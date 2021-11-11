Сенатор Цеков обвинил Латвию в русофобии из-за решения о запрете георгиевских лент

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT решение парламента Латвии о запрете на использование георгиевских ленточек.

«Конечно, они историю совершенно не уважают. Вот такая у них демократия», — сказал сенатор.

По его словам, георгиевская ленточка — это символ Советской армии.

«Армии, которая освобождала Европу от фашизма, в том числе освободила Латвию. И в данном случае, конечно, должно быть уважение. Это один ещё показатель русофобии, которая изъявляется в политике, которую проводит нынешняя Латвия. Латвия после распада СССР как выбрала русофобский курс, так его и придерживается», — заключил Цеков.

Ранее сейм Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.