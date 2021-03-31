В Латвии начали блокировать доступ к сайту RT на русском, он недоступен пользователям нескольких крупных провайдеров в стране.

При попытке подключиться к сайту RT на русском появляется следующая надпись на латышском и английском языках:

«Ваш интернет-браузер пытается подключиться к сайту, незаконно распространяющему на территории Латвийской Республики телевизионные программы без разрешения на трансляцию, выдаваемого Национальным советом по электронным средствам массовой информации. Доступ к сайту заблокирован вашим провайдером».

Также указывается, что Национальный совет по электронным средствам массовой информации решил ограничить доступ к сайту на основании пункта 1 раздела 19 и раздела 21.7 закона «Об электронных средствах массовой информации», поскольку на нём осуществляется незаконное распространение программ.

В сообщении говорится, что «содержание этих программ может нарушать законы об авторском праве, оказывать негативное воздействие и быть направлено против Латвии и её граждан».

В 2020 году Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.

Под запрет подпали телеканалы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.

Вещание RT было запрещено из-за европейских санкций против Дмитрия Киселёва, который не имеет отношения к RT, а возглавляет МИА «Россия сегодня».

Позднее Литовская комиссия по радио и телевидению также запретила в стране трансляцию RT, ссылаясь на санкции в отношении Киселёва.

Также сообщалось, что сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией с 1 января 2020 года из-за угрозы уголовного преследования.