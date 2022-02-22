«Из единого восточнославянского корня»: профессор Сергей Перевезенцев — о роли России в создании современной Украины

Предки современных русских, украинцев и белорусов столетиями сохраняли языковое, религиозное и культурное единство, несмотря на то что на определённом историческом этапе их «раскидало по разным государственным образованиям». Об этом в интервью RT рассказал профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова доктор исторических наук Сергей Перевезенцев. Таким образом он прокомментировал один из тезисов Владимира Путина, прозвучавших в его обращении к россиянам накануне. Также Сергей Перевезенцев рассказал об освоении Россией земель Новороссии, истории создания большевиками Советской Украины и о том, какую роль присоединение Сталиным западноукраинских территорий сыграло в судьбе СССР.

— В своём вчерашнем обращении к россиянам Владимир Путин подчеркнул, что Украина — неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Президент России отметил: «Издавна жители юго-западных исторических древнерусских земель называли себя русскими и православными. Так было и до XVII века, когда часть этих территорий воссоединилась с Российским государством, и после». Таким образом президент ещё раз заявил о единстве русского и украинского народов. Как вы могли бы оценить этот тезис с точки зрения исторической науки?

— Несомненно, русский, украинский и белорусский народы вышли из единого восточнославянского корня. Они на протяжении многих столетий существовали совместно, даже несмотря на то, что в результате исторических перипетий восточных славян раскидало по разным государственным образованиям. Сохранялся, хоть и с определёнными диалектами, единый язык, сохранялась единая вера, сохранялась единая славянская культура. Тезис о том, что три восточнославянских народа (русские, украинцы и белорусы) это народы-братья, несомненен.

Другое дело, что в определённые исторические периоды началось формирование отдельных ветвей единого восточнославянского братства, в частности, великоросского национального сознания — ещё в Средневековье, и особенно активно в XVII—XVIII веках. Украинское же и белорусское национальное самосознание начало формироваться только в XIX столетии. Если мы говорим об украинском народе, то его формирование шло весь XX век и, как мы видим, этот процесс ещё не окончен. К сожалению, мы сейчас наблюдаем одну из завершающих его стадий, которая стала кровавой.

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— Как происходило освоение земель современного Юго-востока Украины? Кто их заселял, основывал на них города?

— Нынешний Юго-восток Украины, это те самые причерноморские регионы, которые в своё время были освоены славянами. В частности, территория нынешней Харьковщины — это так называемая Северская земля, на которой жило славянское племя северы. Донецкий регион — это тоже территории, на которых жили славянские племена. Но затем они превратились в Дикое поле. Славянское население ушло в другие регионы. На протяжении нескольких веков Русское государство отвоёвывало эти земли.

Окончательно в состав России Северное Причерноморье и Приазовье вошли в XVIII веке в результате успешных войн Екатерины II с Османской империей и Крымским ханством. Вот эти территории и были, собственно, названы Новороссией, то есть новой Россией. А заселяли их очень просто — русскими крестьянами, которых целыми деревнями перевозили на эти богатейшие чернозёмные земли.

— В обращении президент РФ упомянул и о землях Причерноморья, присоединённых к России в результате войн с Османской империей, и об Очакове, за который в XVIII веке сражались солдаты Александра Суворова, а также о Николаеве, где при Екатерине II были заложены первые верфи. И отметил, что «эти вехи истории пытаются предать забвению, как и имена государственных военных деятелей Российской империи, без чьих трудов не было бы у современной Украины многих крупных городов и даже самого выхода к Чёрному морю». Кто из государственных деятелей Российской империи внёс наибольший вклад в освоение юго-восточных земель, входящих сегодня в территории современной Украины?

