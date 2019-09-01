DW: России не понравится — Польша рассчитывает «конкретно поговорить» с США об усилении восточного фланга НАТО

На торжествах, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны, Варшава хочет «абсолютно конкретно поговорить с Америкой» о размещении дополнительных войск США в Польше, передаёт Deutsche Welle. Как утверждают польские эксперты, подобное усиление восточного фланга НАТО просто необходимо, даже если это и не понравится России.

На протяжении нескольких недель польское правительство «чуть ли не лопалось от гордости», поскольку на торжествах в Варшаве, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны, они должны были стоять плечом к плечу с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома, однако, отменил свой визит: в Польшу вместо него полетит вице-президент США Майк Пенс, сообщает Deutsche Welle.

Для Варшавы это, конечно же, «поражение», констатирует автор статьи Моника Сираджка. И хоть поляки разочарованы, они всё равно «надеются на усиление восточного фланга НАТО», пишет журналистка немецкого телеканала.

Самую большую угрозу для своей безопасности Польша видит в своём восточном соседе Российской Федерации и поэтому инвестирует миллиарды долларов в модернизацию своей армии. При помощи денег Польша также пытается «завлечь больше американских войск в страну», отмечает Моника Сираджка.

«В этот раз Варшава хочет абсолютно конкретно поговорить с Америкой о размещении дополнительных войск США в Польше. Визит также должен дать толчок новым договорам о поставках газа из Америки. И то и другое — солдаты и газ из Америки — имеют для Варшавы приоритетное значение, чтобы укрепить свои позиции по отношению к Москве», — поясняет автор статьи.

По мнению критиков, размещение дополнительных американских войск в Польше на постоянной основе станет нарушением Основополагающего акта Россия — НАТО. И тем не менее польские эксперты считают подобное усиление восточного фланга необходимым, даже если это и не понравится Российской Федерации, подчёркивает журналистка Deutsche Welle.

«Нет ничего хуже в отношениях с Россией, чем пассивность», — приводит Сираджка слова эксперта варшавского исследовательского института PISM Беаты Горки-Винтер.