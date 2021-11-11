Захарова прокомментировала голосование сейма Латвии о запрете георгиевских ленточек

Официальный представитель МИД России Мария Захаров прокомментировала голосование парламента Латвии о запрете георгиевских ленточек в стране.

Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.

«В этой стране мы наблюдаем последовательную реинкарнацию фашизма: запрещение символики борцов с фашистскими преступниками и одновременно легализация шествий ветеранов ваффен-СС», — отметила дипломат.

Также Захарова подчеркнула, что георгиевской является муаровая лента медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

«Значит ли это, что теперь проживающим в Латвии ветеранам нельзя носить её даже в праздничные дни?» — написала она.

Ранее сейм Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.