Штурм Очакова 6 декабря 1788 года

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— Эти города основаны благодаря действиям, прежде всего, Екатерины II и Григория Александровича Потёмкина. Главным городом региона был Екатеринослав, нынешний Днепропетровск (в 2016 году украинскими властями переименован в Днепр. — RT). Постепенно эта территория превратилась в одну из самых цветущих в составе Российской империи, а затем и СССР. Юго-восток нынешней Украины изначально осваивался как территория, которая была заселена в основном русским населением. Даже казаки, которые на этих территориях также присутствовали, себя считали русскими. Когда использовалось название «украинские казаки», имелось в виду, что они просто охраняют окраины государства.

— Как отметил президент, «современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией». Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причём, как подчеркнул Путин, «Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом — за счёт отделения, отторжения от неё части её собственных исторических территорий». В результате возникла советская Украина, «которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина». Он её автор и архитектор». Как бы вы могли прокомментировать это утверждение? Какие исконно русские территории и как были присоединены Лениным к советской Украине? И для чего это делалось, какие цели преследовались?

— Захватив власть, большевики во главе с Лениным изначально рассматривали территорию бывшей Российской империи как всего лишь плацдарм для устроения мировой революции. Поэтому стоял вопрос о том, каким образом создать государственное образование, способное в будущем, по ходу мировой революции, прирастать новыми республиками. А так как европейские государства были в основном мононациональными, то и деление страны устроили по национальному признаку.

Но существовала ещё одна проблема для большевиков, которую должно было решить федеративное государственное устройство СССР, — проблема русского народа. Не случайно Ленин ещё до революции писал о придуманном им же так называемом русском великодержавном шовинизме как главной помехе построения коммунизма. Большевики изначально рассматривали русский народ и православную церковь как одну из важнейших помех на пути устройства будущего коммунистического государства. По его мнению, присущее русским осознание отечества и национальной гордости подлежало уничтожению. Поэтому национальное деление предполагало нивелирование русского фактора в республиках. В частности, это активно проявилось при создании УССР.

Под нажимом центральных советских властей было сломлено русское движение, которое там существовало. Например, руководство Донецко-Криворожской республики не желало включения донецкого региона в состав УССР. Но большевики сломили это сопротивление и, по сути дела, насильно включили традиционные русские территории Харьковской, Екатеринославской, Херсонской губернии и других регионов Новороссии в состав УССР.

Президент РФ Владимир Путин во время обращения 21 февраля 2022 года

РИА Новости

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— Как можно оценить историческую роль и последствия присоединения к УССР территорий Донецко-Криворожской республики?

— Собственно украинцы были в основном сельским населением. Того самого пролетарского элемента, на который опирались большевики, среди них было незначительное количество. Большевикам же было крайне важно, чтобы в новой национальной республике присутствовал пролетарский элемент как опора их власти. А на территориях будущего Юго-востока УССР его как раз было много. Артём (председатель Совнаркома Донецко-Криворожской республики Фёдор Сергеев, носивший партийный псевдоним «товарищ Артём». — RT) стоял на том, чтобы ДКР не включалась в состав Украины. Но потом он свою точку зрения изменил под влиянием центрального советского руководства и лично Ленина.

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— Какую роль в истории Украины сыграло то, что Сталин присоединил к СССР и передал Украине «некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии»: Галичину, Волынь, Северную Буковину, Южную Бессарабию и Закарпатье?

— Галичина и Буковина, а также Закарпатье ещё с XIV—XV веков оказались вне пределов единой восточнославянской православной цивилизации. Будущие западноукраинские земли были поделены между Литвой и Польшей, а затем, в XVIII веке вошли в состав Австрийской империи. С XVI столетия на этих территориях господствовала униатская религиозная конфессия. На них происходило формирование отдельного славянского самосознания, включённого в большей степени в западную католическую, а не в православную традицию. Местный диалект отличался от малороссийского, и был наполнен полонизмами.

