руководил всей системой Центральный отдел всевобуча при Главном управлении военно-учебных заведений, в дальнейшем реорганизованный в Главное управление всеобщего воинского обучения и формирования красных резервных частей.

За годы Гражданской войны через военный всеобуч прошли около 5 млн человек. В 1919—1920 годах Красная армия была более чем наполовину укомплектована кадрами, подготовленными в системе всевобуча.

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«В рамках деятельности всевобуча проводились масштабные мероприятия, сыгравшие важную роль в становлении Красной армии. К работе в этой системе привлекались грамотные кадры. Кстати, сотрудником военного всеобуча некоторое время был писатель Николай Островский, автор знаменитого романа «Как закалялась сталь», — рассказал в беседе с RT доцент ГАУГН Дмитрий Суржик.

В 1923 году система военного всеобуча в СССР была ликвидирована. По словам экспертов, ей на смену пришли различные добровольные организации, занимавшиеся отдельными видами военной подготовки. В 1927 году они были объединены в Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ).

По словам экспертов, в объединениях ОСОАВИАХИМ советская молодёжь осваивала отдельные специальности, которые могли пригодиться на военной службе, но не проходила комплексной подготовки к реальным боевым действиям.

Бойцы всевобуча во время демонстрации в Москве на Красной площади 25 мая 1919 года. Из Государственного архива кино-фото-фонодокументов

РИА Новости

«Кто-то учился прыгать с парашютом, кто-то занимался спортом, но речь о централизованной всеобщей подготовке под контролем народного комиссариата обороны не шла», — отметил в разговоре с RT доцент МПГУ Юрий Никифоров.

Вопрос с подготовкой кадров для Красной армии остро встал накануне Великой Отечественной войны. По словам историков, значительная часть призывников были либо вообще не обучены военному делу, либо имели о нём лишь поверхностное представление. В первые месяцы войны ситуация стала ещё сложнее.

«СССР быстро наращивал численность вооружённых сил, однако их качество при этом страдало. Даже командиры зачастую не обладали необходимым опытом ведения боевых действий в изменившихся условиях войны, имевшей теперь моторизованный характер», — подчеркнул Дмитрий Суржик.

Члены ОСОАВИАХИМа

По словам научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова, из-за значительных потерь, которые Красная армия понесла на начальном этапе войны, в вооружённых силах возникла острая потребность в огромном количестве новых подготовленных кадров. Ответом на этот вызов стало восстановление системы военного всеобуча.

17 сентября 1941 года было подписано постановление Государственного комитета обороны «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР», согласно которому каждый гражданин Советского Союза, способный носить оружие, должен был пройти обучение военному делу. Обязательным всевобуч был для мужчин в возрасте 16—50 лет. Организовывался он на фабриках, заводах, в колхозах и учреждениях без отрыва от работы. В первую очередь обучению подлежали допризывники 1923—1924 годов рождения и военнообязанные в возрасте до 45 лет.

Всевобуч во время Великой Отечественной

Руководство системой всевобуча во время Великой Отечественной войны было возложено на Главное управление всеобщего военного обучения при Наркомате обороны СССР. На местах военным обучением будущих призывников занимались военкоматы, которым подчинялись начальники военно-учебных пунктов, созданных на предприятиях, в организациях и колхозах.

С 1 октября 1941 года к обучению приступили около 2,5 млн будущих призывников. Прошедшие подготовку в рамках всевобуча советские граждане массово вступали в народное ополчение. В Москве за короткий срок было сформировано 15 дивизий народного ополчения, в Ленинграде — десять дивизий и 14 отдельных артиллерийско-пулемётных батальонов.

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Стандартная программа подготовки будущего призывника была рассчитана на 110 учебных часов и пять месяцев занятий. Она включала в себя огневую, тактическую и строевую подготовку, рукопашный бой, сапёрное дело, ознакомление с уставами. Самым крупным по объёму курсом была огневая подготовка. Те, кто проходили военное обучение, должны были научиться пользоваться стрелковым оружием и гранатами, перебегать, переползать и окапываться на поле боя, использовать особенности местности и бороться с бронетехникой противника.

«Ценность программы всевобуча заключалась в том, что она была заточена под подготовку человека к конкретной войне, к боевым действиям», — заявил Юрий Никифоров.

По словам экспертов, обеспечить полное прохождение программы было не всегда возможно. В прифронтовых областях срок обучения сокращался до одного месяца. Во время боёв на подступах к Ленинграду, программу военного всеобуча в городе сократили до 42 часов.

Всеобщее военное обучение ополченцев в парке "Сокольники". Москва, 1941 год

© Анатолий Гаранин

Помимо военных дисциплин, в рамках всевобуча при необходимости изучался русский язык. Был даже подготовлен специальный учебник. С начала войны и до лета 1943 года русский язык по линии всевобуча изучали 486 тыс. человек.

Большой проблемой всевобуча на начальном этапе войны стала острая нехватка учебно-боевого оружия. Например, в Ключевском районе Алтайского края 1078 человек нужно было подготовить к службе в Красной армии, используя при этом всего пять винтовок. Производство учебного оружия и оборудование городков для занятий налаживалось самими рабочими промышленных предприятий на местах.

Бойцы всевобуча идут по улице Москвы, возле стадиона "Автомобилист". СССР, Москва

РИА Новости

© Иван Шагин

С 1942 года в рамках военного всеобуча началась массовая подготовка снайперов, автоматчиков, пулемётчиков, истребителей танков, миномётчиков и стрелков из противотанковых ружей. А с 1943 года при подготовке в рамках всевобуча был сделан упор на обучение будущих призывников наступательным действиям.

«Система всевобуча была мощным подспорьем для подготовки обученного пополнения для Красной армии», — подчеркнул Юрий Никифоров.

По мере освобождения от нацистов оккупированных территорий на них разворачивалась сеть военно-учебных пунктов. По словам экспертов, вопреки историческим мифам, призывников из освобождённых областей и республик старались тщательно подготовить к участию в боевых действиях ещё до начала службы в Красной армии. Опытные сотрудники всевобуча оказывали новым коллегам методическую помощь. Например, московский горвоенкомат взял шефство над военно-учебными пунктами Киева.

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Блокада Ленинграда. Резервы отправляются на фронт

РИА Новости

© Анатолий Гаранин

«Всевобуч сыграл в нашей стране огромную роль. И если удаётся сформировать, вооружить и послать на фронт новые формирования, то это происходит только потому, что люди приходят в армию, уже кое-что знаючи», — говорил во время войны первый секретарь Московского обкома ВКП(б) Александр Щербаков.

За годы Великой Отечественной войны подготовку по программам всевобуча прошли почти 6,5 млн стрелков и свыше 1,5 млн бойцов-специалистов. Общая численность выпускников подразделений всевобуча и ОСОАВИАХИМа оценивается историками примерно в 18 млн человек.

Организация всеобщего военного обучения

© voenkom.ric.mil.ru

«Всевобуч сыграл важнейшую роль в годы Великой Отечественной войны. Молодые люди массово шли на фронт, имея определённую подготовку», — заявил Михаил Мягков.

По словам экспертов, во многом благодаря тщательно разработанной системе подготовки будущих призывников профессионализм действий Красной армии стремительно возрастал.

«Воевать стали не числом, а умением. Подготовка военных кадров, и в том числе всевобучем, — это важное слагаемое нашей победы в Великой Отечественной войне», — подытожил Юрий Никифоров.