«Наблюдаем последовательную реинкарнацию фашизма»: в МИД России отреагировали на запрет георгиевской ленты в Латвии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Латвии наблюдается «последовательная реинкарнация фашизма». Так дипломат прокомментировала решение сейма Латвии законодательно запретить ношение георгиевских ленточек на публичных мероприятиях. В Совете Федерации заявили, что авторы инициативы не уважают историю. Как отметили депутаты Госдумы, нынешние власти Латвии стремятся «запретить всё, что хоть как-то связывало бы её граждан с Россией».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала голосование парламента Латвии о запрете в стране георгиевских ленточек.

«В этой стране мы наблюдаем последовательную реинкарнацию фашизма: запрещение символики борцов с фашистскими преступниками и одновременно легализация шествий ветеранов Ваффен СС», — написала она в своём Telegram-канале.

Также Захарова подчеркнула, что муаровая лента медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» — георгиевская.

«Значит ли это, что теперь проживающим в Латвии ветеранам нельзя носить её даже в праздничные дни?» — написала она.

Ранее сейм Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие запрет на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий и шествий. В ходе голосования большинство депутатов поддержали поправки к закону «О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий» и к закону «О собраниях, шествиях и пикетах».

Ранее в МИД России уже высказывались о планах латвийского парламента узаконить запрет на ношение георгиевских ленточек. С официальным комментарием на этот счёт также выступила Мария Захарова.

В заявлении указывалось, что положительное решение по обсуждавшемуся на тот момент законопроекту говорит о том, что Латвия выступает в качестве страны, в которой идёт война с историческими символами. В МИД тогда выразили уверенность, что международные структуры не должны оставить эти «провокационные шаги» без внимания.

Комментируя уже состоявшееся решение Риги, член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что инициаторы запрета «совершенно не уважают историю». По его словам, георгиевская ленточка — это символ советской армии.

«Армии, которая освобождала Европу от фашизма, в том числе освободила Латвию. И в данном случае, конечно, должно быть уважение. Это один ещё показатель русофобии, которая изъявляется в политике, которую проводит нынешняя Латвия. Латвия после распада СССР как выбрала русофобский курс, так его и придерживается», — сказал Цеков в беседе с RT.

В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что речь идёт об искажении истории. Парламентарий также отметил, что «так называемые политики пытаются искажать историческую правду и наносят вред обществу, вред миру».

«Нельзя забывать историю — и хорошую, и плохую. Всё надо помнить, а искажать — недопустимо», — добавил Чепа.

Как отметил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, в Евросоюзе пытаются «максимально запретить всё, что хоть как-то связывало бы его граждан с Россией».

«Уничтожить то, что хоть как-то бы напоминало, что латыши вместе с русскими боролись с нацизмом, и уничтожить то, что напоминало бы о совместном нахождении республик в одной большой стране — СССР», — заключил он.

Он обратил внимание на условия, в которых оказались русскоязычные жители Латвии. Парламентарий назвал георгиевскую ленточку символом сопротивления нацизму.

«Она как знамя людей, не согласных с проявлениями нацизма и ущемлением русскоязычного населения. Латвия, можно сказать, лидирует в списке стран, которые создают невыносимые условия для русскоязычных граждан. Страна сегодня демонстрирует приверженность западной, и в первую очередь американской, демократии, и, если бы ей дали волю, она бы вообще изгнала всех русскоязычных граждан», — считает депутат.

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Отметим, что в июне 2019 года в Латвии также ввели запрет на ношение военной формы СССР и нацистской Германии. Мера распространялась на ряд других элементов символики СССР, в частности на демонстрацию флагов, исполнение гимна и использование символов серпа и молота в сочетании с пятиконечной звездой.

На новое решение сейма по георгиевской ленте обратили внимание в самой Латвии. Партия «Русский союз Латвии» заявила о намерении оспорить решение сейма. В политическом объединении напомнили, что Латвия стала второй страной, которая приняла подобное решение.

«Латвия стала второй в мире страной, запретившей использование георгиевской ленты — символа памяти о том, какой ценой наши отцы и деды одержали победу в войне против немецко-фашистских захватчиков, памяти о том, что мы являемся их наследниками и должны помнить и гордиться их подвигом», — говорится в заявлении партии, опубликованном в Facebook.

Члены объединения заявили, что «можно запретить ленточку, но никаким голосованием нельзя стереть память народа и заставить забыть историю».