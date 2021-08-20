«Приказ стоять насмерть»: какую роль в обороне Ленинграда сыграл подвиг танкиста Зиновия Колобанова

80 лет назад у деревни Войсковицы Ленинградской области произошёл бой, который военные историки называют беспрецедентным. Экипаж танка под командованием старшего лейтенанта Зиновия Колобанова за полтора часа подбил 22 единицы нацистской бронетехники, а его рота — 43 гитлеровских «панцера». По мнению экспертов, подвиг Колобанова и его подчинённых существенно замедлил наступление вермахта на ленинградском направлении.

20 августа 1941 года (в некоторых источниках упоминается дата 19 августа) в районе деревни Войсковицы Ленинградской области советская танковая рота старшего лейтенанта Зиновия Колобанова заблокировала продвижение нацистских войск и подбила 43 единицы гитлеровской бронетехники. При этом экипаж командира роты уничтожил 22 танка. В результате продвижение сил вермахта к Ленинграду существенно замедлилось.

Боевой опыт

По словам историков, в довоенной биографии Зиновия Колобанова есть немало белых пятен. Хотя в ряде документов указано, что Колобанов родился в 1912 году, уточнённая дата его рождения — 7 января 1911 года. Родился он в селе Арефино Владимирской губернии (сейчас это территория Нижегородской области). Когда Зиновию было десять лет, на Гражданской войне погиб его отец.

После окончания восьми классов школы Колобанов поступил в Горьковский индустриальный техникум, но диплом не получил, так как с третьего курса был призван в Красную армию.

Курсант полковой школы Зиновий Колобанов, 1933 год

© leningradpobeda.ru

В 1936 году он окончил Орловское бронетанковое училище — одно из первых в СССР учебных заведений, готовивших командиров-танкистов. Будучи отличником, Зиновий получил право сам выбирать себе место службы и попросил направление в Ленинградский военный округ, где стал командиром танка. В 1938 году он прошёл курсы усовершенствования командного состава и в конце того же года был назначен командиром танковой роты.

Первый боевой опыт Зиновий Колобанов получил во время Советско-финской войны. Он трижды горел в подбитом танке, отличился при прорыве линии Маннергейма и под Выборгом. В некоторых источниках есть информация о том, что Колобанову в этот период якобы присвоили звание Героя Советского Союза, однако потом лишили звания из-за самовольного «братания» подчинённых с финскими военными после подписания мирного договора. Некоторые даже утверждают, что Колобанова отправили в места лишения свободы. Однако ни информация о присвоении ему звания Героя Советского Союза, ни данные о его судимости документально не подтверждаются. Зато достоверно известно, что в 1940 году Зиновий Колобанов был награждён орденом Красного Знамени.

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Судьба Колобанова в 1940—1941 годах тоже является поводом для дискуссий. По одним данным, он в это время служил в частях Киевского военного округа, а согласно другим — был временно уволен в запас. В июле 1941-го он получил назначение на Северный фронт, в 1-ю танковую дивизию. Зиновий Колобанов стал командиром роты тяжёлых танков КВ-1.

«Ситуация была сложной. Прибалтийский военный округ был смят, на грани падения находился Таллин — практически последний крупный форпост в Прибалтике», — рассказал в беседе с RT историк Григорий Попов.

Гитлеровцы прорывались к Красногвардейску (в наши дни — Гатчина).

«Гатчина являлась важным транспортным узлом. Её взятие фактически открыло бы нацистам беспрепятственный проход к Ленинграду, городу, игравшему важное экономическое, военное и моральное значение как колыбель русской революции», — заявил в разговоре с RT специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

По словам экспертов, ситуация складывалась неблагоприятно для советских войск. Одни части были отрезаны от основных сил, другие отступали в направлении Ленинграда. Советское командование решило сделать ставку на засады тяжёлых танков. Принимать участие в них должна была и рота Колобанова.

Выпускник Орловского бронетанкового училища лейтенант Зиновий Колобанов

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Подвиг танкистов

«20 августа немцы планировали окружить и уничтожить 2-й батальон курсантов-пограничников, который в течение нескольких дней срывал их график наступления. Колобанову была поставлена на первый взгляд неосуществимая задача. Он пятью танками должен был остановить три немецкие танковые дивизии (1-ю, 6-ю и 8-ю), если те прорвутся через позиции курсантов или будут с фланга обходить их. То, что прорыв немецких танков произойдёт, никто не сомневался. Обескровленный боями 2-й батальон курсантов не мог бесконечно долго сдерживать противника», — пишет в своей книге «Зиновий Колобанов. Время танковых засад» историк Денис Базуев.

