Пролог к учениям «Центр-2019»: в ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В Центральном военном округе началась внезапная проверка вооружённых сил, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. В специальных учениях частично будут задействованы также силы Южного и Восточного военных округов. Таким образом, командование сможет оценить способность войск обеспечить безопасность Центрально-Азиатского региона и степень подготовки личного состава к масштабным манёврам «Центр-2019».

В России началась внезапная проверка боеготовности Центрального военного округа (ЦВО), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания с руководящим составом ВС РФ.

«Сегодня в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ начата внезапная проверка войск и сил центрального округа», — сказал он.

С 6:00 мск приведены в высшую степень боевой готовности органы военного управления ЦВО, а также часть сил Южного и Восточного округов, отметил министр. Проверке подверглись и отдельные части ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации.

Как пояснил Шойгу, проверка должна выявить способность ВС РФ обеспечивать безопасность в Центрально-Азиатском регионе и степень подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Центр-2019».

«Данное мероприятие направлено на оценку способности Вооружённых сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьёзные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года — стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», — отметил Шойгу.

Проверка будет проходить с 24 по 28 июня, Шойгу поручил проинформировать о ней зарубежных военных атташе. Всего планируется провести более 50 учений на 35 полигонах.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

РИА Новости

© Вадим Савицкий

В ЦВО входит 29 регионов России из трёх федеральных округов, а также некоторые заграничные объекты — 201-я военная база в Таджикистане, база Кант в Киргизии и подразделения в Казахстане.

С сначала этого года в ЦВО было проведено более 30 проверок. Об этом 6 мая сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

«С начала года провели 31 внезапную проверку состояния боевой готовности с целью определения реального положения дел в войсках военного округа», — отмечал генерал-полковник.

По итогам «войска округа подтвердили способность выполнять задачи», сказал Лапин. С 1 июня в войсках начался новый учебный период, главная задача которого подготовка к учениям «Центр-2019».

Учения «Центр-2019»

Ранее начальник Главного управления боевой подготовки российской армии генерал-лейтенант Иван Бувальцев сообщил, что учения «Центр–2019» пройдут в августе-октябре не только на территории России, но также и в Казахстане, Киргизии и Таджикистане.

Российская сторона также приглашает военных стран СНГ выступить в качестве наблюдателей за манёврами.

«Предлагается рассмотреть возможность направления установленным порядком вашими оборонными ведомствами из числа членов нашего координационного комитета на данное мероприятие для обмена мнениями по окончании учений о качестве решения учебно-боевых задач», — сказал Бувальцев в ходе заседания Координационного комитета по вопросам полевой выучки при совете министров обороны стран СНГ.

Как сообщил генерал-полковник Александр Лапин, в ходе учений будет учитываться и внедряться опыт, полученный в Сирии. В частности, речь идёт о создании комплексной системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

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Напомним, учения «Центр» проводятся раз в четыре года, предыдущие состоялись в 2015 году. Тогда они проходили с 18 августа по 20 сентября. В них приняли участие порядка 95 тыс. человек и более 7 тыс. единиц вооружения и техники, около 170 самолётов и 20 кораблей.

«Впервые за 25 лет практически решён вопрос о создании и применении мощной ударной авиационной группировки. ...Участвовало 150 самолётов, произведена высадка воздушного десанта численностью в 800 человек. В ходе учений созданные группировки войск полностью подтвердили свою готовность и способность обеспечить военную безопасность России в Центрально-Азиатском регионе», — комментировал итоги манёвров Шойгу.

Тогда основное внимание было уделено подготовке к борьбе с талибами* и «Исламским государством»**.

«Подготовка войск, обозначающих условного противника, осуществлялась заблаговременно на основе всестороннего анализа тактики бандформирований «Исламского государства» в Сирии и Ираке, а также талибов в Афганистане», — отметил Шойгу.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.