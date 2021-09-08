«В нечеловечески тяжёлых условиях»: как блокадный Ленинград стал символом стойкости в борьбе с нацизмом

80 лет назад началась блокада Ленинграда нацистскими войсками и их союзниками. Она продолжалась почти 900 дней и унесла жизни, по разным подсчётам, от 640 тыс. до 1 млн жителей города. Мужественное сопротивление врагу со стороны Красной армии и городского ополчения остановило продвижение гитлеровцев, не дав им захватить Ленинград. По словам экспертов, героизм защитников города позволил спасти жизни большей части его населения и сковать крупные силы нацистских войск, а сам Ленинград стал одним из символов сопротивления врагу со стороны советского народа в Великой Отечественной войне.

8 сентября 1941 года нацисты замкнули кольцо окружения вокруг Ленинграда, полностью блокировав город со стороны суши. Блокада продолжалась почти 900 дней. В ходе боёв за Ленинград, а также от голода и лишений погибли от 640 тыс. до 1 млн жителей города. Около 980 тыс. военнослужащих Красной армии пали, обороняя город. По словам историков, действия защитников Ленинграда сковали крупные силы нацистов и их союзников, существенно повлияв на обстановку на советско-германском фронте в целом.

Оборона Ленинграда

Как отмечают историки, наступление нацистских войск в направлении Ленинграда началось 10 июля 1941 года.

По словам военного историка Сергея Перелыгина, летом 1941 года нацистские силы на Ленинградском направлении были задержаны мужественным сопротивлением защитников Лужского оборонительного рубежа. Но уже в августе гитлеровцы вышли на подступы к Ленинграду и смогли захватить железнодорожные пути, связывавшие город с остальной территорией СССР.

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Как отметил доцент ГАУГН, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик, Гитлер поставил перед своими войсками задачу не просто захватить, а уничтожить Ленинград вместе с его населением.

«Цель была уничтожать город систематическими артиллерийскими обстрелами, бомбардировками, а его население — голодом. Этот план осуществляли немецкие войска группы армий «Север» и их финские союзники», — подчеркнул Суржик в разговоре с RT.

На подступах к Ленинграду летом 1941 года гитлеровцы сконцентрировали 38 дивизий и три бригады общей численностью около 810 тыс. человек, 440 танков и самоходок, 5,3 тыс. орудий и миномётов, 1,2 тыс. самолётов. Им противостояли около 540 тыс. советских военнослужащих. Красноармейцы и жители города возвели порядка 900 км оборонительных рубежей. Из ленинградцев и населения ближайших населённых пунктов были сформированы десять дивизий народного ополчения общей численностью порядка 160 тыс. человек и десятки партизанских отрядов. По мнению военного историка Максима Синицына, ополченцы послужили резервом для кадровых частей Красной армии, сыграв в решающий момент важную роль в обороне города.

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Блокада Ленинграда. Всеобщее военное обучение (Всевобуч) жителей на площади у Александринского театра, октябрь 1941 года

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Несмотря на отчаянное сопротивление советских войск и ленинградцев, нацисты 7—8 сентября 1941 года смогли прорваться через станцию Мга на Шлиссельбург, полностью блокировав Ленинград со стороны суши. Передовым форпостом советских сил в районе Шлиссельбурга, мешавшим дальнейшему продвижению нацистов, стала основанная ещё в XIV веке крепость Орешек, которую обороняли бойцы 1-й дивизии войск НКВД. Её гарнизон сопротивлялся врагу почти 500 суток.

9 сентября гитлеровцы прорвали оборону советских войск в районе Красного Села и потеснили красноармейцев к юго-западным окраинам Ленинграда. На фоне тяжёлых боёв на подступах к городу командующим Ленинградским фронтом был назначен Георгий Жуков. 17 сентября военный совет фронта издал приказ, гласивший: «Ни шагу назад с занимаемого рубежа».

Советские зенитчики готовят орудие к бою на Марсовом поле в Ленинграде

РИА Новости

Значительные силы нацистов были скованы в сентябре 1941 года наступлением советских войск со стороны Волхова. А в конце месяца войска Невской оперативной группы форсировали Неву и захватили плацдарм в районе Московской Дубровки, ставший в дальнейшем известным под названием «Невский пятачок». Попытки нацистов прорваться на встречу со своими финскими союзниками или продвинуться вдоль шоссе Москва — Ленинград были пресечены советскими войсками. Линия фронта стабилизировалась.

«Нацисты увязли в боях под Ленинградом», — констатировал военный историк Григорий Попов.

Гитлеровцы подвергали Ленинград ожесточённым обстрелам и бомбардировкам. В вызванных ими пожарах сгорели Бадаевские склады, где хранилась значительная часть продовольствия в городе. Продуктов питания в Ленинграде осталось всего на 30—60 суток. 22 сентября 1941 года гитлеровская ставка издала директиву, в которой подчёркивалось, что фюрер не заинтересован в «сохранении хотя бы части населения» Ленинграда. За время блокады по городу было выпушено около 150 тыс. снарядов, на него было сброшено порядка 107 тыс. зажигательных и фугасных бомб.

