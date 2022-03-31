«Извлечь максимум дивидендов»: почему в Литве снова заговорили о транспортной блокаде Калининграда

Решение о возможной остановке транзита в Калининградскую область должны принять в ЕС. Об этом заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте. Сейчас литовские власти готовятся сопровождать российские поезда вертолётами, армия проверяет составы на границе, прежде чем пропустить в страну. Ранее министры транспорта стран Прибалтики и Польши обратились к ЕС с призывом заблокировать перемещение российских грузов по территории союза. Эксперты напоминают, что подобные настроения развиваются в Польше и Прибалтике уже давно и сейчас в очередной раз активизировались. Однако Россия может дать жёсткий ответ в случае возможного прекращения калининградского транзита.

Для остановки транзита грузов через литовскую территорию в Калининградскую область требуется решение Евросоюза. Об этом заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

«В настоящее время мы ожидаем оценки Евросоюза. Моей как главы МВД задачей является обеспечение безопасности в данной ситуации, обеспечение того, чтобы жители Литвы не чувствовали себя в опасности», — приводит слова министра ТАСС.

Агне Билотайте также заявила, что Литва намерена усилить охрану калининградского транзита, и на эти цели Вильнюс надеется получить дополнительную финансовую поддержку Евросоюза.

Она добавила, что уже сейчас на транзитные поезда на литовской границе устанавливается «специальное оборудование», с помощью которого отслеживаются остановки состава и «нетипичные действия».

Глава МВД Литвы Агне Билотайте

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«Кроме того, в определённых ситуациях будут поднимать вертолёт. Сегодня мы обсудили и возможность сопровождения поездов вертолётами — это уже сейчас осуществляется, но мы договорились укрепить эту часть. Вертолёты сопровождали бы поезд во время всего транзитного переезда», — цитирует министра Delfi.

Билотайте добавила, что авиация будет сопровождать не все транзитные поезда. На границе Литвы все составы будут проверяться военными на предмет наличия в них армейских грузов или военнослужащих.

Решительный ответ

Напомним, действующее с 2003 года соглашение между ЕС и РФ предусматривает облегчённые правила проезда россиян через литовскую территорию в Калининград.

В конце февраля 2022 года глава литовского правительства Ингрида Шимоните заявила, что решение об остановке транзита в Калининградскую область может принимать только Евросоюз.

«Это отдельное соглашение между ЕС и РФ. Я бы хотела, чтобы мы в такое не вмешивались, поскольку это не решение Литвы. Мы можем закрыть воздушное пространство, но решение по поводу калининградского транзита — решение ЕС», — подчеркнула политик.

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Спустя почти месяц после заявления главы правительства Литвы министры транспорта стран Балтии и Польши призвали Евросоюз заблокировать перевозки грузов в Россию и Белоруссию по территории стран — участниц союза. Кроме того, министры выступили за введение запрета на заход российских и белорусских судов в порты на всей территории ЕС.

«Запрет на перевозку товаров российскими и белорусскими грузовиками и вхождение судов этих двух стран в порты даст наибольший эффект, если будет принят на уровне ЕС», — заявил министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис.

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Как отметил в комментарии RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко,железнодорожный транзит складывается из трёх компонентов. Один из них — пассажирский поток. Ранее были закреплены его упрощённые условия, этого удалось добиться только усилиями российской стороны. Грузовой транзит связан со снабжением Калининграда товарами. А также есть военный транзит, который включает доставку военных грузов в российский эксклав.

«Литва не раз пыталась ограничить транзит, но получала каждый раз по рукам и от России, и от ЕС. Неудивительно, что сейчас эти разговоры снова зазвучали, скорее всего, все эти инициативы сгенерированы американскими партнёрами Вильнюса. Власти Литвы сами не раз давали понять, что ориентируются в большей мере на США, чем на ЕС», — пояснил эксперт.

В декабре 2021 года литовский Минтранс зарегистрировал законопроект о запрете транзита грузов из Белоруссии. В документе говорилось, что реализация этого решения остановит поставки удобрений белорусской компании «Беларуськалий» через территорию Литвы.

Комментируя эту инициативу литовского ведомства, губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что законопроект угрожает продовольственной и экономической безопасности региона.

Антон Алиханов

© РИА Новости / Михаил Климентьев

«Я очень переживаю, что слышны какие-то инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы. И прошу у всех помощи. Вообще-то, есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем — продукты, стройматериалы и не только», — подчеркнул Алиханов в интервью РИА Новости.

По информации калининградских СМИ, на практике транзит товаров в регион тормозится уже сейчас — товаропотоку мешают многочисленные проверки на границе. Как отмечали в конце прошлого года представители транспортной отрасли, на белорусско-литовской границе фуры вынуждены простаивать по 10—11 дней, прежде чем получают разрешение на проезд.

По мнению руководителя отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрия Данилова, Вильнюс пытается извлечь из общей политической напряжённости выгоды для себя.

«В Литве ситуацию рассматривают как возможность извлечь максимум дивидендов со стороны ЕС. Литовские политики повышают такими инициативами свой рейтинг внутри Евросоюза, ставят неудобные вопросы перед Брюсселем», — отметил эксперт в беседе с RT.

«Болезненные для Литвы контрмеры»

Ситуация ещё больше обострилась на фоне специальной военной операции на Украине. Калининград давно привлекает внимание натовских военных стратегов, а сейчас в некоторых странах зазвучали прямые угрозы.

В марте 2022 года экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак призвал «поднять вопрос о Калининграде», который якобы «является территорией Польши».

Комментируя это заявление, российский посол в Польше Сергей Андреев отметил, что такие скандальные выступления являются «традицией» для польских отставных генералов, которые таким образом привлекают к себе внимание.

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Однако в Киеве провокационное заявление польского военного восприняли всерьёз: секретарь украинского СНБО Алексей Данилов заявил, что претензии Польши на Калининград помогли бы Украине.

По мнению экспертов, тема якобы «оккупированного» Россией Калининграда бродит в умах польских и прибалтийских политиков с начала 1990-х годов.

«Эти разговоры то набирают силу, то снова затихают, хотя на самом деле они не имеют под собой никаких оснований. Наши права на Калининград были утверждены на Потсдамской конференции. Это целый комплекс договорённостей, по которым Польше отошли некоторые германские земли, например. Так что для польской стороны подобные разговоры особенно неуместны», — напомнил Владимир Оленченко.

По словам эксперта, если ЕС согласится на полное прекращение сухопутного транзита в Калининградскую область, это не обернётся для эксклава блокадой.

«Грузы и пассажиры просто будут доставляться по морю или авиацией. И Россия может принять болезненные для Литвы контрмеры. Дело в том, что весь литовский транспортный бизнес зиждется на транзите через Россию в страны Центральной Азии. Так что при желании мы тоже можем создать Литве большие проблемы», — подытожил Оленченко.