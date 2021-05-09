На Украине возбудили дела за использование коммунистической символики

В Николаевской, Одесской, Житомирской и Запорожской областях Украины возбудили уголовные дела из-за использования коммунистической символики, в том числе георгиевской ленты, сообщил замглавы украинской Нацполиции Александр Фацевич.

В частности, флаги красного цвета с коммунистической символикой были закреплены на доме в Николаевской области, на территории ООО «Автомир» в Житомирской области и возле памятника «Воинам-автомобилистам» в Запорожье.

Жительница Николаевской области также установила на доме две фотографии с георгиевской лентой.

«По всем событиям полицией возбуждены уголовные производства», — цитирует представителя Нацполиции Украины РИА Новости.

Кроме того, в посёлке Очаков Николаевской области во время торжественного шествия с возложением цветов у памятника Неизвестному Солдату у одного из участников был обнаружен красный флаг «с изображением запрещённой законом символики», возбуждено дело.

В Одессе также возбудили дело в отношении 63-летнего жителя, который пришёл в парк Шевченко с георгиевской лентой. Ещё одно дело открыто по факту изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты в Одесской области.

Накануне в украинской полиции напомнили, что в стране действует запрет на «использование символики тоталитарных режимов», в том числе изготовление и пропаганду георгиевской ленты.