СК России возбудил дело из-за осквернения памятника советским солдатам в Литве

Следственный комитет России возбудил дело по факту осквернения памятника советским солдатам в литовском населённом пункте Неринга. Об этом информирует СК России.

Дело возбуждено по п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 243.4 УК России (повреждение расположенного за пределами Российской Федерации мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны, совершённое с группой лиц).

Следователи принимают меры к установлению лиц, которые причастны к совершению преступления. В СК сообщили, что их действиям дадут уголовно-правовую оценку.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства осквернения памятника советским воинам в Неринге на Куршской косе в Литве.