Лингвистический бумеранг: почему латвийские чиновники предлагают отказаться от латышского языка в науке

В Латвии предложили обязать научное сообщество писать докторские диссертации на английском языке. Инициатива исходит от руководства вузов страны, и за неё выступают главным образом специалисты, работающие в сфере точных наук. Идея нашла поддержку в Министерстве образования. Однако представители гуманитарных дисциплин раскритиковали это предложение, заявив, что перевод диссертаций на английский подорвёт позиции латышского языка. Эксперты отмечают, что практика переводов научных работ на английский является общепринятой. Однако в Латвии, где русский язык фактически находится под запретом, подобная инициатива является проявлением двойных стандартов, считают аналитики.

В Латвии предлагают обязать учёных писать свои докторские диссертации на английском языке. Соответствующая инициатива исходит от руководства ряда латвийских вузов, поддерживают её и в Министерстве образования республики. При этом главными сторонниками такой реформы выступают представители точных наук.

Законы Латвии не запрещают писать научные работы на английском языке — значительная часть вузовских диссертаций по точным наукам уже сейчас пишется именно на нём. Однако, по мнению инициаторов реформы, обязательный перевод диссертаций на английский язык позволит расширить участие мировых экспертов высокого уровня в оценке исследований.

По словам официального представителя латвийского Министерства образования Даце Янсоне, такая мера также облегчит для молодых латвийских исследователей процесс интеграции в «международные исследовательские сети» и упростит их общение с коллегами.

Требование перевести написание докторских диссертаций на английский язык поддерживает и латвийская Ассоциация молодых учёных. По мнению её членов, это может повысить конкурентоспособность латвийской науки и позволит ей выйти за рамки немногочисленного латвийского научного сообщества.

Как отметила глава этого объединения Иева Силиня, в стране насчитывается всего порядка трёх тысяч учёных, и в таких условиях сложно рассчитывать на всестороннюю и объективную оценку исследований со стороны экспертного сообщества.

Директор латвийского Института органического синтеза, создатель лекарственного препарата мельдоний, академик Иварс Калвиньш в лаборатории латвийского Института органического синтеза в Риге

РИА Новости

© Оксана Джадан

При этом использование преимущественно латышского языка уместно будет сохранить для тем, связанных исключительно с местной спецификой, считают авторы идеи.

Однако предложение руководства технических вузов натолкнулось на протест со стороны гуманитариев. Как заявила СМИ председатель правления Латвийской ассоциации прикладной филологии Инга Кайя, этой инициативой обществу фактически подаётся сигнал о ненужности латышского языка.

«Таким образом обществу даётся довольно чёткий сигнал — ну зачем вам этот латышский язык? Это скажется не только на учёных, но и на всём обществе в целом», — считает она.

Представители гуманитарных наук настаивают на том, что отказ от диссертаций на латышском языке приведёт к постепенному исчезновению научных работ, которые будут написаны на нём.

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Открытое письмо с призывом отказаться от перехода на английский язык при написании докторских диссертаций подписали 450 гуманитарных деятелей — преподаватели, литераторы и переводчики.

Любой желающий может высказаться по этому вопросу до 6 декабря, после чего Министерство образования намерено направить инициативу на рассмотрение кабмина.

«Установка партии»

Согласно принятому в 1999 году латвийскими властями закону, все языки, за исключением латышского и ливского, имеют на территории республики статус иностранных. Исключение не было сделано даже для русского языка, несмотря на то что на нём говорят 40% населения республики.

Так, общение в государственных учреждениях и общественной сфере должно вестись именно на латышском языке, публичные мероприятия также должны проводиться на государственном языке либо переводиться на него.

Министр образования Илга Шуплинска

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© Ilga Šuplinska

В стране действует даже специальная языковая служба — основанный в 1992 году Центр государственного языка, который уполномочен накладывать штрафы и приостанавливать работу учреждений за нарушение языковых законов.

Кроме того, в 2018 году в Латвии был принят закон, обязывающий все учебные учреждения перейти на преподавание на государственном языке. Исключение было сделано только для младших классов. Таким образом, после переходного периода в стране будут ликвидированы русскоязычные школы.

