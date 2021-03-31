«Смешной макетик позднего СССР»: как в Латвии закрыли доступ к сайту RT

Власти Латвии ограничили доступ к сайту RT на русском на территории страны. Эти действия обусловлены решением Нацсовета по электронным СМИ. Он же в 2020 году запретил трансляцию семи телеканалов RT. Тогда обоснованием послужили санкции в отношении гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва, который никак не связан с RT. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, своими действиями власти Латвии строят в стране «смешной макетик позднего СССР». В Союзе журналистов России, в свою очередь, подчеркнули, что государство ЕС в очередной раз грубо нарушило базовые права и свободы.

Жителям Латвии стали блокировать доступ к сайту RT на русском. Интернет-страница недоступна пользователям нескольких крупных провайдеров в этом прибалтийском государстве.

«Ваш интернет-браузер пытается подключиться к сайту, незаконно распространяющему на территории Латвийской Республики телевизионные программы без разрешения на трансляцию, выдаваемого Национальным советом по электронным средствам массовой информации. Доступ к сайту заблокирован вашим провайдером», — говорится в сообщении, которое появляется при попытке войти на сайт RT на русском.

Поясняется, что Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии решил ограничить доступ к сайту на основании пункта 1 раздела 19 и раздела 21.7 закона «Об электронных средствах массовой информации», поскольку на нём осуществляется «незаконное распространение программ», содержание которых «может нарушать законы об авторском праве, оказывать негативное воздействие и быть направлено против Латвии и её граждан».

Действия Риги оценила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Забавно наблюдать, как Латвия строит у себя смешной макетик позднего СССР. Соскучились, что ли? Так бы и сказали», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Возмущение в связи с действиями латвийских властей выразили в Союзе журналистов России. В СЖР указали, что в очередной раз грубо попираются базовые ценности (свобода слова, информации, журналистики), декларируемые в странах Европейского союза.

«Данные действия являются не чем иным, как избирательным актом цензуры, введённой под надуманными предлогами и наносящей удар не только по нашим коллегам — российским журналистам, но и по гражданам Латвии, имеющим право на свободный доступ к информации», — говорится в сообщении.

Как указывает латвийское бюро агентства Sputnik, это первый случай, когда в Латвии интернет-провайдеров заставляют не только закрывать трансляцию телеканалов, но и блокировать доступ к их сайтам.

«Блокируют убедительных и привлекательных»

В странах Прибалтики ведётся «массированная атака на русскоязычные СМИ». Об этом в разговоре с RT заявила член комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России, член Экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте России Мария Бутина.

«Мы видим, как последовательно власти этих стран запрещают телеканалы RT, заявляют, что такой контент может нанести вред пользователям — гражданам Латвии. Это, конечно, вопиющее нарушение свободы слова», — сказала Бутина.

Она также обратила внимание на другие действия властей государств Прибалтики в отношении русскоязычного населения.

«В эти дни увеличили приговор на три года Юрию Мелю — советскому полковнику, который находится в литовской тюрьме. Также мы видим, как в Эстонии арестовали правозащитника Сергея Середенко, который якобы вёл переговоры с недружественными Эстонии странами. То есть мы понимаем, что западная демократия под собой больше не имеет абсолютно никаких основ, чтобы обладать правом называться свободной. Естественно, мы будем помогать нашим коллегам бороться за снятие всех ограничений их прав и свобод, а также добиваться освобождения людей, которые не совершили никаких противоправных действий», — пояснила член ОП.

По мнению генерального директора Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва, российские власти должны принять ответные меры в связи с ситуацией с блокировкой сайта RT.

«Ничего нового. Блокируют убедительных и привлекательных, не выдерживая честной конкуренции в пространстве свободы слова. Надо ли зеркально отвечать России? Да, надо отвечать. Но как принцип. Россия при этом никак не сужает чемпионский диапазон свободы слова у себя дома. Все идеи и аргументы известны и публикуются у нас. Конкурентное поле сохраняется, а российское общество при этом остаётся в динамическом равновесии», — сказал он в разговоре с RT.

