Политолог Бальбек назвал решение Латвии по георгиевским ленточкам «варварским национализмом»

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Анастасия Белоусова
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT осудил решение латвийского сейма о запрете георгиевских ленточек на публичных мероприятиях.
Политолог Бальбек назвал решение Латвии по георгиевским ленточкам «варварским национализмом»
  • РИА Новости

«А как быть с исторической памятью, ведь латышские стрелки в императорской России с гордостью носили Георгиевские кресты с той самой ленточкой. Они теперь тоже вне закона? Или фотографии предков этих самых латышских депутатов теперь замажут или вообще изымут из официального обращения? Латвия стала очень забывчивой страной, но зато очень быстро превратилась в антироссийское государственное образование, я бы сказал, скатилась до уровня варварского национализма», — заявил политолог.

По его словам, то, что происходит в Латвии, — это «подмена понятий».

«Теперь, согласно латышской государственной политике, люди с Георгиевскими крестами и бантами, заслужившими эти награды за личную храбрость в бою, видимо, предатели. А те подлецы, которые помогали немецким нацистам расстреливать и сжигать мирное население, — это, оказывается, герои нации. Какая-то отвратительная подмена понятий. И эти люди называют себя европейцами и пытаются нас учить жить? Решение латышских депутатов вызывает омерзение», — заключил Бальбек.

Ранее сейм Латвии утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.

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