Захарова прокомментировала голосование сейма Латвии о запрете георгиевских ленточек
- РИА Новости
Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
«В этой стране мы наблюдаем последовательную реинкарнацию фашизма: запрещение символики борцов с фашистскими преступниками и одновременно легализация шествий ветеранов ваффен-СС», — отметила дипломат.
Также Захарова подчеркнула, что георгиевской является муаровая лента медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».
«Значит ли это, что теперь проживающим в Латвии ветеранам нельзя носить её даже в праздничные дни?» — написала она.
Ранее сейм Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.