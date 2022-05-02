СК России возбудил дело из-за осквернения памятника советским солдатам в Литве

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Следственный комитет России возбудил дело по факту осквернения памятника советским солдатам в литовском населённом пункте Неринга. Об этом информирует СК России.
СК России возбудил дело из-за осквернения памятника советским солдатам в Литве
  • РИА Новости

Дело возбуждено по п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 243.4 УК России (повреждение расположенного за пределами Российской Федерации мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны, совершённое с группой лиц).

Следователи принимают меры к установлению лиц, которые причастны к совершению преступления. В СК сообщили, что их действиям дадут уголовно-правовую оценку.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства осквернения памятника советским воинам в Неринге на Куршской косе в Литве.

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