В Минобрнауки Латвии предложили запретить обучение на русском в частных вузах и колледжах

Министерство образования и науки Латвии выступило с предложением запретить обучение на русском языке в частных вузах и колледжах страны. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на ведомство.

Поправками к закону предлагается обязать частные вузы и колледжи реализовывать свои программы обучения на том же языке, что и государственные.

При этом учебным заведениям могут разрешить завершить обучение по уже начатым программам на других языках. Однако, как уточняется, после 1 января 2019 года приём студентов на такие программы будет запрещён.

По данным Минобрнауки страны, в прошлом году в частных вузах Латвии учились около 15,5 тыс. человек, 34% из них — на русском языке.

Ранее полиция Латвии возбудила уголовное дело после проведения собрания, участники которого выразили протест против перевода школ на латышский язык.

В апреле в Латвии утвердили перевод русских школ на латышский язык обучения.