Мэр Вильнюса заявил о намерении снести шесть памятников советским воинам

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил о намерении инициировать снос шести памятников советским воинам на Антакальнисском кладбище.

По его словам, этот скульптурный ансамбль в Литве охраняется как культурное наследие вместе с расположенными рядом могилами советских солдат.

«Надгробия могил мы, конечно, не тронем, однако я инициирую удаление скульптурного ансамбля», — приводит РИА Новости заявление мэра, опубликованное им в соцсетях.

Он добавил, что в Департамент культурного наследия направили обращение, чтобы скульптуры в регистре наследия отделили от надгробий.

Ранее Следственный комитет России возбудил дело по факту осквернения памятника советским солдатам в литовском населённом пункте Неринга.