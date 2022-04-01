«Реваншистские рестрикции»: как власти Латвии пытаются запретить празднование Дня Победы

Парламент Латвии запретил публичные мероприятия, пропагандирующие нацизм и коммунизм, а также акции на расстоянии менее 200 м от памятников Красной армии. Такие поправки в закон о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий принял латвийский сейм. Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров назвал решение парламента республики свидетельством того, что «в Латвии побеждает неонацизм». Ранее в МИД РФ заявили, что цель Риги — отменить празднование 9 Мая. По мнению экспертов, повышение политического напряжения в отношениях с Москвой может привести к серьёзному ухудшению экономического положения Латвии.

Латвийский сейм в окончательном чтении одобрил поправки в закон о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. Об этом сообщается на сайте парламента прибалтийской республики.

Теперь гражданам республики запрещено проводить какие-либо собрания или акции на расстоянии менее 200 м от любого памятника, прославляющего Красную армию и Победу над нацистской Германией. Кроме того, латвийские депутаты запретили проводить публичные мероприятия, где пропагандируется нацизм и коммунизм.

«Согласно закону, также запрещено прославление нацистского и коммунистического режимов во время общественных мероприятий, в том числе празднование дней рождений представителей этих идеологий, годовщин сражений и побед, а также (дат) полной или частичной оккупации территории свободных и независимых государств», — говорится в сообщении сейма.

Один из авторов законодательных изменений — председатель комиссии сейма по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш — ранее инициировал запрет на использование георгиевской ленточки, объяснив эту норму борьбой с «тоталитарной идеологией», которую якобы продвигает Россия. В Москве решение латвийских властей назвали «последовательной реинкарнацией фашизма».

Как сообщает агентство Sputnik, в ходе прошедших дебатов в сейме Кайминьш заявил, что новые поправки, по существу, запрещают проведение Дня Победы в Латвии.

Кроме того, обновлённый закон о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий запрещает демонстрацию символов военной агрессии. Из слов Кайминьша следует, что речь, в частности, идёт о символике спецоперации РФ на Украине — букв «Z» или «V».

«Нацистские законы»

В поддержку поправок в закон о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий проголосовали 69 депутатов сейма, 15 парламентариев не поддержали их. Один из противников — депутат от партии «Согласие» Борис Цилевич заявил с трибуны законодательного органа Латвии, что новелла унижает граждан прибалтийской страны.

«Единственная цель этого предложения — унизить людей, предки которых погибли в борьбе с нацизмом. Иной цели я здесь не вижу», — цитирует ТАСС Цилевича.

Предсказуемо резко на поправки отреагировали и в России. В комментарии RT первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров расценил результат голосования Сейма как свидетельство того, что «в Латвии побеждает неонацизм».

Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков

Legion-Media

«Я думаю, что они (депутаты Сейма. — RT) могут принимать сколько угодно законов, но латыши, которым дорога память о Победе, продолжат отмечать 9 мая в кругу семьи и посещать захоронения (советских воинов. — RT). И это отношение никакими нацистскими законами не поменять», — уверен Джабаров.

Как считает сенатор, нынешних властей Латвии раздражают любые мероприятия, связанные с чествованием Красной армии, чего нельзя сказать о ежегодно проводимых акциях в память о коллаборационистах и тех латышах, кто в годы Второй мировой войны воевал на стороне нацистской Германии в рядах СС.

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой назвал новые поправки сейма Латвии частью процесса «тотального переписывания истории», который наблюдается сейчас в Европе и на Украине.

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«Там, где не искажают факты так нагло, просто умалчивают о том, что не вписывается в концепцию «Россия — агрессор». В результате даже европейские министры и политики не знают каких-то простых и очевидных вещей вроде того, что Крым — это исторически часть России», — написал Толстой в своём Telegram-канале.

Незадолго до принятия поправок в законодательство Латвии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что не удивлена намерениям парламентариев. По её словам, спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины стала лишь предлогом для отмены празднования в республике Дня Победы.

