Захарова прокомментировала голосование сейма Латвии о запрете георгиевских ленточек

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Официальный представитель МИД России Мария Захаров прокомментировала голосование парламента Латвии о запрете георгиевских ленточек в стране.
Захарова прокомментировала голосование сейма Латвии о запрете георгиевских ленточек
  • РИА Новости

Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.

«В этой стране мы наблюдаем последовательную реинкарнацию фашизма: запрещение символики борцов с фашистскими преступниками и одновременно легализация шествий ветеранов ваффен-СС», — отметила дипломат.

Также Захарова подчеркнула,  что георгиевской является муаровая лента медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

«Значит ли это, что теперь проживающим в Латвии ветеранам нельзя носить её даже в праздничные дни?» — написала она.

Ранее сейм Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.

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