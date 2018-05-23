В Минобрнауки Латвии предложили запретить обучение на русском в частных вузах и колледжах
- РИА Новости
Поправками к закону предлагается обязать частные вузы и колледжи реализовывать свои программы обучения на том же языке, что и государственные.
При этом учебным заведениям могут разрешить завершить обучение по уже начатым программам на других языках. Однако, как уточняется, после 1 января 2019 года приём студентов на такие программы будет запрещён.
По данным Минобрнауки страны, в прошлом году в частных вузах Латвии учились около 15,5 тыс. человек, 34% из них — на русском языке.
Ранее полиция Латвии возбудила уголовное дело после проведения собрания, участники которого выразили протест против перевода школ на латышский язык.
В апреле в Латвии утвердили перевод русских школ на латышский язык обучения.