© RT

Факт подобной блокировки свидетельствует о продолжении политики, направленной на интернет-цензуру и ущемление прав русскоязычного населения в Латвии. Такое мнение высказал председатель комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Нет сомнений, что это абсолютно недружественная акция, которая нарушает основополагающие принципы свободы слова и права на распространение информации. Считаю, что российская власть должна на это отреагировать. Возможности у нас для этого есть, к сожалению, только дипломатические. Поэтому полагаю, что соответствующие заявления, ноты и другие дипломатические шаги со стороны нашего МИД последуют», — заявил RT парламентарий.

«Идёт война со всеми, кто говорит и думает по-русски»

Как считает шеф-редактор Sputnik Латвия Валентин Роженцов, власти прибалтийской страны больше не могут заявлять, что делают всё в рамках закона.

«Бессмысленно и уже даже скучно в тысячный раз говорить о цензуре, отсутствии свободы слова и зачистке информационного пространства Латвии от СМИ с российской точкой зрения. В блокировке сайта интересно другое. Латвия всеми силами пытается играть роль правового государства и всё всегда делает в согласии со своими законами. В этот раз, похоже, что-то сломалось», — заявил он RT.

Депутат Европейского парламента от Латвии Татьяна Жданок подчеркнула, что в стране идёт война с русским миром, то есть с русскоговорящим населением, в том числе и в сфере образования.

«Идёт война со всеми, кто говорит и думает по-русски. Мы не позволим русскому языку исчезнуть в Латвии. Мы продолжаем, несмотря ни на что, говорить и думать по-русски, хоть нам и приходится за это бороться», — пояснила собеседник RT.

В свою очередь, журналист Андрей Яковлев констатировал, что аббревиатура RT вызывает у официальных лиц Латвии «аллергию».

«Есть такая телекоммуникационная компания TET, которая на 51% принадлежит государству. Это самый крупный игрок на рынке. Они инициировали отключение 16 российских каналов, потому что они не смогли установить, кто является официальным распространителем, заблокировав тем самым для других кабельных операторов возможность показывать эти 16 каналов. Но они продолжают распространять 30 других российских каналов. Я думаю, что было бы логичным для российских каналов разорвать договор с TET, чтобы они просто не зарабатывали на распространении российского контента», — заметил бывший главный редактор Baltnews в разговоре с RT.

Добавим, что Яковлев в декабре 2020 года стал целью «настоящей карательной акции» властей Латвии (подобную характеристику этим событиям дали в МИД России) в отношении русскоязычных сотрудников СМИ. Ему и ещё нескольким журналистам предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза.

По мнению проживающей в Латвии юриста-правозащитника Елизаветы Кривцовой, блокировка сайта RT происходит в рамках борьбы с продвижением официальной позиции России.

«То, что происходит в Латвии, я считаю неправильным. Ограничения свободы слова на таких основаниях ведут к деградации всей сферы. Допустив исключения в одной области, которая кому-то кажется идеологически очень правильной, они потом распространяются и на другие области и теряют в целом свободу слова», — сказала она.

Запрет на вещание RT

30 июня 2020 года Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии объявил, что в рамках выполнения установленных Советом ЕС санкций запрещает в стране трансляцию семи телеканалов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. В качестве обоснования приводились индивидуальные рестрикции в отношении гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.

«Это говорит об уровне глупости и компетентности в сочетании с русофобией тех людей, которые в Латвии принимают подобные решения. Известно, что к группе RT я не имею никакого отношения, вообще никакого», — говорил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

После этого к запрету на вещание RT присоединилась Литва. При этом министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу указывал, что «одобряет действия» в отношении RT.

«Дмитрий Киселёв не возглавляет Russia Today, не имеет отношения к Russia Today. Дмитрий Киселёв возглавляет МИА «Россия сегодня». Они, наверное, в Google просто забили «Россия сегодня», и им перевело «Russia Today». Ничем другим эту фантасмагорическую тупость я объяснить не могу. Russia Today возглавляю я уже 15 лет, с момента его образования», — таким образом комментировала ситуацию главный редактор RT Маргарита Симоньян.