Захарова прокомментировала возможный запрет георгиевских ленточек в Латвии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала законопроект, который может ввести запрет на ношение георгиевских ленточек в Латвии.

«Готовящееся законодательное решение, по нашему убеждению, в очередной раз подтвердило бы представление о Латвии как о стране, в которой не только глорифицируется нацизм... но и ведётся ожесточённая война с историческими символами», — приводит её слова сайт МИД России.

Захарова отметила, что инициатором «драконовского законопроекта» следует знать историю георгиевской ленты, которая связана не только со Второй мировой войной.

По мнению российского дипломата, международные структуры не должны оставить эти «провокационные шаги» без внимания.

19 марта комиссия латвийского парламента по правам человека и общественным делам поддержала во втором чтении поправки к закону о собраниях, шествиях и пикетах, внесённые ранее партией «Национальное объединение». Инициатива предполагает запрет на ношение военной формы «тоталитарных режимов» во время публичных мероприятий. Нарушителям будет грозить штраф до €140 евро для физических лиц и до €1420 — для юридических.

Ежегодно 9 мая у памятника Освободителям Риги собираются сотни тысяч человек, чтобы отпраздновать День Победы. Многие приходят с георгиевскими ленточками.