Сенатор Цеков обвинил Латвию в русофобии из-за решения о запрете георгиевских лент

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Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT решение парламента Латвии о запрете на использование георгиевских ленточек.
Сенатор Цеков обвинил Латвию в русофобии из-за решения о запрете георгиевских лент
  • РИА Новости

«Конечно, они историю совершенно не уважают. Вот такая у них демократия», — сказал сенатор.

По его словам, георгиевская ленточка — это символ Советской армии.

«Армии, которая освобождала Европу от фашизма, в том числе освободила Латвию. И в данном случае, конечно, должно быть уважение. Это один ещё показатель русофобии, которая изъявляется в политике, которую проводит нынешняя Латвия. Латвия после распада СССР как выбрала русофобский курс, так его и придерживается», — заключил Цеков.

Ранее сейм Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.

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