Однако на англоязычные учебные учреждения новые поправки не распространяются, о чём позаботился предшественник Илги Шуплинска на посту министра образования Карлис Шадурскис. Он внёс в закон поправку, разрешающую обучение на языках Евросоюза, к которым относится и английский.

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В свою очередь, Илга Шуплинска в статусе главы Минобра продолжила реализацию так называемой реформы образования. К примеру, она категорически отказывается отвечать на вопросы журналистов на русском языке, мотивируя это «установкой партии» — Шуплинска является членом Новой консервативной партии. Как пояснила министр в эфире латвийского радио Baltkom, она воспринимает отказ от русского языка как «тренировку», которая показывает, могут ли латвийцы говорить на латышском или нет.

«Если бы мы, например, были в Литве, то я бы перешла и общалась с вами на русском языке. Но в Латвии, и это моё личное мнение, ситуация с госязыком не настолько хороша, как хотелось бы», — заявила политик.

На этом фоне распространение английского языка латвийских чиновников не смущает, отмечают эксперты. Таким образом, по их мнению, это является ярким проявлением двойных стандартов.

«Один из упрёков, звучавших со стороны латвийской элиты в адрес советского времени, касается того, что учёных заставляли писать диссертации на русском языке, — напомнила в беседе с RT глава Русского союза Латвии (РСЛ), латвийский политик Татьяна Жданок. — А теперь те люди, которые занимались этими обличениями, сами отстаивают написание диссертаций на английском. Сложно воспринимать позицию правительства без иронии».

Языковой бумеранг

При этом Жданок констатировала, что в самой инициативе о переводе диссертаций на английский язык нет ничего плохого.

«Традиционно большинство стран используют английский язык для публикации научных работ в области математики и других точных наук. Конечно, учёные заинтересованы в том, чтобы их работы были доступны для зарубежных коллег. Скандал, который сейчас разразился в Латвии из-за английского и латышского языков — это своего рода бумеранг, который вернулся к тем, кто не признавал необходимости использования разных языков в образовании и науке», — считает эксперт.

Жданок считает, что регламентировать использование языка в научной сфере вообще не нужно, а введённый ранее запрет на использование русского языка в латвийской системе образования был реализован не столько для защиты латышского языка, сколько для дискриминации русского.

«При всех разговорах о защите латышского языка обучению ему в стране уделяется мало внимания. Нет хороших учебников, хорошей литературы, как нет и бесплатных курсов латышского языка», — отметила эксперт.

Библиотека Технического университета в Латвии

© Wojtek RADWANSKI / AFP

В свою очередь, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в беседе с RT выразил мнение, что исследования в сфере точных и естественных наук, в области механики и инженерии должны выходить на языке ведущих научных журналов, а значит, должны переводиться на английский.

«На самом деле, за последние десятилетия с точки зрения академического развития Латвия вернулась к уровню начала прошлого века, это тупик. Противники перевода диссертаций на английский язык, латышские патриоты, говорят о необходимости возрождения популярности латышского языка. Такие примеры в мире есть. Самый яркий пример — возвращение еврейского народа к языку своих предков. Но сомнительно, что этот пример можно применить к современной Латвии. В целом попытки искусственного сохранения и поддержания интереса к языку малопродуктивны», — отметил Межевич.

Отметим, что российская сторона неоднократно выражала свою озабоченность в связи с политикой латвийских властей в отношении русского языка. Так, в минувший четверг, 21 ноября, в МИД РФ так прокомментировали отказ Конституционного суда Латвии удовлетворить иск о сохранении частных школ с преподаванием на русском языке.

«Это политически мотивированное решение лишает русскоязычных жителей Латвии последней возможности получать образование на родном языке, причём за свои собственные деньги. Подобная вопиющая дискриминация идёт вразрез с обязательствами Латвии в рамках основополагающих международных правовых инструментов», — отметили в дипведомстве.

Там добавили, что проводимая латвийскими властями политика «языкового террора» неоднократно подвергалась предметной критике со стороны авторитетных международных организаций, включая Совет Европы и ОБСЕ.

«Призываем международное правозащитное сообщество усилить воздействие на латвийские власти в условиях, когда в этой прибалтийской стране сложилась критическая для национальных меньшинств ситуация в языковой сфере», — подчеркнули в МИД.