На Украине возбудили дела за использование коммунистической символики
- © РИА Новости / Павел Лисицын
В частности, флаги красного цвета с коммунистической символикой были закреплены на доме в Николаевской области, на территории ООО «Автомир» в Житомирской области и возле памятника «Воинам-автомобилистам» в Запорожье.
Жительница Николаевской области также установила на доме две фотографии с георгиевской лентой.
«По всем событиям полицией возбуждены уголовные производства», — цитирует представителя Нацполиции Украины РИА Новости.
Кроме того, в посёлке Очаков Николаевской области во время торжественного шествия с возложением цветов у памятника Неизвестному Солдату у одного из участников был обнаружен красный флаг «с изображением запрещённой законом символики», возбуждено дело.
В Одессе также возбудили дело в отношении 63-летнего жителя, который пришёл в парк Шевченко с георгиевской лентой. Ещё одно дело открыто по факту изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты в Одесской области.
Накануне в украинской полиции напомнили, что в стране действует запрет на «использование символики тоталитарных режимов», в том числе изготовление и пропаганду георгиевской ленты.