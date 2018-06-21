Депутаты латвийского сейма оспорили в Конституционном суде реформу образования

Депутаты латвийского сейма оспорили в Конституционном суде проводимую в стране реформу образования, которая в том числе ограничивает возможность детей учиться на русском языке. Иск, подписанный 20 парламентариями, был подан в четверг, 21 июня. Об этом RT рассказал один из истцов, член сейма Борис Цилевич.

«Оспариваются последние принятые поправки, которые предусматривают практически полный перевод среднего образования только на латышский язык и существенно ограничивают возможности использования языков меньшинств на уровне основного образования. Это нарушает сразу несколько статей Конституции», — пояснил Цилевич.

По мнению составителей иска, «реформа не обеспечит равных возможностей получения качественного образования для всех детей, не полностью соответствует конституционным гарантиям прав национальных меньшинств».

«Ну и главное — мы считаем, что такие вопросы должны решаться не в политизированном и тем более предвыборном контексте, а на основе очень чёткого объективного юридического анализа, конституционных гарантий и международных обязательств Латвии», — добавил депутат.

Он пояснил, что по закону обратиться в Конституционный суд с подобным иском депутаты могут в составе не менее пятой части членов сейма.

Однопалатный парламент Латвии состоит из 100 депутатов.

В начале апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил постепенный перевод школ национальных меньшинств, в том числе русскоязычных, на обучение на латышском языке.

1 мая в Риге состоялось шествие, участники которого совместили демонстрацию с акцией протеста против перевода школ на латышский язык обучения. В акции приняли участие тысячи человек.