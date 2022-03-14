«Давайте перерешим»: как инициатива Ленина по передаче Донбасса Украине повлияла на современный конфликт в регионе

104 года назад Владимир Ленин принял решение присоединить Донбасс к Украине. В письме чрезвычайному комиссару Украины Серго Орджоникидзе он назвал «вредным капризом» желание жителей региона присоединиться к РСФСР. Затем пленум ЦК РКП (б) принял постановление о признании Донбасса частью Украины. По словам историков, Ленин хотел разбавить крестьянское население донбасским пролетариатом, поддерживающим большевиков. На территории УССР, включая Донбасс, в 1920—1930-е годы проводилась насильственная украинизация. Но жители региона продолжали ощущать себя русскими. В 2014 году Донбасс отказался признать итоги госпереворота на Украине и власть националистов. Тогда киевский режим применил против жителей региона оружие. Результатом стал военный конфликт, который продолжается уже почти восемь лет. Чтобы спасти жителей Донбасса от уничтожения, Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине.

14 марта 1918 года Владимир Ленин обозначил намерение передать Донбасс в состав Украины. Советский лидер написал письмо чрезвычайному комиссару Украины Григорию (Серго) Орджоникидзе о недопустимости образования самостоятельного от Украины региона в Донецком бассейне. В письме он назвал «вредным капризом» желание создавших Донецко-Криворожскую республику жителей региона присоединиться к РСФСР. На следующий день пленум ЦК РКП (б) принял постановление, в котором говорилось о признании Донбасса частью Украины и о необходимости создать единое правительство для всей Украины. По словам историков, таким образом Ленин хотел разбавить украинское крестьянское население поддерживающим РКП (б) донбасским пролетариатом.

В дальнейшем советские власти по просьбе жителей Донбасса вернулись к идее присоединения региона к Советской России, но Ленин заявил о необходимости всё «перерешать» и настоял на присоединении Донбасса к УССР. Несмотря на решение руководства большевиков и последующую украинизацию, Донбасс так и не стал украинским в этнокультурном смысле. Почти сто лет спустя, после государственного переворота в Киеве в 2014 году, жители региона восстали против попыток украинских националистов лишить их права на родной язык и самоопределение. Представители киевского режима в ответ применили против населения Донбасса оружие. Чтобы прекратить продолжающийся почти восемь лет конфликт и спасти жителей региона от уничтожения, Россия 24 февраля 2022 года начала на Украине специальную операцию.

Донецко-Криворожская советская республика

Присоединению Донбасса к Украине предшествовал ряд исторических событий. По словам профессора МПГУ Виталия Захарова, в Киеве после Февральской революции 1917 года была сформирована так называемая Центральная рада — особый орган власти, выступавший сначала за автономию, а затем и за независимость Украины от России. Рада претендовала на контроль над обширными территориями — от современной Западной Украины до Донбасса. Но жители Донецкого бассейна, являвшиеся потомками донских казаков, крестьян из центральных регионов России, крымских греков и выходцев с Балкан, имели мало общего с населением исторической Малороссии.

Также по теме «Прикрытие оккупационного режима»: как в 1918 году Германия признала независимость Украинской державы 2 июня 1918 года Берлин официально признал независимость Украинской державы во главе со своим ставленником — гетманом Павлом...

По словам политолога Владимира Корнилова, жители Донбасса и ряда других территорий, на которые претендовала Центральная рада, не желали ей подчиняться и не видели себя в составе Украины.

«Одесса и Донбасс не видели свою судьбу под властью Центральной рады и занялись формированием отдельных органов власти», — подчеркнул собеседник RT.

Как отмечают историки, после Октябрьской революции руководство Центральной рады отвергло предложения руководителей Советской России о создании единого федеративного государства. Однако настроения населения Донбасса кардинально отличались от позиции Центральной рады. Вскоре после Октябрьской революции к власти в регионе пришли большевики, взявшие курс на объединение с Советской Россией.

В конце 1917 года киевские большевики попытались создать альтернативные Центральной раде органы власти, однако сторонники Рады эти попытки сорвали. Украинские большевики переместились в Харьков, где провели Первый Всеукраинский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, объявив на Украине советскую власть.

«Однако, несмотря ни на какие события в Киеве и Харькове, большевики Донбасса не видели себя в составе Украины ни в каком формате», — отметил Захаров в комментарии RT.

Донецко-Криворожская советская республика в1918 году

© Braginjohn/Wikimedia

12 февраля 1918 года на Донецко-Криворожском областном съезде Советов рабочих и солдатских депутатов было объявлено о создании Донецко-Криворожской советской республики (ДКСР). Она претендовала на территорию Донбасса, Криворожского бассейна, а также Харьковской и Екатеринославской губерний. Совет народных комиссаров республики возглавил большевик Фёдор Сергеев (партийный псевдоним Артём). По словам Виталия Захарова, создатели ДКСР считали свою республику частью РСФСР. Первой её столицей стал Харьков.

