«Занимал стратегическое положение»: как осада Азова изменила историю Северного Причерноморья

285 лет назад русская армия успешно завершила осаду Азова. Турецкий гарнизон капитулировал и передал российскому командованию ключи от крепости. Ранее Азов дважды фактически переходил под юрисдикцию России, однако по различным причинам возвращался под контроль Османской империи. Победа 1736 года окончательно закрепила права на Азов за Россией. По словам историков, установление контроля над устьем Дона имело стратегическое значение для Санкт-Петербурга. Азов превратился в важнейший форпост для укрепления позиций Российской империи в Черноморском регионе.

1 июля 1736 года турецкий гарнизон Азова передал ключи от крепости командованию осаждавших её русских войск. С этого момента устье Дона навсегда перешло под контроль России. Как отмечают историки, это событие имело огромное значение, так как создало предпосылки для расширения влияния Российской империи в Северном Причерноморье.

Борьба за устье Дона

В 1470-е годы вторгшиеся в Северное Причерноморье и Приазовье турки захватили находившуюся в устье Дона генуэзско-венецианскую колонию Тана и основали на этом месте крепость Азак (в российских источниках — Азов. — RT).

«Азов занимал стратегическое положение, так как позволял контролировать выход в Азовское море. Он имел одновременно и военно-политическое, и экономическое значение», — рассказал в интервью RT младший научный сотрудник Института истории СПбГУ, заведующий редакционно-издательским отделом ГМЗ «Петергоф» Александр Белоусов.

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По словам историков, присутствие гарнизона в Азове позволяло османам контролировать движение в нижнем течении Дона и приазовские степи, в которых с XV века селились выходцы из России, сформировавшие в дальнейшем Донское казачество. В XV—XVII веках у донских казаков начались столкновения с Османской империей и Крымским ханством. Они нападали на турецкие и татарские крепости в черноморском регионе, захватывая в них богатые трофеи и освобождая из плена христианских невольников.

В 1637 году отряд из нескольких тысяч донских и запорожских казаков осадил и захватил крепость Азов. Четыре года спустя под стены Азова подошла 100-тысячная османская армия. Несмотря на то, что в крепости в это время находились всего 5,5 тыс. человек, включая 800 женщин, казаки отказались сдаваться и отбили 24 приступа, заставив турок отступить. Казаки предлагали царю Михаилу Фёдоровичу официально признать Азов частью России, однако власти в 1642 году решили, что страна не готова к полномасштабной войне с Османской империей. Казаки срыли укрепления и отступили из устья Дона, а турки восстановили крепость.

Взятие Азова

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Как напоминает профессор МПГУ, доктор исторических наук Виталий Захаров, в 1696 года Азов был взят войсками Петра I. Однако закрепиться в устье Дона России вновь не удалось. По условиям Прутского мира, заключённого на фоне неудач Петра в походе на территорию Молдавии, Азов пришлось отдать Османской империи.

«России долго не удавалось закрепиться в Азове из-за проблем с коммуникациями. Довести до крепости значительные воинские контингенты было тяжело. Кроме того, в дороге войска атаковала татарская конница», — рассказал в разговоре с RT историк и писатель Дмитрий Володихин.

В 1730-е годы российско-турецкие отношения снова обострились на фоне сложной геополитической обстановки в Европе и участившихся набегов на Россию войск Крымского ханства. В 1735 году началась новая Русско-турецкая война.

Осада Азова

В марте 1736-го российский командующий граф Христофор фон Миних принял решение о начале осады Азова. К крепости был направлен корпус численностью около 5 тыс. регулярных и 3,2 тыс. нерегулярных войск (в некоторых источниках его общая численность оценивается приблизительно в 14 тыс. человек). Иностранные наблюдатели при российской армии отнеслись к плану Миниха скептически, посчитав его бесперспективным.

Турецкий гарнизон Азова составлял в то время почти 6 тыс. человек при 211 пушках и 15 мортирах. Укрепления Азова включали в себя три цитадели с девятью башнями и земляные валы с защитным рвом.

Как рассказал Виталий Захаров, перед началом основных манёвров по осаде крепости отряд, состоявший примерно из 500 солдат регулярной армии и 1,2 тыс. донских казаков, овладел укреплениями в районе Азова: башнями (каланчами) на берегу Дона и фортом Лютик.

«Миних застал турок врасплох — они не ожидали, что русская армия подойдёт так быстро. Кроме того, он, будучи инженером, грамотно спроектировал необходимые осадные сооружения», — отметил Александр Белоусов.

Миних вскоре покинул Азов, отправившись в Днепровскую армию. А к осаждённой российскими войсками крепости прибыл генерал-фельдмаршал Пётр Ласси.

«Ласси славился умением снабжать армию всем необходимым и при этом поддерживать дисциплину в войсках. Среди солдат и офицеров он пользовался значительным авторитетом», — рассказал Захаров.

Пётр Ласси

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Организовывая осаду Азова, Ласси, по словам эксперта, активно использовал разведывательные данные. Местные жители нетурецкого происхождения рассказывали об уязвимых местах крепости.

В мае к Азову подошла российская Донская флотилия, состоявшая, по словам историков, из примерно 15 прамов (плоскодонных артиллерийских судов) и 35 парусно-гребных судов (полугалер и скампавей).

В Крым в мае из Османской империи прибыли около 140 турецких судов, которые должны были отправиться на помощь Азову. Однако в боях на Дону они участия так и не приняли. По одной версии — из-за низкого уровня воды в устье реки, согласно другой — из-за необходимости оказать срочную помощь Крымскому ханству, на территорию которого вступила вторая российская армия.

Российский прам

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Подвезённая к Азову российская осадная артиллерия интенсивно обстреливала крепость. Потери османского гарнизона, по оценкам историков, составили от 1,5 до 2,4 тыс. человек. Кроме того, от попадания российской бомбы в Азове взорвался пороховой погреб.

Турки сначала пытались удержать укрепления и даже совершали вылазки против российских войск. Однако 29 июня 1736 года русский пехотный отряд захватил «прикрытый путь» — полосу земли, примыкающую к насыпи перед крепостным рвом, которую турки использовали при организации вылазок. Османский гарнизон инициировал переговоры о сдаче, и 1 июля передал российскому командованию ключи от крепости. Неделю спустя бойцы турецкого гарнизона покинули укрепления, сохранив личное оружие, но оставив в крепости артиллерию. Потери российской армии, согласно разным оценкам, составили от 200 до 400 человек.

«Взятие Азова стало одним из важнейших шагов в противоборстве России и Турции в Азовско-Причерноморском регионе», — подчеркнул Дмитрий Володихин.

Осада Азова (1736)

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Российские войска на других театрах боевых действий также действовали успешно. Они взяли Перекоп и Очаков, заняли на время Бахчисарай, разгромили Крымское ханство в Салгирской битве, а османов — в Ставучанском сражении. Однако союзница России — Священная Римская империя — потерпела ряд поражений. После её выхода из войны Санкт-Петербургу пришлось также вступить в переговоры с Турцией.

В 1739 году между Российской и Османской империями был заключён Белградский мир. По его условиям Большая и Малая Кабарда признавались нейтральной зоной, Россия отказывалась от собственного флота на Чёрном и Азовском морях, а её морскую торговлю обеспечивали турецкие суда. Паломники из Российской империи получали доступ в Иерусалим. Россия сохраняла Азов за собой, но снимала его укрепления. Вместо этого российская крепость строилась на донском острове Черкас.