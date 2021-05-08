Депутат Рады пообещал фашистам на Украине «свой май 1945-го»

Депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил уверенность, что, несмотря на период «перекручивания истории» властью на Украине, современных украинских фашистов ждёт их «май 1945-го».

«К сожалению, половина народных депутатов не знает историю своей страны, либо же просто бредит, интерпретируя страшные события Великой Отечественной войны... Уверен: как бы фашисты ни маскировались, они всегда остаются фашистами. И в наше время для нашей страны это, к сожалению, очень актуально», — цитирует его пресс-служба фракции.

Рабинович отметил, что, хотя на Украине победила так называемая идеология 23%, 90% населения страны — «потомки победителей, а не тех, кто прятался по схронам и стрелял в спину».

«Наше стремление победить фашизм — оно сильнее!.. Да, в стране беда! В стране «жебракуют» не только ветераны, но и остальные граждане... Но ведь мы помним, что после 1942 и 1943 годов наступил май 1945-го. И я уверен, что нынешних фашистов ждёт их «май 1945-го», — подчеркнул украинский политик.

Ранее на Украине возбудили уголовное дело из-за марша в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина», который прошёл в Киеве.

В марте Рабинович назвал указ украинского президента Владимира Зеленского о закрытии трёх телеканалов — «112 Украина», ZIK и NEWSONE проявлением фашизма в «зелёном» виде.