«Создание ДКСР — это была попытка защититься от украинского сепаратизма, предпринятая жителями Донецкого и Криворожского бассейнов», — заявил Владимир Корнилов.

Среди историков нет однозначного мнения относительно того, как руководство РСДРП (б) изначально отреагировало на создание ДКСР. Однако в марте 1918-го Ленин принял решение о нецелесообразности существования этой республики в составе Советской России.

14 марта 1918 года Ленин написал чрезвычайному комиссару Украины Григорию Орджоникидзе письмо, назвав нежелание представителей Донбасса присоединяться к Украине «вредным капризом». На следующий день пленум ЦК РКП (б) принял решение о признании Донбасса частью Украины и необходимости создания единого правительства для всей Украины. Тем же документом представителей Донбасса обязали участвовать в назначенном на 17—19 марта II съезде Советов Украины. Фёдор Сергеев этому решению подчинился.

Однако, по словам историков, на практике окончательного слияния Донбасса с Украиной не произошло. Весной 1918 года как Украина, так и ДКСР были оккупированы австро-германскими войсками. После поражения Германии в Первой мировой войне и ухода оккупационного контингента, судя по воспоминаниям наркома внутренних дел УССР Владимира Антонова-Саратовского, руководство большевиков с учётом национального состава населения хотело всё-таки присоединить Донбасс к Советской России, и Ленин на это согласился, однако затем изменил своё решение.

После общения с представителями украинских партийных органов он потребовал присоединить Донбасс к УССР. «Давайте перерешим… Чего их обижать», — объяснил свою позицию советский лидер.

17 февраля 1919 года было принято постановление Совета Рабоче-крестьянской обороны об окончательной ликвидации ДКСР, согласно которому «провести уничтожение Кривдонбасса» было поручено народному комиссару по делам национальностей РСФСР Иосифу Сталину. 7 мая того же года было принято постановление Оргбюро ЦК РКП (б) о сепаратистских тенденциях на Украине и стремлении харьковских большевиков к образованию Донецко-Криворожской республики, согласно которому было окончательно закреплено решение о включении Донбасса в состав УССР. Соответствующие документы на днях продемонстрировал представителям СМИ руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

Установление границ Украинской Социалистической Советской Республики в 1917-1928 годах

© Hellerick/Wikimedia

По словам Виталия Захарова, одной из основных причин, заставивших Ленина присоединить Донбасс к советской Украине, было желание большевиков увеличить в составе населения УССР, в котором преобладало крестьянство, долю лояльного советской власти пролетариата.

«С этнографической точки зрения присоединение Донбасса к Украине выглядело противоречиво, так как там явно преобладало русскоязычное население», — подчеркнул Захаров.

Неудавшаяся украинизация

«Когда Донецко-Криворожскую республику уговаривали войти в состав Украины, руководителям ДКСР торжественно обещали, что та не станет национальной республикой. Соответственно, им говорили, что языковые права русскоязычных граждан никак не будут нарушены. Но это обещание было очень быстро забыто», — заявил Владимир Корнилов.

Также по теме «Масштабная реконструкция общественной жизни»: почему в УССР отказались от тотальной украинизации 80 лет назад ЦК Компартии и Совнарком Украины приняли решение об обязательном изучении русского языка в школах республики. Это стало...

По его словам, в 1920-е годы на территории Донбасса, как и во всей УССР, начала внедряться политика украинизации. Официальное делопроизводство, образование, средства массовой информации в принудительном порядке переводились на украинский язык. Активная украинизация была свёрнута только в конце 1930-х годов.

Как отметил Виталий Захаров, политика украинизации в Донбассе в конечном итоге успеха не имела.

«В 1940—1980-е годы население Донбасса, как и большинство жителей Левобережной Украины, продолжили разговаривать на русском языке. Украинский язык и национализм были популярны только на Западной Украине, которая составляла примерно четверть от населения и территории УССР», — подчеркнул эксперт.

Однако к началу 1990-х годов, по словам Захарова, активное меньшинство из числа представителей западноукраинских регионов сумело в значительной мере подмять под себя общественно-политическую жизнь в стране.

По словам экспертов, распад Советского Союза, создание независимой Украины и возникновение границы с Россией жители Донбасса восприняли с недоумением, а на попытки новой украинизации, проводимой официальным Киевом, отреагировали негативно.

«В 1994 году на территории Донецкой и Луганской областей проводились референдумы, абсолютное большинство участников которых высказались за сохранение русского языка и за автономный статус регионов», — рассказал в беседе с RT дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Рабочие шахты "Смолянка" №11 изучают постановление ЦК ВКП(б) о нормах и оплате труда шахтёров

РИА Новости

По словам ведущего научного сотрудника Российского института стратегических исследований Олега Неменского, ситуация с этнокультурным расколом между юго-востоком и северо-западом Украины усугубилась в 2004 году, когда победу на президентских выборах в стране одержал Виктор Янукович, которого поддержал Донбасс и другие русскоязычные регионы.

