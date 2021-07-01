«Занимал стратегическое положение»: как осада Азова изменила историю Северного Причерноморья
- Взятие Азова
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1 июля 1736 года турецкий гарнизон Азова передал ключи от крепости командованию осаждавших её русских войск. С этого момента устье Дона навсегда перешло под контроль России. Как отмечают историки, это событие имело огромное значение, так как создало предпосылки для расширения влияния Российской империи в Северном Причерноморье.
Борьба за устье Дона
В 1470-е годы вторгшиеся в Северное Причерноморье и Приазовье турки захватили находившуюся в устье Дона генуэзско-венецианскую колонию Тана и основали на этом месте крепость Азак (в российских источниках — Азов. — RT).
«Азов занимал стратегическое положение, так как позволял контролировать выход в Азовское море. Он имел одновременно и военно-политическое, и экономическое значение», — рассказал в интервью RT младший научный сотрудник Института истории СПбГУ, заведующий редакционно-издательским отделом ГМЗ «Петергоф» Александр Белоусов.
По словам историков, присутствие гарнизона в Азове позволяло османам контролировать движение в нижнем течении Дона и приазовские степи, в которых с XV века селились выходцы из России, сформировавшие в дальнейшем Донское казачество. В XV—XVII веках у донских казаков начались столкновения с Османской империей и Крымским ханством. Они нападали на турецкие и татарские крепости в черноморском регионе, захватывая в них богатые трофеи и освобождая из плена христианских невольников.
В 1637 году отряд из нескольких тысяч донских и запорожских казаков осадил и захватил крепость Азов. Четыре года спустя под стены Азова подошла 100-тысячная османская армия. Несмотря на то, что в крепости в это время находились всего 5,5 тыс. человек, включая 800 женщин, казаки отказались сдаваться и отбили 24 приступа, заставив турок отступить. Казаки предлагали царю Михаилу Фёдоровичу официально признать Азов частью России, однако власти в 1642 году решили, что страна не готова к полномасштабной войне с Османской империей. Казаки срыли укрепления и отступили из устья Дона, а турки восстановили крепость.
- Взятие Азова
- © Wikimedia Commons
Как напоминает профессор МПГУ, доктор исторических наук Виталий Захаров, в 1696 года Азов был взят войсками Петра I. Однако закрепиться в устье Дона России вновь не удалось. По условиям Прутского мира, заключённого на фоне неудач Петра в походе на территорию Молдавии, Азов пришлось отдать Османской империи.
«России долго не удавалось закрепиться в Азове из-за проблем с коммуникациями. Довести до крепости значительные воинские контингенты было тяжело. Кроме того, в дороге войска атаковала татарская конница», — рассказал в разговоре с RT историк и писатель Дмитрий Володихин.
В 1730-е годы российско-турецкие отношения снова обострились на фоне сложной геополитической обстановки в Европе и участившихся набегов на Россию войск Крымского ханства. В 1735 году началась новая Русско-турецкая война.
Осада Азова
В марте 1736-го российский командующий граф Христофор фон Миних принял решение о начале осады Азова. К крепости был направлен корпус численностью около 5 тыс. регулярных и 3,2 тыс. нерегулярных войск (в некоторых источниках его общая численность оценивается приблизительно в 14 тыс. человек). Иностранные наблюдатели при российской армии отнеслись к плану Миниха скептически, посчитав его бесперспективным.
Турецкий гарнизон Азова составлял в то время почти 6 тыс. человек при 211 пушках и 15 мортирах. Укрепления Азова включали в себя три цитадели с девятью башнями и земляные валы с защитным рвом.
Как рассказал Виталий Захаров, перед началом основных манёвров по осаде крепости отряд, состоявший примерно из 500 солдат регулярной армии и 1,2 тыс. донских казаков, овладел укреплениями в районе Азова: башнями (каланчами) на берегу Дона и фортом Лютик.
«Миних застал турок врасплох — они не ожидали, что русская армия подойдёт так быстро. Кроме того, он, будучи инженером, грамотно спроектировал необходимые осадные сооружения», — отметил Александр Белоусов.
Миних вскоре покинул Азов, отправившись в Днепровскую армию. А к осаждённой российскими войсками крепости прибыл генерал-фельдмаршал Пётр Ласси.
«Ласси славился умением снабжать армию всем необходимым и при этом поддерживать дисциплину в войсках. Среди солдат и офицеров он пользовался значительным авторитетом», — рассказал Захаров.
- Пётр Ласси
- © Wikimedia Commons
Организовывая осаду Азова, Ласси, по словам эксперта, активно использовал разведывательные данные. Местные жители нетурецкого происхождения рассказывали об уязвимых местах крепости.
В мае к Азову подошла российская Донская флотилия, состоявшая, по словам историков, из примерно 15 прамов (плоскодонных артиллерийских судов) и 35 парусно-гребных судов (полугалер и скампавей).
В Крым в мае из Османской империи прибыли около 140 турецких судов, которые должны были отправиться на помощь Азову. Однако в боях на Дону они участия так и не приняли. По одной версии — из-за низкого уровня воды в устье реки, согласно другой — из-за необходимости оказать срочную помощь Крымскому ханству, на территорию которого вступила вторая российская армия.
- Российский прам
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Подвезённая к Азову российская осадная артиллерия интенсивно обстреливала крепость. Потери османского гарнизона, по оценкам историков, составили от 1,5 до 2,4 тыс. человек. Кроме того, от попадания российской бомбы в Азове взорвался пороховой погреб.
Турки сначала пытались удержать укрепления и даже совершали вылазки против российских войск. Однако 29 июня 1736 года русский пехотный отряд захватил «прикрытый путь» — полосу земли, примыкающую к насыпи перед крепостным рвом, которую турки использовали при организации вылазок. Османский гарнизон инициировал переговоры о сдаче, и 1 июля передал российскому командованию ключи от крепости. Неделю спустя бойцы турецкого гарнизона покинули укрепления, сохранив личное оружие, но оставив в крепости артиллерию. Потери российской армии, согласно разным оценкам, составили от 200 до 400 человек.
«Взятие Азова стало одним из важнейших шагов в противоборстве России и Турции в Азовско-Причерноморском регионе», — подчеркнул Дмитрий Володихин.
- Осада Азова (1736)
- © Wikimedia Commons
Российские войска на других театрах боевых действий также действовали успешно. Они взяли Перекоп и Очаков, заняли на время Бахчисарай, разгромили Крымское ханство в Салгирской битве, а османов — в Ставучанском сражении. Однако союзница России — Священная Римская империя — потерпела ряд поражений. После её выхода из войны Санкт-Петербургу пришлось также вступить в переговоры с Турцией.
В 1739 году между Российской и Османской империями был заключён Белградский мир. По его условиям Большая и Малая Кабарда признавались нейтральной зоной, Россия отказывалась от собственного флота на Чёрном и Азовском морях, а её морскую торговлю обеспечивали турецкие суда. Паломники из Российской империи получали доступ в Иерусалим. Россия сохраняла Азов за собой, но снимала его укрепления. Вместо этого российская крепость строилась на донском острове Черкас.
«Действия под Азовом заложили основу для грядущей экспансии России в Северном Причерноморье, создания Черноморского флота и присоединения Крыма. Азов и устье Дона стали плацдармом, позволившим России вести успешные военные операции в эпоху Екатерины II», — резюмировал Александр Белоусов.
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