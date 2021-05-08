На Украине напомнили об ответственности за ношение георгиевской ленты

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На Украине действует запрет на «использование символики тоталитарных режимов», в том числе изготовление и пропаганду георгиевской ленты, напомнили в украинской Национальной полиции.
На Украине напомнили об ответственности за ношение георгиевской ленты
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Изготовление и пропаганда георгиевской ленты влечёт за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих её изображения», — говорится в заявлении.

В то же время изготовление и распространение коммунистической и нацистской символики, а также пропаганда данных режимов предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Закон о запрете георгиевской ленты начал действовать на Украине летом 2017 года. На территории страны нельзя публично использовать, демонстрировать, носить и распространять ленту и её изображения.

Ранее депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил уверенность, что, несмотря на период «перекручивания истории» властью на Украине, современных украинских фашистов ждёт их «май 1945-го».

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