«Янукович победил честно и законно, но под давлением некоторых иностранных государств и жителей Западной Украины, вышедших на Майдан, был назначен нелегитимный третий тур, в котором победил Виктор Ющенко», — подчеркнул Неменский.

В 2010-м Янукович, опираясь в первую очередь на голоса жителей юго-востока страны, одержал победу на президентских выборах, и на этот раз её никто оспорить не смог. Однако в 2013—2014 годах в Киеве начался так называемый евромайдан, приведший к государственному перевороту. Янукович был вынужден покинуть территорию Украины, а к власти в стране с нарушением конституционных процедур пришли националисты. Представили нового, ориентированного на «майдан» большинства, сформированного в Верховной раде, приняли ряд одиозных решений, попытавшись, в частности, отменить закон «Об основах государственной языковой политики», позволявший официально использовать русский язык в качестве регионального на Украине.

«Жители Донбасса восприняли события в Киеве как незаконный захват власти, лишающий их права на политическое представительство, на свой язык, на свою культуру, и поэтому восстали», — заявил Неменский.

«Евромайдан» в Киеве

Legion-Media

© Mykhailo Palinchak

По всему юго-востоку Украины начались массовые акции протеста против государственного переворота. Особенно активными они были на территории Донецкой и Луганской областей. Их участники отказывались признавать новые украинские власти и требовали федерализации страны. 7 апреля 2014 года была провозглашена Донецкая, а 27 апреля — Луганская народные республики.

Киевские власти отказались от диалога с населением Донбасса, напоминают эксперты. В отношении протестующих были развёрнуты политические репрессии, после чего в Донбасс, вопреки Конституции, были направлены вооружённые силы. Против жителей региона использовались специальные и десантные силы, а затем — авиация, артиллерия и механизированные армейские части. Однако сломить сопротивление Донбасса Киеву не удалось.

После крупных поражений ВСУ в районе Иловайска и Дебальцева украинские власти подписали с представителями ДНР и ЛНР два пакета документов об урегулировании конфликта (Минские соглашения), однако выполнять их киевский режим не стал. Украинские власти установили полную экономическую блокаду Донбасса и прекратили на его территории социальные выплаты. Почти восемь лет не прекращались артиллерийские обстрелы региона. Любые попытки представителей Донбасса договориться об урегулировании конфликта Киев отвергал.

В начале 2022 года артиллерийские обстрелы республик Донбасса активизировались, Киев сконцентрировал в районе линии соприкосновения крупную сухопутную группировку. В то же время страны НАТО организовали масштабные поставки оружия Украине.

«Все эти факты свидетельствуют о том, что киевские власти взяли курс на фактическое уничтожение Донбасса», — подчеркнул Родион Мирошник.

Акции протеста в Донецке в 2014 году

© Андрей Бутко/ Wikimedia

Россия делала всё возможное, чтобы избежать кровопролития в Донбассе. Москва неоднократно посылала политические сигналы официальному Киеву, а 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с этими республиками. На следующий день Совет Федерации дал президенту согласие на использование вооружённых сил страны за рубежом. Однако официальный Киев продолжил обстрелы Донбасса. Чтобы спасти жителей региона, власти России 24 февраля 2022 года были вынуждены начать на Украине специальную операцию.

Также по теме «Та самая красная черта»: почему России пришлось начать спецоперацию на Украине Владимир Путин подчеркнул, что российская военная спецоперация на Украине стала вынужденным шагом, поскольку Москве не оставили шансов...

По словам историков, одной из фундаментальных причин военного конфликта, который начался в 2014 году и продолжается до сих пор, стали непродуманные решения руководства большевиков о присоединении Донбасса к Украине в 1918—1919 годах.

«Под нажимом центральных советских властей было сломлено русское движение, которое там существовало. Например, руководство Донецко-Криворожской республики не желало включения Донецкого региона в состав УССР. Но большевики сломили это сопротивление и, по сути дела, насильно включили традиционные русские территории Харьковской, Екатеринославской, Херсонской губерний и других регионов Новороссии в состав УССР», — рассказал ранее в интервью RT профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев.

Об исторической взаимосвязи между присоединением Донбасса к УССР и сегодняшним кризисом рассказал в своём обращении 21 февраля 2022 года президент России, назвавший Украину страной «имени Владимира Ильича Ленина».

По словам экспертов, восемь лет конфликта показали, что диалог между Донбассом и Украиной в существующих условиях невозможен: ситуация в отношениях между ними дошла до критической точки.