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Пять машин роты Колобанова, взявшие двойной комплект бронебойных снарядов, заняли позиции в танковых окопах недалеко от деревни Войсковицы Красногвардейского (ныне Гатчинского) района Ленинградской области. Два танка Колобанов отправил на лужскую дорогу, два — на кингисеппскую, а сам со своим экипажем организовал засаду на приморской, прикрывая сразу два направления, находясь примерно в 300 м от Т-образного перекрёстка.

Немцы сначала провели авиаразведку местности, однако она не принесла результатов. Затем Колобанов, чтобы не выдать место засады, пропустил мимо себя немецких разведчиков на мотоциклах.

По словам военного историка Дениса Базуева, вскоре к перекрёстку подошла колонна, состоявшая из 22 единиц бронетехники (в большинстве источников указываются лёгкие танки чехословацкого производства Pz.Kpfw.35(t). По мнению специалиста, скорее всего, техника принадлежала 6-й танковой дивизии вермахта.

Экипаж Колобанова сначала подбил три танка в голове колонны, а затем перенёс огонь на хвост формирования, заблокировав боевые машины. Как отмечает Григорий Попов, засада была организована таким образом, чтобы со всех сторон от дороги находилось болото, поэтому гитлеровские танки оказались лишены возможности для манёвра. Немцы открыли огонь по советскому КВ-1, однако его мощная броня башни оказалась практически неуязвима для лёгких танков.

КВ-1 у диорамы «Прорыв блокады Ленинграда»

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По словам историков, после боя на броне танка Колобанова насчитали более ста попаданий. Примерно за полтора часа боя все 22 танка из немецкой колонны были подбиты.

В ожидании повторной атаки КВ-1 Колобанова занял второй окоп. Он был обстрелян с дальней дистанции немецкими средними танками. Огнём врага были повреждены внешние приборы наблюдения, заклинила башня. Экипаж не зафиксировал ни одного подбитого танка противника, однако задачу выполнил, связав врага боем. Всего за день рота Колобанова подбила 43 единицы немецкой бронетехники.

Как отмечают эксперты, в немецких документах не было обнаружено прямых упоминаний о бое 20 августа 1941 года, однако информация об общих потерях и захлебнувшееся наступление в направлении Гатчины косвенно подтверждают советские данные. Место боя посетили представители командования, описавшие в дальнейшем его результаты в наградных документах, и корреспондент «Известий».

«Меня нередко спрашивали: было ли страшно? Но я — военный человек, получил приказ стоять насмерть. А это значит, что противник может пройти через мою позицию только тогда, когда меня не будет в живых. Я принял приказ к исполнению, и никаких «страхов» у меня уже не возникало и возникать не могло», — вспоминал о бое сам Колобанов.

По оценкам Дениса Базуева, события 20 августа 1941 года стали одним из наиболее результативных танковых боёв в мировой истории. Наступление нацистов было сдержано, и в Гатчину они смогли вступить только почти через месяц.

В середине сентября 1941 года Колобанов получил тяжёлые ранения головы и позвоночника в результате разрыва немецкого снаряда. В строй он смог вернуться только через три с половиной года.

Наградной лист З. Г. Колобанова, страница 1

© Ministry of Defence of the Soviet Union

За бой 20 августа 1941 года все члены экипажа Колобанова были представлены командованием полка и дивизии к званию Героя Советского Союза. Однако в штабе фронта наградные документы исправили. Сам Колобанов был награждён орденом Красного Знамени, а члены его экипажа — орденами Ленина, Красной Звезды и Красного Знамени. Причины такого решения руководства фронта достоверно неизвестны.

В послевоенный период Колобанов командовал батальоном в Группе советских войск в Германии. После того, как один из его солдат дезертировал в английскую оккупационную зону, он был переведён в Белорусский военный округ. После увольнения в запас работал на Минском автозаводе. По причине того, что ему так и не было присвоено звание Героя Советского Союза, журналисты и участники встреч часто выражали недоверие рассказам о его подвиге, несмотря на то, что они были подтверждены документально.

Подполковник запаса Зиновий Колобанов, конец 1980-х

© kolobanov.su

Умер Зиновий Колобанов 8 августа 1994 года в Минске.

«Российское военно-исторической общество выступило за то, чтобы Зиновию Колобанову посмертно были присвоено звание Героя России. На мой взгляд, он этого достоин, и я надеюсь, что данный вопрос будет решён», — рассказал в комментарии RT научный директор РВИО Михаил Мягков.

Танк ИС-2 на месте боя экипажа З. Г. Колобанова.

© Wikimedia/ Valdroby

По словам военного историка Сергея Перелыгина, действия Колобанова 20 августа 1941 года уникальны.

«Немцы думали, что дорога на Ленинград открыта, но бой в районе Войсковиц задержал нацистское наступление и сыграл важную роль в обороне города», — подытожил Перелыгин.