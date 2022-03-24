Россия готова переориентировать грузопотоки при запрете на заход судов в Литву и Латвию

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что грузопотоки будут переориентированы в случае введения Латвией и Литвой запрета на заход судов из России.

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«В случае принятия очередного антироссийского решения Латвией и Литвой наши грузопотоки будут необходимым образом переориентированы», — заявила дипломат. Захарова отметила, что российские порты в Балтийском и Черноморском бассейнах будут функционировать по-прежнему и ускоренно развиваться. «А вот экономические интересы европейских стран неизбежно пострадают», — пояснила она. С 1 января на Украине вступил в силу закон, запрещающий российским кораблям доступ во внутренние воды страны.