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. На улице блокадного Ленинграда после артобстрела

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С октября 1941 года советские войска безуспешно предпринимали попытки деблокировать город. Нормы выдачи продовольствия в Ленинграде снижались. С 20 ноября рабочие получали по 250 граммов хлеба в день, а все остальные категории жителей города — по 125 граммов. При этом в блокадном Ленинграде остались около 2,5 млн человек, включая 400 тыс. детей.

Самым тяжёлым периодом блокады стала осень—зима 1941—1942 годов. От голода и холода люди умирали тысячами. Продуктов катастрофически не хватало, общественный транспорт стоял, ленинградцы отапливали жильё мебелью и разобранными деревянными постройками. При этом промышленные предприятия, административные структуры и даже учреждения культуры продолжали работать. Подростки сменяли на рабочем месте ушедших на фронт отцов и старших братьев. Предприятия города изготовили и отремонтировали около 2 тыс. танков, 1,5 тыс. самолётов, 4,6 тыс. орудий, 225 тыс. автоматов. Продолжались работы по укреплению Ленинграда. Всего на территории города было возведено 4100 дотов и дзотов, оборудовано 22 тыс. огневых точек.

Карточка на хлеб времён блокады Ленинграда. Декабрь 1941 года

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Спасительной для многих жителей Ленинграда оказалась Дорога жизни — транспортная магистраль между осаждённым городом и остальной территорией СССР, проложенная через Ладожское озеро (по воде в тёплое время и по льду — зимой). Из Ленинграда в тыл по ней эвакуировали мирное население. А в блокадный город по Дороге жизни под нацистскими авиационными и артиллерийскими ударами направляли продукты питания, боеприпасы, топливо и бойцов для пополнения оборонявшей Ленинград группировки.

За всё время блокады по Дороге жизни в город было доставлено 1615 тыс. тонн грузов и 300 тыс. военнослужащих, эвакуированы почти 1,4 млн мирных жителей. По словам Сергея Перелыгина, в первую очередь из города старались эвакуировать детей. С конца декабря 1941 года нормы выдачи продовольствия начали медленно расти.

За время блокады в Ленинграде от голода, холода, болезней, обстрелов и бомбардировок погибли от 640 тыс. до 1 млн горожан.

В дни блокады Ленинграда (8 сентября 1941 года — 27 января 1944 года). Жители блокадного Ленинграда: женщина везет ослабевшего от голода мужа на санках. Великая Отечественная война 1941—1945 годов

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«Блокировав Ленинград, нацисты исходили из своих расовых теорий. Они не воспринимали жителей города как людей», — рассказал Максим Синицын.

Безвозвратные потери Красной армии в боях под Ленинградом составили около 980 тыс. человек, санитарные — 1,95 млн.

«В нечеловечески тяжёлых условиях защитники Ленинграда не дрогнули. Они не совершили ни одной попытки капитулировать. Действия нацистов против Ленинграда — это конкретный пример геноцида, подтверждённый многочисленными фактами, и в том числе самими гитлеровскими планами», — подчеркнул Дмитрий Суржик.

Плацдарм «Невский пятачок» после боя. 27 апреля 1942 года

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Спасение Ленинграда

Несмотря на многочисленные попытки разорвать кольцо блокады, успеха на этом направлении советскому командованию удалось добиться только на фоне Сталинградской битвы, когда нацисты вынуждены были забрать из-под Ленинграда часть войск. В январе 1943 года встречные удары войск Ленинградского и Волховского фронтов позволили пробить брешь в обороне нацистов южнее Ладожского озера и восстановить сухопутную связь между осаждённым городом и остальной страной. Через коридор шириной всего 8—11 км были в сжатые сроки проложены железнодорожные пути и автомобильная трасса.

Полностью блокада была снята в начале 1944 года, когда советские войска нанесли поражение группе армий «Север» и отбросили нацистов на 60—100 км от Ленинграда. Блокада продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

По словам историков, героическая оборона Ленинграда существенно повлияла на весь ход Великой Отечественной войны.

Как отметил Сергей Перелыгин, город, носивший имя создателя советского государства, был важным идеологическим символом. Нацистское руководство верило, что его уничтожение подорвёт устойчивость советской системы и веру в победу жителей СССР. Однако Ленинград выстоял, и это стало серьёзной моральной победой для советского народа.

Как отметил Дмитрий Суржик, помимо политического и морального значения, Ленинград играл также огромную военную и экономическую роль.

Блокадный Ленинград. Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Её и других детей вывозят из блокадного города. Девочка осталась сиротой — её родители умерли от голода

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«После потери украинского промышленного района Ленинград был очень и очень важен, чтобы удерживать фронт поставками оружия и боеприпасов. И конечно же, потеря Ленинграда, высвободив огромные нацистские силы, резко бы усугубила положение на советско-германском фронте, и в том числе положение Москвы», — заявил эксперт.

Как отмечают историки, бои под Ленинградом сковали около 30 нацистских дивизий, которые немцы не смогли использовать в такие решающие моменты войны, как Курская битва.

Ликующий Ленинград. Блокада снята

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«Надо отдать должное мужеству защитников Ленинграда, которые до последнего держались, не сломались и проявили высокие примеры преданности долгу. Мы знаем о пекаре, который умер от голода на своём рабочем месте, о сотрудниках НИИ растениеводства, которые умирали, но сохранили семенной фонд. То, как выстояли ленинградцы, — это высокий и яркий пример мужества, воли к борьбе и патриотизма», — резюмировал Дмитрий Суржик.