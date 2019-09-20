Breaking Defense: американский генерал поведал о плане Пентагона атаковать Калининград

Командующий ВВС США в Европе Джефф Харригян заявил, что у Пентагона есть план, который в случае необходимости позволяет преодолеть единую систему противовоздушной обороны в Калининграде. Американский генерал не стал вдаваться в детали операции, но сообщил, что она имеет комплексный характер, пишет Breaking Defense.
У Пентагона есть план, позволяющий в случае необходимости уничтожить единую систему противовоздушной обороны Калининграда. Об этом на ежегодной конференции заявил командующий ВВС США в Европе генерал Джефф Харригян, пишет Breaking Defense.
«Не сомневайтесь у нас план на этот случай. Мы его отрабатываем, — заверил высокопоставленный военный. — Мы тщательно продумываем эти планы всё время. И если такой случай представится, мы будем готовы их осуществить».
Генерал не раскрыл подробности ответных мер на «российскую агрессию» со стороны Калининграда. Но, по его словам, речь идёт о «многостороннем, очень своевременном и эффективном средстве, которое обеспечит доступ к этому пространству».
Харригян признался, что ВВС США работают над будущими всесторонними операциями. Они подразумевают, что удары с воздуха, земли, моря, космоса и в киберпространстве, словно «единая симфония насилия», прорывают самую современную оборону.
Уникальное положение Калининграда, который находится на достаточном отдалении от остальной России между Польшей и Литвой, делает его одновременно «превосходной площадкой для наступления и крайне уязвимой целью», отмечается в статье.
Расположенные в регионе российские ракетные комплексы «могут угрожать» многим странам НАТО. В то же время эти установки находятся в зоне поражения кораблей альянса в Балтийском море и береговой артиллерии. Более того, они базируются в достаточной близости для танкового удара западных союзников, считает издание.
География создаёт новые возможности для миссий, в которых прежде использовалась только авиация. Но для этого США и их союзники должны скоординировать действие разнородных войск, и добиться этого будет чрезвычайно непросто, обращает внимание Breaking Defense.
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