Австрийцы для борьбы с русофильскими настроениями активно способствовали развитию украинского национализма, и в ХХ веке Галичина стала его центром. Именно оттуда проистекали тенденции по формированию единой украинской нации на основе борьбы с русскими, поляками и евреями, причём борьбы жесточайшей. Первые концентрационные лагеря для русофилов и русинов во время Первой мировой войны были созданы именно там, и украинские националисты активно способствовали наполнению этих лагерей. В конечном итоге, присоединение Западной Украины сыграло с Советским Союзом такую же злую шутку, как некогда включение Польши в состав Российской империи. Западная Украина так и не смогла органично вписаться в состав СССР, став рассадником антисоветских настроений. В современной Украине именно так называемые «западенцы» играют ведущую роль в развитии украинского национализма.

— Существовали ли при Сталине, в условиях централизованного государства, национальные проблемы на Украине?

— Они существовали во всех республиках, не только при Сталине, но и после Сталина. Периодически они проявлялись в подпольной, террористической деятельности. Считается, что подпольные организации украинских националистов, так называемых бандеровцев, были ликвидированы в 1950-е годы. Но негласно они продолжали существовать и позже: активной деятельности не вели, но сохранялись и «передавались по наследству».

— Чем было вызвано решение Хрущёва отобрать в 1954 году у России Крым и «подарить его Украине», передав его в состав УССР?

— На самом деле, по большому счёту, никто не знает, почему так произошло. Существуют различные предположения по этому поводу. Первое, это экономическая целесообразность, связанная с тем, что в северных районах Крыма не хватало воды, а строительство Северо-Крымского канала в перспективе связывало полуостров с УССР в рамках объединённой народно-хозяйственной системы. Другая версия связана с попыткой Хрущёва задобрить украинское руководство, чтобы не всплыли факты его участия в репрессиях на Украине, когда он был первым секретарём украинской республиканской парторганизации. Хрущёв обещал удовлетворить аппетиты руководства УССР в обмен на то, что оно поддержит его в борьбе за власть. И передача Крыма Украине была своеобразной авансовой оплатой за это. По моему мнению, оба объяснения рациональны и одновременно имеют право на жизнь.

— Почему в начале 1990-х годов Украина взяла курс на выход из состава СССР? Какова была в этом процессе роль Компартии?

— В конце 1980-х годов многие республики взяли курс на выход из СССР. Местные политические элиты рассчитывали на то, что национальные богатства этих республик достанутся им, и не нужно будет делиться с советским руководством. Удовлетворение политических и социально-экономических амбиций элит национальных республик и стало одной из главных причин развала СССР.

Распад огромной страны привёл к её разграблению, к жутким конфликтам внутри республик, к многолетним войнам, не прекратившимся до сих пор, к бесконечным цветным революциям. Распад СССР — это одна из величайших трагедий ХХ столетия.

Бронепоезд «Гром» Вооружённых сил Донецко-Криворожской республики в Енакиево в 1918 году

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— Какую роль в отделении УССР от СССР и последующей дестабилизации современной Украины сыграли принципы, заложенные Лениным в построение советской государственности, которые в 1922 году были закреплены в Декларации об образовании Союза ССР, а затем, после смерти Ленина, и в Конституции СССР 1924 года?

— Как уже говорилось выше, принцип федерализации был введён Лениным и его соратниками для того, чтобы создать государственное образование, юридически способное прирастать новыми территориями. Принцип свободного выхода из Союза предлагался в качестве своего рода приманки. Однако в силу того, что СССР был государством, в котором вся власть была сконцентрирована в руках коммунистической партии и жёстко централизована, ни одна из республик реализовать эту возможность долгое время не могла. Когда же в конце 1980-х годов руководство Компартии решило вспомнить ленинский принцип о том, что республики имеют особые права, местные элиты этим воспользовались.

Как только отменили жёсткую партийную вертикаль, Союз начал разваливаться. Принцип федеративного устройства работал и помогал функционировать СССР, пока существовало мощное партийное руководство, и была сильна идея коммунизма. Как только коммунистические идеи и единое партийное руководство ослабли, этот принцип начал работать против единства СССР.