«Наивная вера в превосходство»: в России ответили на слова генерала ВВС США о планах атаки на Калининградскую область

Россия поддерживает должный уровень безопасности всех регионов страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В свою очередь, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал власти США заняться решением реально существующих проблем, а не пытаться формулировать «дурацкие идеи». Так они прокомментировали слова командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеффри Ли Харригяна, который рассказал о «плане» Вашингтона по преодолению системы ПВО Калининградской области. В Минобороны назвали легкомысленными такие слова, а официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в Москве классифицируют подобную риторику как угрозы в свой адрес. Причём, подчеркнула дипломат, такие заявления говорят не только о безответственности, но и о глупости говорящего. По мнению экспертов, поведение Харригяна может способствовать обострению ситуации в регионе.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал глупостью заявление командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеффри Ли Харригяна о плане по прорыву ПВО в районе Калининграда. Глава кабмина отметил, что американской стороне стоит заниматься реальными проблемами, а не пытаться формулировать «дурацкие идеи», не имеющие никаких шансов на реализацию.

«С одной стороны, не все глупые высказывания американских генералов нужно комментировать. Но когда подобное происходит, хочется сказать нашим коллегам: они бы лучше занимались своим основным делом и лучше смотрели на то, что происходит, например, с их противоракетной обороной и теми средствами ПРО, которые создаются Соединёнными Штатами», — цитирует Медведева Интерфакс.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление американского генерала, констатировал, что Россия поддерживает высокий уровень безопасности на всей территории страны.

«Не моё дело комментировать заявления военных. Но я знаю, что можно сказать, что, безусловно, безопасность в самых различных её аспектах всех регионов России, включая Калининград, обеспечена на должном уровне», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что Харригян на одной из конференций заявил, что у США есть план действий, который в случае необходимости позволит преодолеть единую систему ПВО в Калининградской области. Генерал не раскрыл каких-либо подробностей, однако, по его словам, Вашингтон отрабатывает такие задачи в ходе учений.

«Не сомневайтесь, у нас план на этот случай. Мы его отрабатываем, —приводит его слова Breaking Defense. —Мы тщательно продумываем эти планы всё время. И если такой случай представится, мы будем готовы их осуществить».

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Харригян отметил, что речь идёт о «многостороннем, очень своевременном и эффективном средстве, которое обеспечит доступ к этому пространству» в случае «агрессии» со стороны Калининградской области.

Эти заявления генерала не оставили без внимания и в Минобороны. Там подчеркнули, что развёрнутая в Калининградской области группировка войск готова противостоять планам США по наступлению на регион.

«Калининградская область Российской Федерации надёжно защищена от любых агрессивных «планов», разрабатываемых в Европе залётными американскими генералами», — отметили в оборонном ведомстве.

Там констатировали, что пилоты ВВС стран НАТО хорошо знакомы с возможностями системы ПВО в Калининградской области. В Минобороны подчеркнули, что это касается и самолётов с малой радиолокационной заметностью, которые «невидимы только для американских налогоплательщиков и зарубежных покупателей», включая истребители пятого поколения F-35.

«Трепет и волнение Пентагона по поводу вероятной десакрализации истребителей F-35 турецкими же расчётами ЗРС С-400 небезосновательны», — отметили в ведомстве.

«Таким образом, легкомыслие командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Ли Харригяна и его наивная вера в превосходство каких-то «планов» покорения Калининграда должны обеспокоить прежде всего его непосредственных подчинённых. Которые, похоже, куда лучше знают одну из главных заповедей военачальников: всякий план хорош только до сражения», — добавили в Минобороны.

Такое внимание Соединённых Штатов к Калининградской области обусловлено тем фактом, что, по мнению американских военных, этот эксклав наиболее уязвим, полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«В Вашингтоне считают, что противовоздушная оборона в Калининграде — самое уязвимое место, из которого тем не менее Россия гораздо быстрее, чем из любого другого, может создать систему или военную группировку, которая будет эффективно противостоять Западу. Так что очень многие сценарии готовятся с прицелом на Калининград», — рассказал он RT.

Комплекс «Искандер-М»

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«Квалифицируем как угрозу»

В свою очередь, комментируя заявления Харригяна, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Москва относится к подобной безответственной риторике как к угрозам в свой адрес.

«Во-первых, мы квалифицируем это как угрозы. Во-вторых, мы квалифицируем эти заявления как абсолютно безответственные. В-третьих, мы видим, с какой лёгкостью политический бомонд, в частности в США, оперирует столь серьёзными и очень сложными вопросами, как мировая безопасность и стабильность. Ещё раз повторю, делает это безответственно, исходя из политических и конъюнктурных соображений собственного процесса, в том числе, как мы понимаем, электорального», — сказала она.

Такие высказывания, по мнению Захаровой, являются показателем не только безответственности, но и глупости.

«Умные, дальновидные люди, которые действительно выражают интересы людей, которые либо назначают их на соответствующие должности, либо избирают их, никогда не будут делать подобные заявления, понимая, что они наносят репутационный ущерб той стране, которую эти люди представляют», — подчеркнула она.

Прокомментировал заявление Харригяна и глава Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, американским генералам следует изучить историю, перед тем как делать подобные выпады в сторону России.

«У многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении нашей страны. Но жизнь показала, что помимо того, чтобы заниматься картами и разработкой планов, надо бы ещё и книжки почитать о том, как эти планы закончились для планировщиков», — приводит его слова РБК.

В беседе с ТАСС Алиханов подчеркнул, что и моральный дух, и техническое состояние российских войск в Калининграде находятся на таком уровне, что никому не стоит рисковать и ввязываться в конфликт с этими формированиями.

В Госдуме также осудили высказывание американского генерала. По словам первого зампреда комитета нижней палаты парламента по обороне Александра Шерина, заявления подобного рода свойственны скорее блогерам, нежели военным.

«Сегодня наступила та эпоха, когда любой генерал может превратиться в блогера. Американцы слишком много говорят, в то время как военным надо меньше комментировать, а больше делать. К сожалению, США и блок НАТО занимается только болтовнёй. По факту против России никто и ничего противопоставить не может», — сказал он RT.

В свою очередь, военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин выразил мнение, что такими заявлениями Вашингтон стремится поддерживать в медийном пространстве идею противостояния Москве.

«Всё это нацелено на то, чтобы поддерживать в информационном пространстве некое стремление обвинить Россию в агрессии и подтвердить высказывания вот таких вот «профессионалов», как сотрудники Пентагона», — подчеркнул собеседник RT.

По мнению Кошкина, заявление Харригяна лишь обостряет ситуацию в регионе и должно вызвать соответствующую реакцию европейских государств.