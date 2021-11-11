Сенатор Цеков обвинил Латвию в русофобии из-за решения о запрете георгиевских лент
- РИА Новости
«Конечно, они историю совершенно не уважают. Вот такая у них демократия», — сказал сенатор.
По его словам, георгиевская ленточка — это символ Советской армии.
«Армии, которая освобождала Европу от фашизма, в том числе освободила Латвию. И в данном случае, конечно, должно быть уважение. Это один ещё показатель русофобии, которая изъявляется в политике, которую проводит нынешняя Латвия. Латвия после распада СССР как выбрала русофобский курс, так его и придерживается», — заключил Цеков.
Ранее сейм Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.