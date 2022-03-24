Россия готова переориентировать грузопотоки при запрете на заход судов в Литву и Латвию
- © МИД России
«В случае принятия очередного антироссийского решения Латвией и Литвой наши грузопотоки будут необходимым образом переориентированы», — заявила дипломат.
Захарова отметила, что российские порты в Балтийском и Черноморском бассейнах будут функционировать по-прежнему и ускоренно развиваться.
«А вот экономические интересы европейских стран неизбежно пострадают», — пояснила она.
С 1 января на Украине вступил в силу закон, запрещающий российским кораблям доступ во внутренние воды страны.