Депутаты латвийского сейма оспорили в Конституционном суде реформу образования
- РИА Новости
«Оспариваются последние принятые поправки, которые предусматривают практически полный перевод среднего образования только на латышский язык и существенно ограничивают возможности использования языков меньшинств на уровне основного образования. Это нарушает сразу несколько статей Конституции», — пояснил Цилевич.
По мнению составителей иска, «реформа не обеспечит равных возможностей получения качественного образования для всех детей, не полностью соответствует конституционным гарантиям прав национальных меньшинств».
«Ну и главное — мы считаем, что такие вопросы должны решаться не в политизированном и тем более предвыборном контексте, а на основе очень чёткого объективного юридического анализа, конституционных гарантий и международных обязательств Латвии», — добавил депутат.
Он пояснил, что по закону обратиться в Конституционный суд с подобным иском депутаты могут в составе не менее пятой части членов сейма.
Однопалатный парламент Латвии состоит из 100 депутатов.
В начале апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил постепенный перевод школ национальных меньшинств, в том числе русскоязычных, на обучение на латышском языке.
1 мая в Риге состоялось шествие, участники которого совместили демонстрацию с акцией протеста против перевода школ на латышский язык обучения. В акции приняли участие тысячи человек.