«Латвия давно имеет дурную репутацию страны, в которой на самом высоком уровне предпринимаются попытки фальсификации истории нацизма. Фиксируются многочисленные случаи осквернения мемориалов памяти тем, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом, поэтому всё-таки злобные, реваншистские рестрикции, они оскорбляют память жертв Второй мировой войны», — сказала Захарова.

«Понесут убытки»

Опрошенные RT эксперты полагают, что поправки в закон Латвии о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий имеют общую природу с украинским пакетом норм о декоммунизации, принятом в апреле 2015 года.

Почти семь лет назад этими документами киевский режим приравнял советскую символику к нацистской, их публичная демонстрация была запрещена. Однако на практике действие законов распространялось только на атрибутику СССР. Неонацистские организации на Украине беспрепятственно продолжали действовать и проводить свои акции, а бывшие нацистские коллаборационисты получили специальный статус и льготы.

Марш легионеров СС в Риге

РИА Новости

© Sputnik / Оксана Джадан

В разговоре с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич заявил, что Рига и Киев проводят одну и ту же идеологическую политику. Разница лишь в том, что националисты и власти Украины действуют гораздо жёстче.

«На Украине давно избивают и убивают людей за взгляды, которые не встраиваются в националистическую конъюнктуру. В Латвии пока такого нет, но в идейном отношении мы наблюдаем одно и то же явление — это возрождение нацизма. Нынешняя ситуация лишний раз доказывает, что идеология Гитлера пустила глубокие корни и осталась актуальной для многих политиков в Европе», — считает Межевич.

Эксперт уверен, что новые поправки, принятые сеймом Латвии, как и другие законы прибалтийской страны, не затронут интересы ультраправой части населения, которая публично почитает коллаборационистов.

«Я не удивлюсь, если эти поправки по запрету приближаться к памятникам Красной армии станут почвой для подготовки закона о сносе, может быть, и всех монументов, связанных с СССР», — предположил Межевич.

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Политолог считает, что в настоящее время на волне русофобии, которая развернулась в западном мире из-за спецоперации РФ на Украине, Латвия пытается ухудшить положение русскоязычных граждан, проживающих на территории республики.

В свою очередь, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков полагает, что русофобская политика может обернуться для Латвии серьёзными негативными экономическими последствиями. В беседе с RT эксперт напомнил, что Рига страдает от деиндустриализации, оттока трудоспособного населения, безработицы и снижения транзита товаров через её территорию.

«Ухудшая политические отношения с Москвой, Рига рискует ухудшить своё и без того не слишком устойчивое экономическое положение. В первую очередь может пострадать транспортная отрасль — Россия и Белоруссия могут серьёзно сократить транзит своей продукции через территорию Латвии. Тем более у Москвы и Минска есть своя инфраструктура для перевалки грузов через северо-запад РФ», — пояснил Межевич.

Ранее в российском МИД предупредили, что Москва может переориентировать грузопотоки, если Латвия присоединится к западным санкциям и запретит заход в свои гавани судов из России.

По прогнозам Минтранспорта Латвии, при худшем сценарии страна может лишиться до 85% грузов из России. Грузооборот через Ригу может сократиться на две трети, через Вентспилсский порт — на 45%, через Лиепайский порт — на 10—20%.

День Победы в Латвии

Legion-Media

О болезненных последствиях санкций против России предупреждал в начале марта и президент Банка Латвии Мартиньш Казакс. По его словам, в связи с ростом цен на энергоресурсы и подорожанием продуктов питания инфляция в Латвии растёт и продлится гораздо дольше, чем прогнозировалось ранее.

Максим Чирков полагает, что санкции против РФ и ответные действия Москвы способны нанести серьёзный ущерб латвийской экономике.

«Конечно, взаимные экономические ограничения и транспортная вакханалия никому не нужны. Все стороны понесут убытки, но удар по Латвии, где практически нет промышленности, будет особенно ощутимым. Рига и другие прибалтийские страны могли бы спокойно зарабатывать на транзите, но из-за своей неразумной политики они рискуют оказаться в проигравших», — резюмировал Чирков.