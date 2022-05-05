Мэр Вильнюса заявил о намерении снести шесть памятников советским воинам

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Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил о намерении инициировать снос шести памятников советским воинам на Антакальнисском кладбище.
Мэр Вильнюса заявил о намерении снести шесть памятников советским воинам
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По его словам, этот скульптурный ансамбль в Литве охраняется как культурное наследие вместе с расположенными рядом могилами советских солдат. 

«Надгробия могил мы, конечно, не тронем, однако я инициирую удаление скульптурного ансамбля», — приводит РИА Новости заявление мэра, опубликованное им в соцсетях.

Он добавил, что в Департамент культурного наследия направили обращение, чтобы скульптуры в регистре наследия отделили от надгробий.

Ранее Следственный комитет России возбудил дело по факту осквернения памятника советским солдатам в литовском населённом пункте Неринга. 

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