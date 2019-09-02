France info выяснил, боятся ли поляки войны с Россией

Журналист французского сайта France info пообщался с поляками, что живут неподалёку от Калининградской области, и выяснил, что там относятся к России по-разному. Кто-то уверен, что русские — самые непредсказуемые и опасные люди, у других есть родственники в России, а некоторые и вовсе считают, что если Польша не будет Россию провоцировать, то ничего страшного и не произойдёт.

Владимира Путина на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу не пригласили, и связано это с напряжёнными отношениями между двумя странами, пишет France info. Да и многие простые поляки опасаются своего российского соседа.



Так, жители города Бранево, который расположен в 8 км к югу от Калининградской области, живут с ощущением тревоги глубоко в душе, опасаясь российских ракет и военных. «Мои родители всегда мне говорили, что с русскими нужно быть готовым ко всему, — приводит издание слова одной из жительниц города. — Мои родители пережили две мировые войны, и они больше боялись России, чем Германии. Русские — самые непредсказуемые и самые опасные». Эта женщина также отметила, что она на 99% уверена, что русские могут атаковать Польшу по приказу Владимира Путина, которому они очень верны.



Другой собеседник издания отмечает, что у него невестка из Калининграда, а потому он не обсуждает с ней Владимира Путина: «Для русских из анклава он как хороший отец. Но посмотрите, что произошло в 2014 году в Крыму! Он смог присоединить этот регион к России. Это очень пугает. Мы поняли, что даже на европейском континенте Путин может атаковать в любой момент».



Непредсказуемый, опасный, угрожающий — вот как польские власти описывают главу Кремля. Польское телевидение, которое, по словам автора статьи, находится в руках властей, передаёт не самую лестную картину о Путине и о российской армии. Как признаётся одна из собеседниц издания, телевидение её пугает, там постоянно говорят об инцидентах, учениях или взрывах ракет, а также о возможном военном ответе.



Впрочем, и солдаты НАТО находятся неподалёку, и польский гарнизон располагается в Бранево. Жена одного из военных призналась, что совсем не боится: «В любом случае, достаточно будет, чтобы кто-то нажал на кнопку — и бум, всё кончено! Если наше правительство не будет провоцировать войну, она и не должна произойти».



Провокация это или просто стратегия самозащиты, но ультраконсерваторы в Польше стремятся сблизиться с США, и Америка собирается отправить дополнительную тысячу солдат в Польшу. Повеяло запахом холодной войны, пишет France info.