Суд в Литве продлил срок лишения свободы россиянину Мелю

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Апелляционный суд Литвы объявил о продлении срока лишения свободы россиянину Юрию Мелю по делу о событиях 13 января 1991 года.
Суд в Литве продлил срок лишения свободы россиянину Мелю
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Судьи изменили приговор единственному осуждённому Юрию Мелю, арестованному до сих пор с 2014 года... на десять лет», — цитирует РИА Новости заявление суда.

По словам адвоката Меля Галины Кардановской, её подзащитный уже отбыл наказание, но по требованию прокуратуры 12 марта его задержали ещё на 20 дней.

Прокуратура потребовала продление срока Мелю, посчитав наказание в виде семи лет лишения свободы слишком «мягким».

В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд вынес приговор бывшим советским военным по делу о «преступлениях против человечности».

Юрий Мель был приговорён к семи годам тюрьмы, Геннадий Иванов — к четырём. 

Офицеры вину категорически отрицают. Другие фигуранты уголовного дела, среди которых бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов, получили сроки заочно. 

Подробнее — в материале RT.

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