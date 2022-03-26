Посол России прокомментировал слова польского генерала о принадлежности Калининграда

Российский посол в Польше Сергей Андреев в эфире программы «Соловьёв LIVE» прокомментировал предложение польского генерала Вальдемара Скшипчака «поднять вопрос о принадлежности» Калининграда.

«Это такая традиция. Отставные генералы здесь очень любят поболтать на разные темы и привлечь к себе внимание, доказать, что они ещё ого-го. Люди уже не у дел, ответственности за свои слова не несут, поэтому чувствуют полную свободу полёта фантазии», — цитирует Андреева РИА Новости.

По его словам, жители Польши в интернете уже задаются вопросом, когда Кёнигсберг принадлежал Польше.

Скшипчак ранее сообщил о притязаниях Варшавы на территорию Калининграда в эфире местного телеканала Super Express.

По его мнению, эта территория «никогда не была русской» и исторически принадлежала Пруссии и Польше.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на предложение польского генерала Вальдемара Скшипчака «поднять вопрос о принадлежности» Калининграда.